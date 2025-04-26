  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Юлия Трепалина
7

Ученые опровергли мнение о том, что бонобо эмпатичнее шимпанзе

4.8

Психологи из Великобритании впервые напрямую сравнили, как два ближайших родственника человека среди обезьян — бонобо и шимпанзе — проявляют эмпатию через утешение. Выводы ученых разошлись с распространенными представлениями об этих видах приматов.

Биология
# бонобо
# поведение животных
# утешение
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# эмпатия
объятия бонобо
Молодой бонобо утешает пережившего стресс товарища / © Zanna Clay, Lola ya Bonobo Sanctuary

Прошлые исследования показывали, что бонобо (Pan paniscus) и шимпанзе (Pan troglodytes) способны сопереживать сородичам, испытавшим стресс, но какому из видов в большей степени присуща такого рода эмпатия, прежде специально не выясняли. Разобраться в вопросе взялась группа ученых из Даремского университета и еще нескольких британских вузов.

В работе, статья о которой вышла в журнале Evolution and Human Behavior, исследователи пронаблюдали за поведением 40 бонобо и 50 шимпанзе в заповедниках Конго и Замбии. Специалисты изучили отснятые на видео взаимоотношения приматов, сосредоточив внимание на том, как животные вели себя с представителями своей группы, пережившими стрессовую ситуацию, например драку.

Результаты анализа записей длительностью свыше 1400 часов опровергли представление о том, что бонобо — более эмпатичные и эмоционально восприимчивые, а шимпанзе — жестокие и деспотичные обезьяны. Оба вида успокаивали сородичей приблизительно с одинаковой частотой. При этом особи внутри групп демонстрировали гораздо больше индивидуальных вариаций в поведении, отметили ученые.

Для утешения бонобо и шимпанзе использовали схожие с человеческими жесты вроде объятий, рукопожатий и других прикосновений. Однако внутри каждого вида исследователи заметили любопытные отличия.

Например, у бонобо молодые обезьяны чаще утешали других и получали такую поддержку сами. Среди шимпанзе эмпатию были склонны проявлять молодые самцы, а также обезьяны, между которыми сложились тесные социальные связи. В обоих видах эмпатичность с возрастом снижалась: более взрослые животные успокаивали собратьев реже.

Таким образом, как и у людей, проявления эмпатии у бонобо и шимпанзе могут варьироваться в зависимости от индивидуальных черт, особенностей группы и сложившейся в ней культуры. Вероятно, этой чертой обладал и общий для человека и человекообразных обезьян предок, живший шесть-семь миллионов лет назад, заключили психологи.

Ранее другое исследование показало, что после конфликта бонобо могут кричать и плакать, как дети, чтобы добиться утешения от сородичей. Также сообщалось, что у бонобо и шимпанзе заведено приветствовать друг друга при встрече и прощаться при расставании.

Еще в одной работе французские и американские зоологи изучили количественную разницу агрессивного поведения между двумя видами и пришли к выводу, что бонобо проявляли его втрое чаще обычных шимпанзе. Специалисты предположили, что это связано с разной природой агрессии у двух близкородственных видов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# бонобо
# поведение животных
# утешение
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# эмпатия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Рождение мозга
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК: ключ к разгадке прошлого
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Бактерии против человечества: как антибиотики теряют свою силу
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Чудеса клеточной инженерии: как из кожи сделать нервные клетки
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
500
Щитовидная железа — эффект бабочки
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
26 Апр
2000
Галактики и их черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Штурмуя Марс: альтернативная история
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Генетический компьютер, или ИИ в биоинформатике
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
26 Апр
Бесплатно
Первая в мире женская сухая иммерсия
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 20:38
Редакция Naked Science

ЕС поставил рекорд по импорту сжиженного газа из России и отказался от его запрета

В 2024 году европейские страны активно наращивали импорт газа из России и в первом квартале 2025-го продолжали поддерживать высокий уровень его потребления. Это произошло, несмотря на запланированный отказ от такого импорта из нашей страны. Все это в комплексе побудило европейские власти отказаться и от будущего запрета на ввоз газа из России.

Климат
# Евросоюз
# природный газ
# Россия
# экономика
Позавчера, 20:59
Татьяна

На юпитерианских орбитах оказалось достаточно много суперземель

Большинство экзопланет обнаруживают на короткопериодичных орбитах, в том числе из класса суперземель. Эти тела по размеру занимают промежуточное положение между Землей и Нептуном. А вот газовые и ледяные гиганты располагаются, как правило, на далеких орбитах. Есть ли там место менее крупным планетам, не вполне ясно. Ученые решили оценить количество суперземель на юпитерианских расстояниях от звезды с помощью метода микролинзирования.

Астрономия
# гравитационная линза
# моделирование
# планетообразование
# суперземли
Позавчера, 08:26
Полина Меньшова

Интонацию и темп речи назвали отдельным языком с правилами и «словарным запасом»

Израильские исследователи обнаружили, что просодия — характеристики речи вроде интонации, темпа, ритма — напоминает отдельную систему знаков. Благодаря этому ее свойству, вероятно, получится создать искусственный интеллект, который будет «понимать» язык без слов.

