30 августа, 15:39
Игорь Байдов
1

Ученые нашли связь между вулканическими извержениями и началом Французской революции

❋ 4.3

Между 1250 и 1860 годами Европу чаще обычного сотрясали бунты и восстания. За фасадом политических интриг и социального гнева скрывался безмолвный союзник бунтовщиков — сама природа. Авторы нового исследования пришли к выводу, что извержения вулканов и солнечная активность, вероятно, сыграли куда более весомую роль в европейской истории, чем принято считать, в том числе эти события могли повлиять и на одно из самых известных социальных потрясений.

Климат
# Великая Французская революция
# голод
# извержение вулкана
# малый ледниковый период
# революция
# солнечная активность
восстание рабочих
На этой иллюстрации изображены участники восстания парижских рабочих бумажной мануфактуры Ревельона в апреле 1789 года. Это восстание предшествовало Великой французской революции / © Corbis via Getty Images, Stefano Bianchetti

На протяжении шести столетий, с середины XIII до середины XIX века, Северное полушарие переживало аномально холодную эпоху. Историки и климатологи называют это время Малым ледниковым периодом. Средняя температура тогда опустилась на 1-1,75 градуса Цельсия, а количество осадков стало крайне нестабильным. В то время похолодание сменялось короткими потеплениями, а самыми неприятными становились резкие перепады: то сильный мороз, то внезапная жара, то засуха, то ливни и град.

Этот климатический хаос больнее всего ударил по сельскому хозяйству. Неурожаи следовали один за другим, приводя к катастрофической нехватке продовольствия. Цены на зерно взлетели до небес. Общество становилось уязвимым — распространялись болезни, экономика погружалась в пучину кризиса, а люди искали виноватых. Даже знаменитая охота на ведьм, по мнению некоторых исследователей, стала прямым следствием климатических аномалий — народ видел причину своих бед в происках колдуний, наславших непогоду.

Международная команда историков и климатологов под руководством Давида Каневски (David Kaniewski) из Университета Тулузы во Франции попыталась понять, насколько сильно климатические колебания влияли на судьбы целых народов. Точнее, ученые намеревались выяснить, существовала ли прямая связь между природными катаклизмами и социальными потрясениями.

Каневски и его коллеги проанализировали исторические хроники и собрали данные о 140 крупных восстаниях между 1250 и 1860 годами. Ученые сравнили эти сведения с записями об извержениях вулканов, изменении климата, о солнечной активности, а также с колебаниями цен на зерно и хлеб.

Результаты анализа оказались интересными. Самые холодные и засушливые фазы Малого ледникового периода совпадали с всплесками народного гнева. Главными триггерами хаоса выступили два природных явления: мощные извержения вулканов и активность солнца. Исследование записей о солнечных пятнах показало: чем меньше пятен на поверхности звезды, тем холоднее становилось на планете и тем чаще случались восстания.

Любое из этих событий, вызывающее падение температуры всего на 0,6-0,7 градуса Цельсия, в среднем провоцировало 0,72 дополнительного восстания в год. Похожие закономерности ученые фиксировали и в периоды снижения осадков.

Однако самая сильная корреляция обнаружилась не с погодой, а с экономикой. Резкий скачок цен на зерно — пшеницу и ячмень — приводил в среднем к 1,16 нового бунта ежегодно. Климатический стресс не прямо вел людей на баррикады, а запускал роковую цепь событий: неурожай—голод—взлет цен на хлеб—острое социальное недовольство—восстание.

По мнению авторов научной работы, классический пример этой цепочки — Франция конца XVIII века. В 1770-е годы над Европой «сгустились темные тучи». Наступил так называемый минимум Дальтона — период снижения солнечной активности. Зимы стали суровее, урожай погибал. В 1775 году Францию охватили «мучная война» — массовые бунты из-за нехватки зерна и дорогого хлеба.

В июне 1783 года ситуацию усугубило извержение исландского вулкана Лаки. Огромные выбросы сернистого газа и мелких частиц попали в атмосферу — часть их оставалась в тропосфере, что вызвало локальные погодные аномалии, в ряде регионов летом наблюдались сильная жара и засухи. Значительная доля аэрозолей поднялась в стратосферу и в последующие месяцы и годы начала отражать часть солнечного излучения. Как следствие, в ряде районов мир ощутил эффект «вулканической зимы»: средние температуры понизились, а погодные сезоны стали экстремальнее — суровые зимы, неурожаи и аномальные осадки.

Во Франции лето 1783 года выдалось аномально теплым. За ним пришла осень с сильными дождями, а после морозная зима. Весной таяние снегов вызвало масштабные наводнения. Для французских крестьян это обернулось катастрофой. Урожай погибал один за другим, зерно подорожало. Экономика Франции погружалась в кризис.

В 1788 году удар нанесла засуха, а в июле того же года случился один из самых разрушительных градов в истории Франции. Потери урожая составили примерно 20 процентов по сравнению с 1774-1787 годами. Массы охватила нищета. Зимой 1789 года Франция пережила сильнейшие морозы за столетие.

Взятие Бастилии
Картина французского художника Жана-Пьеар Луи Лорана Уэля «Взятие Бастилии». Это был один из центральных эпизодов Великой французской революции, штурм крепости-тюрьмы Бастилия произошел 14 июля 1789 года / © Wikimedia

Несколько лет неурожая и последовавший за ним голод создали идеальную почву для социального взрыва. По подсчетам авторов, с 1788 по 1798 год во Франции ежегодно вспыхивало в среднем 1,4 восстания. В это десятилетие разгорелась и Великая французская революция — одно из самых известных социальных потрясений в истории.

Но природные катаклизмы не всегда вели к бунтам и восстаниям. Англия, например, тоже переживала суровые зимы и неурожай, но смогла компенсировать «недобор» за счет импорта зерна. Ее система хозяйства и управления позволяло вывозить зерно из других стран в период неурожаев.

Авторы нового исследования полагают, что климатические катаклизмы не были прямой причиной восстаний. Они лишь запустили цепочку событий, которые и привели к народному недовольству. Во Франции неудачные решения монархов и экономический кризис совпали с климатическими катастрофами. Результат — неурожай и голод, что побудило людей к массовым протестам, которые и обрушили старый порядок.

Выводы команды Каневски вызвали неоднозначную реакцию в научном сообществе. Так, австралийский исследователь Тим Фланнери (Tim Flannery) из Австралийского музея в Сиднее отметил, что в работе авторы говорят лишь о корреляции, но не доказывают причинно-следственную связь. По его мнению, в тяжелые времена люди с одинаковой вероятностью могут поднять мятеж, мигрировать или впасть в отчаяние, поэтому необходим более глубокий анализ.

Научная работа опубликована в журнале Global and Planetary Change.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
376 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Климат
# Великая Французская революция
# голод
# извержение вулкана
# малый ледниковый период
# революция
# солнечная активность
Комментарии

