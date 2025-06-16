В Новгороде запустят экскурсию с элементами виртуальной реальности по средневековому рынку — можно даже разгромить лавку

Резидент инновационного центра Новгородского университета «Интеллектуальная электроника — Валдай» компании «Эндитех», разработала для жителей и гостей Великого Новгорода бесплатную иммерсивную экскурсию с элементами дополненной реальности. Экскурсия проводится у стен кремля и погрузит в атмосферу средневековой торговли Великого Новгорода.

— С помощью дополненной реальности мы хотим соединить историю и технологии, добавив больше интерактива в экскурсионные программы, — рассказал исполнительный директор компании «Эндитех» Дмитрий Трусов. — Туристы смогут видеть преображенную картину с дополнительными объектами, которые можно не только детально рассмотреть, но и взаимодействовать с ними. Путешествуя по торговым рядам Великого Новгорода, можно будет самому следить за погрузкой-разгрузкой товара и даже принять в этом участие. Также можно выковать собственными руками меч и даже немного «разгуляться» – предусмотрена возможность разнести торговые лавки. Сценарий дополненной реальности позволит в исторический период, когда Новгород был торговым гегемоном в своем регионе.

Компания «Эндитех» занимается разработкой VR/AR приложений и планирует запустить в Великом Новгороде еще две экскурсии с элементами дополненной реальности. Компания предоставляет услуги на платформе TourVerse в пяти городах России: Псков, Великий Новгород, Москва, Азов и Иркутск. Один из первых экскурсионных продуктов компании был разработан для «Азовского палеонтологического музея», где в сценарии дополненной реальности древние экспонаты музея оживали и находились в естественной среде обитания.

— Важно отметить, что экскурсия дополненной реальности является лишь вспомогательным продуктом для туристов и не нацелена полностью заменить классическую экскурсию с живым общением, — отметил Дмитрий Трусов. — Она интегрируется в уже готовую программу, дополняет ее и помогает погрузиться в древние времена, увидев предметы, которые не сохранились до нашего времени.

В дополнение к очкам виртуальной реальности компания планирует внедрить специальные датчики, которые могут выделять тепло. Датчики станут частью программы «Азовского палеонтологического музея» и помогут ощутить, как древние люди охотились с помощью огня.

В разработке принимали участие выпускники НовГУ. Продолжительность программы — семь минут.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.

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НовГУ 21 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.