Психология
# интонация
# просодия
# речь
# темп
# язык
20 апреля
Полина Меньшова

Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.

Психология
# мужчины и женщины
# отношения
# секс
# удовлетворенность отношениями
23 апреля
Березин Александр

Финикийцев выписали из предков карфагенян

Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.

История
# история
# Карфаген
# финикийцы
Позавчера, 18:05
Игорь Байдов

Приматологи выяснили, как самки бонобо берут верх над самцами

В лесах Демократической Республики Конго, где живут бонобо, царит особенный порядок. Власть там принадлежит самкам, а не крупным и сильным самцам. Ученые три десятилетия наблюдали за этими человекообразными обезьянами, чтобы понять, как слабые физически самки становятся лидерами.

Биология
# бонобо
# социальное взаимодействие
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые опровергли мнение о том, что бонобо эмпатичнее шимпанзе

    Только что

  2. ЕС поставил рекорд по импорту сжиженного газа из России и отказался от его запрета

    Вчера, 20:38

  3. Ученые нашли «переключатель», запускающий болезнь Паркинсона

    Вчера, 17:41

  4. Органика в планетных системах «доставалась по наследству»

    Вчера, 17:14
Выбор редакции

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

22 апреля

Последние комментарии

Андрей Бочик
7 минут назад
Б., грозить - это к Трампу. Эта погремушка только и делает, что грозит всему миру. А мы никому не грозим, тихонько, без понтов особых делаем своё дело.

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Стэн Станиславский
16 минут назад
Евгений, очевидно, имеется в виду зачернение льда и снега

Управление погодой и климатом

Sall B
22 минуты назад
Damnepohuy, так у Ирана имеется только старые системы ПВО России а именно С-300 даже не модернизированные, так что а каком российском ПВО ты пишешь без

В США сообщили, какое российское оружие сможет сбить новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider

Стэн Станиславский
24 минуты назад
Andrei, для охлаждения стартовой площадки, вестимо. Вы видео то смотрели?

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Andrei Shcherbich
31 минута назад
Стэн, А для охлаждения чего?

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

Стэн Станиславский
32 минуты назад
Николай, 90% вашего словесного поноса в итоге это эмоции. Кислородом охлаждать движки вполне можно, если осторожно. Гептил для охлаждения ничуть не

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Стэн Станиславский
47 минут назад
Александр, так то около 70% солдат ВСУ - это русскоязычные украинцы, то есть такие же русские как мы, которые просто не оказались подвержены

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Александр Березин
59 минут назад
А тому, что вы не в окопах ВСУ -- вы не удивляетесь? Нацист ведь должен быть именно там. Так почему же вы здесь?

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Николай Цыгикало
5 часов назад
Стэн, пример ваш. Вы приплели Ангару, не знаю зачем. А не я. Подведем итог. Охлаждение гептилом, про который вы написали, что оно невозможно —

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

Kassie Cage
5 часов назад
Mikhail, а как, по-вашему, создать ИСКУССТВЕННЫЙ интеллект? Он сам должен родится, чтобы его назвали искусственным? Человек и напишет ИИ.

Разработчики признались, что не понимают, почему новые ИИ стали ошибаться чаще, чем их предшественники 

Евгений Анисимов
9 часов назад
Согласен с тем, что тесты подобные iq служат выяснению "уровня академического интеллекта," но не интеллекта в принципе. Потому что он, на мой взгляд,

Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют

Name
9 часов назад
А., да уж, тяжёлый случай. Странно, что такие как вы сидят в комментариях к новостям, а не в окопе. Казалось бы, патриот и такой идейный человек,

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Name
9 часов назад
A., зачем мне украинское гражданство и вообще зачем его менять? Мне жаль, что сограждане такие кретины, вот и все.

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Sergey Gorovoy
10 часов назад
прекрасные все эти хвостики.❤

Объявлены победители фотоконкурса «Воспоминания о дикой природе»  

Стас Вихров
11 часов назад
я надеюсь Chariot Energy получили эти данные экспериментальным путём? ))

Инфографика: сколько лет разлагается пластик

Alexander Nazarov
11 часов назад
Name, убивали гражданских людей на востоке Украины нацики, которых ты так рьяно защищаешь.

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Alexander Nazarov
11 часов назад
"...к большому сожалению, одинаковое гражданство. Очень это печально." Так смени гражданство на украинское, например. Или понимаешь, что там быстро

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Миша Бел
12 часов назад
"Их гипотеза основана на важной характеристике нейтрино — собственном магнитном моменте, который существует, если частица обладает массой.

Физики открыли новый тип излучения: спиновый свет нейтрино

Стэн Станиславский
13 часов назад
Николай, и каким образом такое долгое допиливание Ангары может говорить о полезности гептила? Как по мне (а также и по мнению множества людей в

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

NURJANBEK AMANGELDIEV
13 часов назад
Пластик по мере разложения, переходит в микро пластик и это везде начиная от почвы до мозга человека! Это уже доказано несколькими исследованиями.

Инфографика: сколько лет разлагается пластик

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно