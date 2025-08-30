Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые нашли связь между вулканическими извержениями и началом Французской революции
Между 1250 и 1860 годами Европу чаще обычного сотрясали бунты и восстания. За фасадом политических интриг и социального гнева скрывался безмолвный союзник бунтовщиков — сама природа. Авторы нового исследования пришли к выводу, что извержения вулканов и солнечная активность, вероятно, сыграли куда более весомую роль в европейской истории, чем принято считать, в том числе эти события могли повлиять и на одно из самых известных социальных потрясений.
На протяжении шести столетий, с середины XIII до середины XIX века, Северное полушарие переживало аномально холодную эпоху. Историки и климатологи называют это время Малым ледниковым периодом. Средняя температура тогда опустилась на 1-1,75 градуса Цельсия, а количество осадков стало крайне нестабильным. В то время похолодание сменялось короткими потеплениями, а самыми неприятными становились резкие перепады: то сильный мороз, то внезапная жара, то засуха, то ливни и град.
Этот климатический хаос больнее всего ударил по сельскому хозяйству. Неурожаи следовали один за другим, приводя к катастрофической нехватке продовольствия. Цены на зерно взлетели до небес. Общество становилось уязвимым — распространялись болезни, экономика погружалась в пучину кризиса, а люди искали виноватых. Даже знаменитая охота на ведьм, по мнению некоторых исследователей, стала прямым следствием климатических аномалий — народ видел причину своих бед в происках колдуний, наславших непогоду.
Международная команда историков и климатологов под руководством Давида Каневски (David Kaniewski) из Университета Тулузы во Франции попыталась понять, насколько сильно климатические колебания влияли на судьбы целых народов. Точнее, ученые намеревались выяснить, существовала ли прямая связь между природными катаклизмами и социальными потрясениями.
Каневски и его коллеги проанализировали исторические хроники и собрали данные о 140 крупных восстаниях между 1250 и 1860 годами. Ученые сравнили эти сведения с записями об извержениях вулканов, изменении климата, о солнечной активности, а также с колебаниями цен на зерно и хлеб.
Результаты анализа оказались интересными. Самые холодные и засушливые фазы Малого ледникового периода совпадали с всплесками народного гнева. Главными триггерами хаоса выступили два природных явления: мощные извержения вулканов и активность солнца. Исследование записей о солнечных пятнах показало: чем меньше пятен на поверхности звезды, тем холоднее становилось на планете и тем чаще случались восстания.
Любое из этих событий, вызывающее падение температуры всего на 0,6-0,7 градуса Цельсия, в среднем провоцировало 0,72 дополнительного восстания в год. Похожие закономерности ученые фиксировали и в периоды снижения осадков.
Однако самая сильная корреляция обнаружилась не с погодой, а с экономикой. Резкий скачок цен на зерно — пшеницу и ячмень — приводил в среднем к 1,16 нового бунта ежегодно. Климатический стресс не прямо вел людей на баррикады, а запускал роковую цепь событий: неурожай—голод—взлет цен на хлеб—острое социальное недовольство—восстание.
По мнению авторов научной работы, классический пример этой цепочки — Франция конца XVIII века. В 1770-е годы над Европой «сгустились темные тучи». Наступил так называемый минимум Дальтона — период снижения солнечной активности. Зимы стали суровее, урожай погибал. В 1775 году Францию охватили «мучная война» — массовые бунты из-за нехватки зерна и дорогого хлеба.
В июне 1783 года ситуацию усугубило извержение исландского вулкана Лаки. Огромные выбросы сернистого газа и мелких частиц попали в атмосферу — часть их оставалась в тропосфере, что вызвало локальные погодные аномалии, в ряде регионов летом наблюдались сильная жара и засухи. Значительная доля аэрозолей поднялась в стратосферу и в последующие месяцы и годы начала отражать часть солнечного излучения. Как следствие, в ряде районов мир ощутил эффект «вулканической зимы»: средние температуры понизились, а погодные сезоны стали экстремальнее — суровые зимы, неурожаи и аномальные осадки.
Во Франции лето 1783 года выдалось аномально теплым. За ним пришла осень с сильными дождями, а после морозная зима. Весной таяние снегов вызвало масштабные наводнения. Для французских крестьян это обернулось катастрофой. Урожай погибал один за другим, зерно подорожало. Экономика Франции погружалась в кризис.
В 1788 году удар нанесла засуха, а в июле того же года случился один из самых разрушительных градов в истории Франции. Потери урожая составили примерно 20 процентов по сравнению с 1774-1787 годами. Массы охватила нищета. Зимой 1789 года Франция пережила сильнейшие морозы за столетие.
Несколько лет неурожая и последовавший за ним голод создали идеальную почву для социального взрыва. По подсчетам авторов, с 1788 по 1798 год во Франции ежегодно вспыхивало в среднем 1,4 восстания. В это десятилетие разгорелась и Великая французская революция — одно из самых известных социальных потрясений в истории.
Но природные катаклизмы не всегда вели к бунтам и восстаниям. Англия, например, тоже переживала суровые зимы и неурожай, но смогла компенсировать «недобор» за счет импорта зерна. Ее система хозяйства и управления позволяло вывозить зерно из других стран в период неурожаев.
Авторы нового исследования полагают, что климатические катаклизмы не были прямой причиной восстаний. Они лишь запустили цепочку событий, которые и привели к народному недовольству. Во Франции неудачные решения монархов и экономический кризис совпали с климатическими катастрофами. Результат — неурожай и голод, что побудило людей к массовым протестам, которые и обрушили старый порядок.
Выводы команды Каневски вызвали неоднозначную реакцию в научном сообществе. Так, австралийский исследователь Тим Фланнери (Tim Flannery) из Австралийского музея в Сиднее отметил, что в работе авторы говорят лишь о корреляции, но не доказывают причинно-следственную связь. По его мнению, в тяжелые времена люди с одинаковой вероятностью могут поднять мятеж, мигрировать или впасть в отчаяние, поэтому необходим более глубокий анализ.
Научная работа опубликована в журнале Global and Planetary Change.
Изучив 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд, международная группа астрономов выявила в них отклонения в движении газа. Эти особенности ученые связали с возможным «искривлением» дисков, что объясняет различие наклонов орбит планет Солнечной системы.
В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.
По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Двухступенчатые алмазные наковальни, или Как достичь давления в девять миллионов атмосфер
Любовь зла: секс с роботом
Мирные люди в немирное время
9 межпланетных миссий, которые изменили наши представления о Солнечной системе
10 новейших военных гаджетов и технологий
Холод не только убивает, но и сводит с ума
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии