Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

После 2022 года государства ЕС последовательно отказывались от поставок газа из России, снизив его ввоз на 78 миллиардов кубометров только за первый год. Чтобы покрыть дефицит, они привлекли импорт из других источников. В целом аналогичные шаги европейцы предпринимали в последующие годы. Франческо Сасси (Francesco Sassi) из Института изучения промышленности и энергетики в Болонье (Италия), автор научной работы, опубликованной в журнале Energy Policy, проанализировал последствия этой политики.

Крупнейшим каналом для замещения дефицита российского газа в Европе стал рост закупок газа сжиженного (СПГ). Он поставляется не по трубопроводам, как российский до 2022 года, а морем, на крупных танкерах. Чтобы принять их, страны — импортеры в ЕС массово строили новые СПГ-терминалы. Уже в 2022 году закупки СПГ здесь выросли на 55 миллиардов кубометров (на 70% выше 2021 года). Если в 2021-м на ЕС пришлось только 20% мирового потребления СПГ, то в 2022-м эта доля выросла до 32% — самое быстрое изменение такого рода в истории.

Сасси отметил, что это историческое достижение сопровождалось столь же историческим подъемом цен. СПГ на европейских торговых площадках в 2022 году был в 9,31 раза дороже, чем в 2019 году, а в 2023-м — в 3,88 раза. Цены на электричество до субсидий в ряде частей Европы выросли всемеро относительно 2016-2020 годов. Ни таких быстрых, ни таких сильных подъемов цен на газ и электричество ранее в истории ЕС или других районов планеты не отмечали.

Импорт сжиженного газа в Европу из России продолжает ставить рекорд за рекордом. И хотя в кубометрах он меньше, стоимость ввезенного, из-за рывка цен на СПГ, весьма велика / © Financial Times

Исследователь добавил, что это случилось, даже несмотря на две подряд очень мягкие зимы в 2022-2023 годах, которые позволили снизить зимнее потребление газа на 18% от нормального. И все равно для компенсации роста цен на выработку электроэнергии государства ЕС были вынуждены потратить на разовые субсидии для отрасли сотни миллиардов евро.

На импорт СПГ в ЕС в 2022 году ушло свыше 315 миллиардов евро, больше совокупного ВВП таких членов Евросоюза, как Венгрия и Словакия. Эта цифра кратно превысила уровни 2019-го или 2020-го. То есть цена газового конфликта с Россией для ЕС намного превысила объемы помощи, которые она за то же время направила Украине.

Эти увеличившиеся расходы нанесли огромный финансовый удар компаниям и поставщикам энергии в ЕС. Франческо сасси

Сасси констатировал, что цена процесса могла быть меньше, если бы Еврокомиссия (ЕК, аналог правительства в ЕС) позволяла заключать долгосрочные контракты на поставку СПГ. Однако ЕК выступила против таких контрактов по идеологическим причинам (необходимости полного отказа от газа в обозримом будущем). В итоге даже в 2024-м средние цены на электричество в ЕС вдвое превышали уровень до 2022 года. Это продолжало подрывать конкурентоспособность европейских компаний на фоне Китая и США, где цены в итоге кратно ниже.

Попутно была построена огромная дополнительная инфраструктура по регазификации импортного СПГ — на 50 миллиардов кубометров в год. Общие возможности ЕС в этом отношении выросли на 20%. Правда, Сасси задается вопросом о смысле такого строительства: по прогнозам той же Еврокомиссии, пик спроса на СПГ в ЕС пришелся на 2024 год. Дальше он, предположительно, снизится.

Как отметил автор, «большим и парадоксальным следствием стратегии ЕС по СПГ оказалась растущая европейская зависимость от российского СПГ». Это произошло, даже несмотря на запрет странами Балтии или Великобританией импорта сжиженного газа из России. Закупки остальных европейских стран сыграли на руку двум игрокам: США, которые в 2022 году нарастили экспорт СПГ на 11%, и России, которая увеличила такой экспорт на 10%.

Полных и достоверных оценок объема российского СПГ, который пришел именно в ЕС, нет, отметил Сасси. Так вышло потому, что во избежание обвинений в «наращивании зависимости от России» европейские компании запасают российский СПГ у себя и потом по частям пытаются продать его на другие рынки, особенно если мягкая зима привела к снижению расхода газа.

Однако все источники сходятся на том, что в 2022-2023 годах объем СПГ, поступившего из России в Европу, существенно вырос. Это продолжилось и в 2024-м. Если в 2021 году только 7% российского экспорта газа в Европу шло в форме СПГ, а остальное — по трубам, то к 2023 году — уже 40%. Россия стала вторым поставщиком такого газа в Европу, сразу после США, но впереди Катара.

Сасси заключил, что стратегия ЕС положить конец возможности России вести бои на Украине за счет снижения ее экспортных доходов от газового экспорта «не сработала». Мы же напомним, что еще в марте 2022 года Naked Science в двух материалах разбирал, почему подобная стратегия (и не только по газу) и не могла сработать в силу базовых законов экономики.

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