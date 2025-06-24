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Новый остров в Каспийском море возник из-за обмеления
Крупнейшее в мире озеро, Каспийское море, давно теряет свой объем по разным причинам, специалисты указывают на перемены климата как глобального, так и регионального. Российские океанологи недавно обнаружили на севере Каспия новый остров, очередное подтверждение обмеления моря. Naked Science связался с учеными, открывшими участок суши, и выяснил подробности.
Два года назад группа европейских и американских исследователей проанализировала спутниковые данные, накопленные с 1992 года, и пришла к выводу, что половина крупнейших озер и водохранилищ (в выборку вошли почти две тысячи водоемов) теряют объем. Четверть от общего количества, наоборот, растет (остальные почти не меняются) — водохранилища благодаря строительству плотин, а озера из-за расположения в малонаселенных регионах.
В эту группу давно не входит самое крупное озеро на планете — Каспийское море. Его уровень снижается уже несколько десятилетий подряд с разной скоростью. Последний этап отсчитывают с 2019 года. Тогда первые два года уровень воды в море сокращался на 10 сантиметров в год, но в 2021 году темп ускорился втрое — до 30 сантиметров в год. В феврале 2025 года средний уровень моря находился на 29,5 метра ниже поверхности Мирового океана.
Наглядным свидетельством обмеления стал новый остров, найденный российскими учеными в Северном Каспии — в 30 километрах к юго-западу от острова Малый Жемчужный, чья наивысшая точка над водой достигает 1,2 метра. Впервые новый участок суши (он пока безымянный) заметили со спутника в ноябре 2024 года. Свежие наблюдения подтвердили его существование.
Как уточнил Naked Science заместитель директора ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» по научно-исследовательской работе, Кирилл Литвинов, участвовавший в разведывательном рейсе, остров возвышается над урезом воды максимум на 30 сантиметров.
«За последние 30 лет уровень Каспийского моря снизился примерно на три метра. Это происходит равномерно по всей акватории, однако наиболее заметные проявления снижения уровня видны в мелководных районах моря с пологим дном. К ним относятся практически все берега Северного Каспия — как Российской Федерации, так и Казахстана. Здесь море отступило на расстояние от нескольких километров до нескольких десятков километров», — рассказал профессор, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Андрей Костяной.
Основные причины обмеления специалисты видят в изменении глобального и регионального климата. Осадков становится меньше, реки приносят в море меньше воды, потому что испаряется водосбор, с поверхности моря влага испаряется активнее. По словам старшего научного сотрудника Института океанологии РАН, кандидата биологических наук Степана Подоляко, снижение уровня моря с 2006 года привело к тому, что он с 2012 года формируется только за счет стока Волги.
Интересно, что другой причиной «островообразования» в Каспийском море остается активность подводных грязевых вулканов. Они сосредоточены на юге акватории. Из-за извержений за несколько часов могут возникнуть временные острова высотой три-пять метров. Но за несколько месяцев их размывают течения, и суша исчезает — поэтому их называют «островами-призраками».
«14 февраля 2023 года на месте подводной банки (мель в море или океане — Прим. ред.) Кумани появился остров Кумани, который существует уже более двух лет и за которым мы ведем спутниковый мониторинг. Одной из возможных причин грязевулканических извержений могут быть колебания уровня моря, которые приурочены к периодам его низкого стояния, что наблюдается в настоящее время», — подчеркнул Андрей Костяной.
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