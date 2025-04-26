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Ученые опровергли мнение о том, что бонобо эмпатичнее шимпанзе
Психологи из Великобритании впервые напрямую сравнили, как два ближайших родственника человека среди обезьян — бонобо и шимпанзе — проявляют эмпатию через утешение. Выводы ученых разошлись с распространенными представлениями об этих видах приматов.
Прошлые исследования показывали, что бонобо (Pan paniscus) и шимпанзе (Pan troglodytes) способны сопереживать сородичам, испытавшим стресс, но какому из видов в большей степени присуща такого рода эмпатия, прежде специально не выясняли. Разобраться в вопросе взялась группа ученых из Даремского университета и еще нескольких британских вузов.
В работе, статья о которой вышла в журнале Evolution and Human Behavior, исследователи пронаблюдали за поведением 40 бонобо и 50 шимпанзе в заповедниках Конго и Замбии. Специалисты изучили отснятые на видео взаимоотношения приматов, сосредоточив внимание на том, как животные вели себя с представителями своей группы, пережившими стрессовую ситуацию, например драку.
Результаты анализа записей длительностью свыше 1400 часов опровергли представление о том, что бонобо — более эмпатичные и эмоционально восприимчивые, а шимпанзе — жестокие и деспотичные обезьяны. Оба вида успокаивали сородичей приблизительно с одинаковой частотой. При этом особи внутри групп демонстрировали гораздо больше индивидуальных вариаций в поведении, отметили ученые.
Для утешения бонобо и шимпанзе использовали схожие с человеческими жесты вроде объятий, рукопожатий и других прикосновений. Однако внутри каждого вида исследователи заметили любопытные отличия.
Например, у бонобо молодые обезьяны чаще утешали других и получали такую поддержку сами. Среди шимпанзе эмпатию были склонны проявлять молодые самцы, а также обезьяны, между которыми сложились тесные социальные связи. В обоих видах эмпатичность с возрастом снижалась: более взрослые животные успокаивали собратьев реже.
Таким образом, как и у людей, проявления эмпатии у бонобо и шимпанзе могут варьироваться в зависимости от индивидуальных черт, особенностей группы и сложившейся в ней культуры. Вероятно, этой чертой обладал и общий для человека и человекообразных обезьян предок, живший шесть-семь миллионов лет назад, заключили психологи.
Ранее другое исследование показало, что после конфликта бонобо могут кричать и плакать, как дети, чтобы добиться утешения от сородичей. Также сообщалось, что у бонобо и шимпанзе заведено приветствовать друг друга при встрече и прощаться при расставании.
Еще в одной работе французские и американские зоологи изучили количественную разницу агрессивного поведения между двумя видами и пришли к выводу, что бонобо проявляли его втрое чаще обычных шимпанзе. Специалисты предположили, что это связано с разной природой агрессии у двух близкородственных видов.
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