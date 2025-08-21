  • Добавить в закладки
21 августа, 11:17
НовГУ
Ученые назвали самый урожайный сорт базилика

В НовГУ выяснили, какой сорт базилика выгоднее всего выращивать в Ленинградской и Новгородской областях. Выявлены сорта, которые дадут около восьми килограммов зелени с квадратного метра.

НовГУ
# зелень
# Северо-Запад России
# сорта
# урожай
Ученые выяснили, какой сорт базилика выгоднее всего выращивать в Северо-Западном регионе / © Alissa De Leva, unsplash.com

В Новгородском университете исследовали урожайность разных видов базилика в условиях защищенного грунта. Автор исследования — студент Химико-технологического института Владимир Петров, научный руководитель — доцент кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции Светлана Бевз.

Базилик — растение семейства мятных родом из Южной Азии. Используется в качестве специи, имеет приятный и насыщенный вкус и аромат как в свежем, так и в сушеном виде. Кроме того, базилик благоприятно влияет на сердечно сосудистую систему и укрепляет иммунитет.

Чаще всего используются два основных вида базилика – зеленый и фиолетовый, в каждом из которых представлено множество сортов. У зеленого и фиолетового видов практически одинаковые полезные свойства. Зеленый обладает более насыщенным запахом, лучше поглощает свет и вырастает в среднем выше. Однако фиолетовый базилик содержит в себе больше эфирных масел и витаминов, а также из-за разнообразия оттенков его окраски может служить декоративным растением.

— Так как базилик привык к теплому размеренному климату, в условиях Северо-Запада ему некомфортно, — отметила Светлана Бевз. — Лучший способ получить хороший урожай в наших условиях — это защищенный грунт: теплицы, парники, пленочные укрытия, которые могут защитить растения от непогоды, низких температур и ветра. В Новгородской области выращиванием базилика занимается только компания «Трубичино», однако спрос населения превышает объемы производства.

В исследовании, которое продолжалось в течение двух лет, рассматривались три сорта базилика, отличающихся друг от друга как по внешнему виду, так и по вкусовым качествам. Это базилик зеленый «Ароматный», базилик зеленый «Лимончелло» и базилик фиолетовый «Философ». Задачей ученых было определить урожайность разных сортов, изучить структуру урожая и распределение фитомассы по высоте растений. Контрольным вариантом служил наиболее распространенный сорт — «Ароматный».

Самую высокую урожайность по данным за 2022-2023 годы показал именно контрольный сорт «Ароматный» — 8,2 килограмма с квадратного метра. На втором месте «Философ» — 7,8 килограмма, на третьем «Лимончелло» — 7,7 килограмма. Однако «Лимончелло» при этом дал наиболее качественный урожай.

— При изучении структуры урожая мы определяли сбор листьев с единицы площади посадок, — пояснила Светлана Бевз. — Листья — это наиболее ценная часть базилика, они содержат в себе натрий, калий, кальций, железо, магний, медь, а также бета-каротин и различные витамины, такие как А, С, В6 и В9.  Наименее облиственным базиликом оказался «Ароматный», у которого на долю листьев пришлось около 36% от массы урожая. Сбор листьев данного сорта не превысил 3 кг на квадратный метр. Облиственность сортов «Лимончелло» и «Философ» составила 54% и 57% соответственно. Сбор листьев при этом существенно превысил контрольный сорт и изменялся от 4,2 до 4,4 килограммов на квадратный метр.

Для изучения эффективности использования экологических факторов растениями базилика в условиях защищенного грунта были проведены исследования по равномерности распределения фитомассы по высоте. Чем равномернее это распределение — тем более продуктивно растение.

У контрольного варианта высота базилика достигла 70 сантиметров. Наибольшее скопление фитомассы пришлось на высоту 30–40 сантиметров от поверхности почвы. Здесь было сосредоточено 30,5% от общей массы.

Высота зеленого базилика сорта «Лимончелло» составила 60 сантиметров. На высоте 20–30 сантиметров было состредоточено около 33% от всей фитомассы базилика.

Наиболее низкорослым базиликом оказался фиолетовый. Его высота не превысила 40 сантиметров. Наибольшее скопление фитомассы (около 40%) было сосредоточено на высоте 10–20 сантиметров от поверхности почвы.

— Исследования показали, что наибольшей продуктивностью обладает зеленый базилик сорта «Лимончелло», — подытожила Светлана Бевз. — Полученные данные говорят о том, что он эффективнее других сортов использует экологические факторы Северо-Западного региона: свет, температуру воздуха, почву. Поэтому с целью увеличения производства пряных культур в условиях защищенного грунта Новгородской области рекомендуем использовать именно «Лимончелло».

НовГУ
28 статей
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.
НовГУ
