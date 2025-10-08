Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Теория Эйнштейна защитила планеты у белых карликов от перегрева
Планеты, расположенные у белых карликов, до сих пор считались обреченными на перегрев и потому непригодными для жизни. Однако особенности Общей теории относительности Эйнштейна, кажется, позволили поставить этот процесс на паузу.
Звездные остатки, образующиеся в результате гибели солнцеподобных звезд — белые карлики, — лишены источника термоядерной энергии, потому постепенно остывают в течение миллиардов лет. Из-за этого обращающиеся вокруг них планеты считались безжизненными: даже если на их поверхности когда-то царили подходящие условия, они должны были исчезнуть вместе с теплом звезды. Например, температура поверхности белого карлика WD 0346+246 опустилась ниже 3700 градусов Цельсия, а планета WD 1856b, обращающаяся вокруг звезды WD 1856+534 почти так же холодна, как Марс — ее температура составила минус 80 градусов Цельсия.
При этом миры, расположенные слишком близко к белым карликам, чья масса, как правило, не превышает половины солнечной, могут перегреваться: из-за приливных сил даже небольшое отклонение орбиты от идеальной круговой может вскипятить океаны, а климат превратить в неустойчивый.
Ставить крест на планетах в тесных орбитах с белыми карликами отказались астрофизики Эва Стафне (Eva Stafne) и Жюльет Беккер (Juliette Becker) из Висконсинского университета в Мэдисоне (США). В статье, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, они переосмыслили шансы на обитаемость таких миров, показав, что спасти их от перегрева может эффект ОТО Эйнштейна.
Для этого ученые смоделировали сотни возможных конфигураций двухпланетных систем, в которых внутренняя планета размером с Землю обращалась вокруг белого карлика массой 0,5 массы Солнца на орбите в 0,01 астрономической единицы, а внешняя планета оказывала на нее гравитационное влияние. Всего исследователи смоделировали 576 сценариев с различными массами и расстояниями внешней планеты — от одной до 300 масс Земли с орбитами от 0,3 астрономической единицы.
Результаты показали, что когда в модель не включали релятивистские эффекты, почти все планеты перегревались: их орбиты вытягивались под воздействием соседей, а внутренняя энергия быстро нарастала. Однако при учете ОТО орбита медленно прецессировала — то есть со временем поворачивалась, предотвращая колебания, ведущие к опасно далеким от круговых орбитам. Этот эффект, по мнению авторов научной работы, действовал как «динамический щит», стабилизирующий систему и не позволяющий планете нагреваться до экстремальных температур.
Интересно, что при массах внешнего спутника меньше 250 масс Земли и расстоянии более 0,18 астрономической единицы, эффект Общей теории относительности сохранял стабильные условия, необходимые для существования на поверхности планеты жидкой воды.
Таким образом, введенный в расчеты релятивистский эффект существенно расширил зону обитаемости вокруг звезд, ранее переживших свою «смерть». Подобные миры могут стать приоритетными целями для космической обсерватории «Джеймс Уэбб», которая позволит искать в их атмосферах возможные биосигнатуры — пары кислорода, воды и метана.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Психологические жонглеры: как распознать манипуляцию
Как мы будем лечить зубы в будущем: роботы-стоматологи и регенерация
Самые дорогие картины в мире
Мобильный атом: от Чукотки до тропических островов?
Нейтринная астрономия: что это такое
Андрей Валентинов: научно-технический прогресс без границ — идея чисто американская
На выход! Что мы знаем о стратегиях выхода из карантина в разных странах
Попадем ли мы в нейронные сети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии