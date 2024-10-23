  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 минут назад
Юлия Трепалина
20

У белых медведей выявили новый тип травм из-за изменений климата

4.9

Потепление в Арктике и таяние полярных льдов считают одной из главных угроз для белых медведей, поскольку это осложняет их жизнь и добычу пропитания. Теперь выяснилось, что на фоне изменений в среде обитания у животных появился новый тип травм, который ученым прежде не встречался.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# дикие животные
# изменение климата
# травмы
белые медведи
© Hans-Jurgen Mager, unsplash.com

Экологи давно предупреждают, что глобальное потепление, меняющее жизненный уклад белых медведей, ставит под вопрос их существование. Хотя отдельные популяции научились выживать в условиях ограниченного доступа к морскому льду, этот вариант вряд ли может стать спасением для вида в целом.

В рамках программ по изучению и сохранению белых медведей ученые из разных стран ведут их мониторинг в дикой природе. В одном из таких проектов исследователи из Канады и США с 2012 по 2022 год отслеживали состояние здоровья двух популяций белых медведей, живущих в районах Кейн-Бейсин и Восточной Гренландии.

Специалисты обнаружили, что взрослые животные стали страдать из-за ледяных наростов, повреждаюших конечности. Налипшие на лапах глыбы льда серьезно затрудняли ходьбу, приводили к глубоким порезам, язвам и рваным ранам. Об этом ученые рассказали в статье, вышедшей недавно в журнале Ecology.

Исследователи отметили, что хотя наблюдения за белыми медведями в указанных районах вели с 90-х годов XX века, случаи таких травм задокументировали впервые. В одной из популяций следы от повреждений, связанных с налипанием льда, зафиксировали у 31 животного из 61, а в другой — у 15 из 124 медведей. Обзор научной литературы и опросы местных охотников подтвердили, что это недавнее явление.

По словам авторов статьи, у двух наиболее пострадавших особей ледяные наросты на лапах были настолько большими, что медведи не могли бегать и с трудом ходили. Временно обездвижив животных, ученые удалили с их конечностей глыбы льда со снегом, которые прилипли не только к шерсти, но и к коже.

© Kristin Laidre, Stephen Atkinson, Ecology

Исследователи считают, что проблема связана с особенностями строения лап белых медведей. Их подушки покрыты бугорками, которые повышают сцепление с поверхностью и помогают меньше скользить. Из-за этого снег может активнее налипать на лапах и спрессовываться в ледяные комки. Подобное встречается у ездовых собак.

Говоря о возможных факторах, способствующих травматизму медведей из-за обледенения, ученые отметили, что с потеплением климата в Арктике участились циклы таяния и замерзания, а также осадки в виде дождя со снегом. Более влажный снег быстрее образует комки и сильнее липнет к лапам, а затем, с очередным похолоданием, легко превращается в лед.

Кроме того, в результате многократного оттаивания и замерзания снежный покров часто застывает в твердую корку с острыми краями на сломах. Наступая на такую поверхность, животные тоже могут повреждать подушки лап.

Наконец, с потеплением морской лед у береговой линии стал истончаться и пропускать больше воды, что тоже увеличивает влажность снега и делает его более липким.

Хотя ученые описали проблему, от выводов о ее последствиях они воздержались.

«Мы видели у отдельных белых медведей травмы, связанные с обледенением, но я бы не торопился с выводами о том, как это может сказаться на популяции. Мы этого действительно не знаем», — заключил один из исследователей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# дикие животные
# изменение климата
# травмы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Транспорт без водителей: новая реальность или несбыточная мечта?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Окт
550
Открытие космических гамма-всплесков, самых мощных взрывов во Вселенной
Московский Планетарий
Москва
Лекция
23 Окт
700
Эволюция – это всегда хорошо?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Лестница в небо – первые шаги науки астрономии
Культурный центр ЗИЛ
Москва
24 Окт
200
Морские рептилии России
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Глия: новые старые знакомые
Нейрокампус
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Экономика Ассирии
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Магнитное поле во Вселенной
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Вирусы против рака
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:37
Любовь

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.

Астрономия
# Europa Clipper
# NASA
# подледный океан
# спутники Юпитера
# Юпитер
Вчера, 12:59
Елизавета Александрова

Ученые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материи

Астрофизики подозревают, что «темное вещество» может состоять из особых сверхлегких частиц, и есть шанс их обнаружить во время наблюдений сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Астрономия
# гравитационные волны
# космос
# темная материя
# Черные дыры
Вчера, 14:37
Юлия Трепалина

Зоологи неделю «спаивали» шершней, чтобы проверить их устойчивость к алкоголю

Израильские ученые установили, что восточные шершни (Vespa orientalis), распространенные на большей части Азии, Африки и Европы, исключительно устойчивы к этанолу. Эксперименты показали, что эти насекомые способны без негативных последствий выдерживать концентрацию спирта, высокотоксичную для большинства остальных животных.

Биология
# алкоголь
# дрожжи
# метаболизм
# насекомые
# спирт
# шершни
# этанол
17 октября
Любовь

Астрономы увидели, как сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды

Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.

Астрономия
# космические телескопы
# рентгеновские лучи
# Хаббл
# Чандра
# Черные дыры
20 октября
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

Палеонтология
# биология
# окаменелости
# палеозой
# трилобиты
# эволюция
Вчера, 08:37
Любовь

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.

Астрономия
# Europa Clipper
# NASA
# подледный океан
# спутники Юпитера
# Юпитер
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У белых медведей выявили новый тип травм из-за изменений климата

    9 минут назад

  2. Жидкий свет использовали для сверхбыстрых вычислений

    29 минут назад

  3. Ученые переоценили массу гигантской доисторической птицы, пронзающей добычу клювом

    41 минута назад

  4. В ПНИПУ доказали, что гипс снижает токсичность буровых отходов

    2 часа назад
Выбор редакции

Дмитрий Соболев: «Глупо летать с помощью перьев, ходить с помощью ног и смотреть с помощью глаз»

20 октября

Последние комментарии

1 2
7 минут назад
Ооой, а что это у нас корпус теперь алюминиевый? А где же углепластик? Так ведь сделали уже, в Германии заказали, на выставке показали ещё10 лет назад?

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Валерий С
47 минут назад
Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

Иван Колупаев
3 часа назад
Dima, Мумбаи это все-таки Индия, хотя и в Саудовской Аравии при желании можно найти бедные кварталы. Но это ж не аргумент для людей которым важнее

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Nick, он про иголку от шприца)))

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
9х9 м, мелковат масштаб для "гигантского" паруса

NASA показало новые снимки гигантского солнечного паруса, развернутого в космосеNASA показало новые снимки гигантского солнечного паруса, развернутого в космосе

Максим Муховиков
4 часа назад
1 место за опухоль, дерьмо. Лучше фотки есть

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

Максим Сазонов
4 часа назад
Уважаемо. Предположу, что арабы думают на полтысячи лет вперёд. Уровень мирового океана изменится , и этот город станет сердцем их страны.

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Dima Galimov
5 часов назад
Вася, в Мумбаи люди рождаются и умирают в нищите прямо на против входной группы дорогущих жилых комплексов к тому же зачастую они вообще дома не

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Игорь Байдов
5 часов назад
Степан, Большое спасибо, исправил.

Большинство иранских мечей железного века могут оказаться подделкойБольшинство иранских мечей железного века могут оказаться подделкой

Степан Жук
6 часов назад
Кто переводил? Какие раздвоенные лезвия? Речь про обоюдоострые мечи, на фото же видно. С раздвоенными лезвиями тоже были, но это явно не они

Большинство иранских мечей железного века могут оказаться подделкойБольшинство иранских мечей железного века могут оказаться подделкой

Владимир Перминов
6 часов назад
Вау! У этой новости 4.1 балла! Мегаважно, определённо :)

Физики рассказали, как держать фрисбиФизики рассказали, как держать фрисби

Vlad Kudasov
7 часов назад
Валера, Наш Создатель в комментариях не нуждается, но хвалить его честь для каждого.

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

Valeriy Kholudorov
7 часов назад
Пропиариться, основная цель!

Продюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси TeslaПродюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси Tesla

Sam Dowson
8 часов назад
Никита, отвалившаяся дверь попала в солнечную панель и раздробила ее на 19 кусков?

Спутник, построенный Boeing, разрушился на орбитеСпутник, построенный Boeing, разрушился на орбите

Николай Красилёв
10 часов назад
Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ЯСНОВИДЯЩИМ И НИКОГДА ИМ НЕ БЫЛ 👈 Я вышел из банка и мысли мои были ЗАНЯТЫ 💰👈 а в небе развернулся 👉 БОЛЬШОЙ ЭКРАН 👈 МНЕ БЫЛО 👉

Ученые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материиУченые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материи

rediska iriska
13 часов назад
Вася куда ты ?))))) приезжай в Ташкент )))

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Данил Котешов
13 часов назад
В детстве по Дискавери показывали еще что готовятся к миссии на Европу, не помню про какие года к сожалению говорили. Но увы в этот раз никто

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa ClipperПризнаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Hbgty Jhty
14 часов назад
Вася, иии? Не пофиг ли? Кому повезло, кому нет Таков мир и реальность Если у человека есть деньги, это не значит что, он обязан помогать больным,

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

1 2
14 часов назад
А ведь какой бы короткой ни была эта стадия (асимптотического гиганта), она тоже пригодна для жизни. У Бетельгейзе сейчас обитаемая зона на 300 а.е.,

Бетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньонаБетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньона

Valerij Zviozdkin
15 часов назад
2050 год новейшая станция уже спущена на воду,смысл создавать станции на десять лет,если с того же мкс можно было слетать на Луну и обратно уже

Первый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 годуПервый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно