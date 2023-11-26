Пауки-скакунчики предпочли не связываться с термитами в «полосатых мантиях»

Многие опасные или ядовитые животные, скажем осы или змеи, имеют броскую полосатую окраску. Похожей покрыты и безвредные существа, которые под них мимикрируют, — даже в этом случае полоски отпугивают хищников. Авторы новой статьи выяснили, что у пауков-скакунчиков избегание полосатых жертв «записано» в геноме и не зависит от того, какое перед ними насекомое. Чтобы это узнать, ученые клеили термитам на спину бумажки с разной окраской.

В животном мире полосатый окрас — универсальный сигнал, который означает «держись от меня подальше, я опасен». Его используют самые разные существа — от бесчисленных ос до змей вроде ленточного крайта (Bungarus fasciatus), и должны учитывать те животные, которые не хотят связываться с ядовитой жертвой.

Некоторые животные с узнаваемой предостерегающей окраской напоминают других, это так называемая мимикрия. Если оба похожих вида ядовиты, то выходит, они совместно «работают на общий имидж», и их опасаются еще сильнее — такую мимикрию называют мюллеровой. А если безвредный вид (как, например, мухи-журчалки) имитирует опасный (ос), то перед нами пример бейтсовской мимикрии. Такой «блеф» неплохо работает: безобидных, но полосатых существ хищники тоже трогают реже.

Авторы новой статьи для журнала Royal Society Open Science решили выяснить, как устроено избегание насекомых в полоску у пауков. Может быть, они опасаются только конкретных полосатых насекомых? Или только ядовитых, с которыми уже имели неудовольствие столкнуться? А может, пауки предпочитают не трогать все, что покрыто полосками?

Чтобы ответить на вопрос, авторы изучили поведение двух видов пауков-скакунчиков. Это обширное семейство паукообразных, которое отличается хорошим зрением и развитым мозгом, а стало быть, сложным охотничьим поведением. Оба вида (Phidippus regius и Habronattus trimaculatus) живут во Флориде, но имеют важные отличия. Если P. regius видит только два цвета, то H. trimaculatus различает три. Кроме того, P. regius более устойчив к токсинам, которые содержатся в некоторых его жертвах. Естественно предположить, что H. trimaculatus должен быть более осторожным и избирательным при выборе еды и уделять особое внимание ярко окрашенной добыче.

Термит с «мантиями» разного сорта и дизайн эксперимента / © Lauren Gawel et al., 2023

Роль добычи в исследовании выпала термитам Reticulitermes flavipes — общественным насекомым, которыми пауки-скакунчики часто питаются в природе. Обычно термиты не имеют полос, но ученые это исправили: приклеили им на спину широкие бумажки, которые напоминают мантии. Одни были покрыты черно-белыми полосами, другие имели равномерную белую или черную окраску.

Далее ученые поместили пауков в чашку Петри и подсаживали к ним по два термита из групп с разными «мантиями». Биологи фиксировали, на каких насекомых пауки чаще смотрели и на каких чаще нападали.

Оказалось, что P. regius быстрее замечает тех термитов, которые были снабжены полосатыми или черными бумажками. В то же время первых паук атаковал заметно реже, чем термитов в «однотонной одежде». H. trimaculatus тоже сразу обращал внимание на полосатых термитов, но при выборе жертв был куда привередливее своего родственника и нападал на них вдвое реже.

Авторы пришли к выводу, что настороженное отношение пауков-скакунчиков к насекомым с полосками имеет генетические основы — иными словами, они рождаются с ним, и им неважно, какое именно животное их имеет. Из этого также следует, что скакунчики хорошо различают полосатый узор, и его быстрое узнавание связано не с конкретным цветом, а скорее с контрастностью узора.

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