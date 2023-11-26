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6 часов назад
Михаил Орлов
319

Пауки-скакунчики предпочли не связываться с термитами в «полосатых мантиях»

3.1

Многие опасные или ядовитые животные, скажем осы или змеи, имеют броскую полосатую окраску. Похожей покрыты и безвредные существа, которые под них мимикрируют, — даже в этом случае полоски отпугивают хищников. Авторы новой статьи выяснили, что у пауков-скакунчиков избегание полосатых жертв «записано» в геноме и не зависит от того, какое перед ними насекомое. Чтобы это узнать, ученые клеили термитам на спину бумажки с разной окраской.

Биология
# животные
# окраска
# пауки
# пауки-скакунчики
# хищники
Самец паука-скакунчика
Самец паука-скакунчика Phidippus regius / © wikipedia

В животном мире полосатый окрас — универсальный сигнал, который означает «держись от меня подальше, я опасен». Его используют самые разные существа — от бесчисленных ос до змей вроде ленточного крайта (Bungarus fasciatus), и должны учитывать те животные, которые не хотят связываться с ядовитой жертвой.

Некоторые животные с узнаваемой предостерегающей окраской напоминают других, это так называемая мимикрия. Если оба похожих вида ядовиты, то выходит, они совместно «работают на общий имидж», и их опасаются еще сильнее — такую мимикрию называют мюллеровой. А если безвредный вид (как, например, мухи-журчалки) имитирует опасный (ос), то перед нами пример бейтсовской мимикрии. Такой «блеф» неплохо работает: безобидных, но полосатых существ хищники тоже трогают реже.

Авторы новой статьи для журнала Royal Society Open Science решили выяснить, как устроено избегание насекомых в полоску у пауков. Может быть, они опасаются только конкретных полосатых насекомых? Или только ядовитых, с которыми уже имели неудовольствие столкнуться? А может, пауки предпочитают не трогать все, что покрыто полосками?

Чтобы ответить на вопрос, авторы изучили поведение двух видов пауков-скакунчиков. Это обширное семейство паукообразных, которое отличается хорошим зрением и развитым мозгом, а стало быть, сложным охотничьим поведением. Оба вида (Phidippus regius и Habronattus trimaculatus) живут во Флориде, но имеют важные отличия. Если P. regius видит только два цвета, то H. trimaculatus различает три. Кроме того, P. regius более устойчив к токсинам, которые содержатся в некоторых его жертвах. Естественно предположить, что H. trimaculatus должен быть более осторожным и избирательным при выборе еды и уделять особое внимание ярко окрашенной добыче.

Термит с «мантиями» разного сорта и дизайн эксперимента  / © Lauren Gawel et al., 2023

Роль добычи в исследовании выпала термитам Reticulitermes flavipes — общественным насекомым, которыми пауки-скакунчики часто питаются в природе. Обычно термиты не имеют полос, но ученые это исправили: приклеили им на спину широкие бумажки, которые напоминают мантии. Одни были покрыты черно-белыми полосами, другие имели равномерную белую или черную окраску.

Далее ученые поместили пауков в чашку Петри и подсаживали к ним по два термита из групп с разными «мантиями». Биологи фиксировали, на каких насекомых пауки чаще смотрели и на каких чаще нападали.

Оказалось, что P. regius быстрее замечает тех термитов, которые были снабжены полосатыми или черными бумажками. В то же время первых паук атаковал заметно реже, чем термитов в «однотонной одежде». H. trimaculatus тоже сразу обращал внимание на полосатых термитов, но при выборе жертв был куда привередливее своего родственника и нападал на них вдвое реже.

Авторы пришли к выводу, что настороженное отношение пауков-скакунчиков к насекомым с полосками имеет генетические основы — иными словами, они рождаются с ним, и им неважно, какое именно животное их имеет. Из этого также следует, что скакунчики хорошо различают полосатый узор, и его быстрое узнавание связано не с конкретным цветом, а скорее с контрастностью узора.

