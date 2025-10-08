Насладитесь «тихим салютом»: как увидеть редкие звездопады октября

Октябрь порадует любителей звездопадов редким зрелищем — серией малых метеорных потоков. Среди них — Дельта-Ауригиды, Южные Тауриды, Эпсилон-Геминиды и Лео-Минориды, причем природа некоторых из них до сих пор мало изучена. О том, как и когда наблюдать и запечатлеть эти таинственные явления, рассказывает эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Совсем скоро на небе начнется серия «тихих салютов» — малых метеорных потоков. Это не буйство «падающих звезд», а скорее редкие и ценные вспышки. Наблюдатели по всему миру смогут полюбоваться Южными Тауридами и Эпсилон-Геминидами, а вот Дельта-Ауригиды и Лео-Минориды будут доступны для просмотра только из Северного полушария.

Дельта-Ауригиды, с 10 по 18 октября, пик: 11 октября

Это космическое представление — настоящая загадка для астрономов. Свое название оно получило в честь звезды Дельта (δ) в созвездии Возничего (Auriga) — именно в этой области неба находится его точка (радиант), из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры.

— Наблюдения стоит планировать на предрассветное время, когда радиант поднимется достаточно высоко над горизонтом. В текущем году условия усложняются яркой лунной фазой, создающей заметную засветку. Поэтому оптимальным временем станут утренние сумерки, когда спутник Земли приблизится к линии заката. Несмотря на скромную интенсивность — около двух метеоров в час — явление заслуживает внимания. Частицы преодолевают атмосферу на скорости свыше 225 тысяч километров в час, оставляя впечатляющие следы, — объясняет Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

В отличие от многих других метеорных «дождей», Дельта-Ауригиды не имеет четко установленного прародителя в виде кометы или астероида. Это делает каждое слежение ценным для науки: даже любительские записи могут помочь определить орбиту и природу этих небесных тел.

Южные Тауриды, активность с 20 сентября по 20 ноября, пики: 12-13 октября и 4-5 ноября

Поток обладает исключительными свойствами для астрофотографии. Свое название он получил по созвездию Тельца (лат. Taurus). При частоте около 5 вспышек в час здесь можно наблюдать не только обычные метеоры, но и особые небесные явления — болиды. В отличие от стандартных «падающих звезд», они представляют собой крупные фрагменты космических тел, которые при сгорании в воздушной оболочке планеты создают ослепительные искры, часто превосходящие по яркости Луну. Благодаря невысокой скорости вхождения в атмосферу — около 27 км/с — эти объекты движутся достаточно медленно, что увеличивает шансы их запечатлеть.

— Наилучший обзор откроется с 20:00 по московскому времени и до рассвета, когда радиант поднимается достаточно высоко над горизонтом. Особенно благоприятными для съемки будут часы с 21:00 до 02:00. В 2025 году ноябрьский максимум окажется малозаметным из-за полнолуния, поэтому оптимальным временем для наблюдений станет период раннего пика в ночь с 12 на 13 октября, когда убывающий месяц минимально влияет на видимость и создаются прекрасные условия для фиксации ярких болидов, — рассказывает эксперт.

«Родительница» Южных Таурид — комета 2P/Энке, открытая французским астрономом Пьером Мешеном в 1786 году, но названная в честь Иоганна Энке, рассчитавшего ее орбиту. Это небесное тело стало одним из первых обнаруженных короткопериодических объектов такого типа. Космическая «странница» совершает полный оборот вокруг Солнца всего за 3,3 года, что является рекордно малым сроком среди всех изученных представителей своего класса.

Эпсилон-Геминиды, с 14 по 27 октября, пик: 18 октября

Свое название этот метеорный поток получил по расположению радианта вблизи звезды Эпсилон (ε) в созвездии Близнецов (Gemini).

— «Падающие звезды» лучше всего наблюдать после полуночи в Северном полушарии и в предрассветные часы — в Южном, когда радиант максимально поднимается над горизонтом. При скромной интенсивности в 3 метеора в час поток порадует идеальными условиями в 2025 году: пик 18 октября придется на период за двое суток до новолуния. На темном небе особенно эффектно будут выглядеть стремительные следы частиц, входящих в атмосферу на скорости 70 км/с, — делится Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Эпсилон-Геминиды рождены долгопериодической кометой C/1964 N1 (Икэя), обнаруженной японским астрономом Каору Икэей в июле 1964 года. Полный оборот вокруг Солнца занимает у этой небесной «странницы» столетия или даже тысячелетия. При последнем сближении со светилом в августе 1964 года она сияла с блеском +2,7 звездной величины — сравнимым с яркостью звезд ковша Большой Медведицы, что позволяло видеть ее невооруженным глазом.

В этом году «гостья» находится на значительном удалении от Земли и не будет видна даже в мощные телескопы, однако оставленные ею частицы продолжат создавать метеорный «дождь», напоминая о ее прошлом визите во внутреннюю часть Солнечной системы.

Лео Минориды, активность с 13 октября по 3 ноября, пик: 24 октября

Скромный поток, открытый с помощью видеонаблюдений и названный в честь созвездия Малого Льва. При интенсивности всего 2 метеора в час он малопримечателен для широкой аудитории, но привлечет истинных ценителей астрономии редкими вспышками на темном небе.

— Самые зрелищные звезды покажутся в небе после полуночи, когда радиант поднимется достаточно. Хотя космическое представление можно попытаться увидеть невооруженным глазом вдали от городской засветки, для получения ярких впечатлений рекомендуется использовать телескоп — именно при оптическом увеличении можно в полной мере оценить стремительные следы метеоров, летящих со скоростью 62 км/с, — информирует Евгений Бурмистров.

Лео Минориды рождены кометой C/1739 K1, которую открыл итальянский астроном Эустахио Дзанотти в 1739 году. «Путешественница» может вернуться к солнцу только через несколько сотен лет, хотя поток иногда преподносит сюрпризы. В 2015 году можно было увидеть до 14 метеоров в час, а в 2023 — около 10, что делает событие непредсказуемым для небесного «серфинга».