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Биология
# животные
# окраска
# пауки
# пауки-скакунчики
# хищники
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13 минут назад
Хм. представьте два фотона сейчас находятся в одной точке которую мы наблюдаем и вдруг эти фотоны разлетелись в разные стороны по одной оси...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
30 минут назад
А что вам собственно не нравится?

Подсчитано, сколько запусков Starship потребуется для лунной миссии «Артемида III»Подсчитано, сколько запусков Starship потребуется для лунной миссии «Артемида III»

Alex
42 минуты назад
Vlad Imir, то есть относительно источника скорость. 0.75 а относительно второго камня 0.9? Так значит камень пролетит разное расстояние относительно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Дмитрий Сергиевич
1 час назад
Андрей Совков, автор повесил на обсуждение вопрос, что "испущенные в разные стороны фотоны будут удаляться друг от друга со скоростью света, а не

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Совков
1 час назад
Получается, что если две машины проехали мимо друг друга со скоростью 150 км. ч. , то дальше они поехали со скоростью 300 км. ч.......... относительно друг

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Роман Моисеев
1 час назад
Максим Чистяков, А если бы и попал, то не смог бы вернуться чтобы рассказать.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Тэро Лайфер
2 часа назад
Алексей Геннадьевич, со скоростью не превышающей скорость света..

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Тэро Лайфер
2 часа назад
Максим Чистяков, но всё-таки мы довольно точно знаем что будет с объектом попадающим в чёрную дыру до того момента как к нему перестанут быть

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Дмитрий Сергиевич
2 часа назад
Мнения обывателя: 1. Если скорость излучателя выше скорости испускаемого фотона, получим эффект черной дыры. Или, если скорость излучателя и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Oleksandr Kuznetsov
2 часа назад
Рашид Имадиев, вот это я и хотел узнать у автора статьи. Интуитивно кажется что так быть не должно, но иначе СТО наверное не выполнится))

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

katauri morningstar
2 часа назад
Допустим мы выпустили два шарика очень устойчивой материи с фактической линейной скоростью около 0.8-0.9 с. С углом около 180.Допустим что оба эти

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Лана Пренципал
2 часа назад
Видимо, да. Джакузи и солярий тоже возьмут, не иначе.

Подсчитано, сколько запусков Starship потребуется для лунной миссии «Артемида III»Подсчитано, сколько запусков Starship потребуется для лунной миссии «Артемида III»

Evg
2 часа назад
Святослав Фадеев, удаляться друг от друга это не то же самое, что лететь со скоростью. Относительно нас они может и удаляются со скоростью 2х света.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Olga Iushkova
2 часа назад
Тибет бесстоковый?

Создана самая полная карта рек ЗемлиСоздана самая полная карта рек Земли

Oleg peiko
2 часа назад
Vlad Imir, проблема во времени. Это вымышленная величина и привязана к частице на которую воздействует гравитация, ограничение в максимальной

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Илья Дубовик
2 часа назад
Андрей Лаптев, ну только невежественный идиот будет фотоны с камнями сравнивать в плане физических свойств

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Семен Слепцов
3 часа назад
Святослав Фадеев, закон сохранения массы и энергии записан для покоящейся частицы, коим фотон не является. У фотона энергия Планка: E=hν

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Валера Иванов
3 часа назад
Да современная физика с отрицательным плотностями, тёмными энергия и тёмными материей, ото и прочим бредом - является костылями, а не наукой, и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Дворский
3 часа назад
Какую же чушь нам втирают

Камера темной энергии запечатлела спиральную галактику грандиозного дизайнаКамера темной энергии запечатлела спиральную галактику грандиозного дизайна

Oleg peiko
3 часа назад
Голодный Волк, неувязочка с этой гипотезой. Можно же разогнать электроны до скорости свыше 150 000 км/с каждый в разные стороны. Получим заряженные

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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