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У белых медведей выявили новый тип травм из-за изменений климата
Потепление в Арктике и таяние полярных льдов считают одной из главных угроз для белых медведей, поскольку это осложняет их жизнь и добычу пропитания. Теперь выяснилось, что на фоне изменений в среде обитания у животных появился новый тип травм, который ученым прежде не встречался.
Экологи давно предупреждают, что глобальное потепление, меняющее жизненный уклад белых медведей, ставит под вопрос их существование. Хотя отдельные популяции научились выживать в условиях ограниченного доступа к морскому льду, этот вариант вряд ли может стать спасением для вида в целом.
В рамках программ по изучению и сохранению белых медведей ученые из разных стран ведут их мониторинг в дикой природе. В одном из таких проектов исследователи из Канады и США с 2012 по 2022 год отслеживали состояние здоровья двух популяций белых медведей, живущих в районах Кейн-Бейсин и Восточной Гренландии.
Специалисты обнаружили, что взрослые животные стали страдать из-за ледяных наростов, повреждаюших конечности. Налипшие на лапах глыбы льда серьезно затрудняли ходьбу, приводили к глубоким порезам, язвам и рваным ранам. Об этом ученые рассказали в статье, вышедшей недавно в журнале Ecology.
Исследователи отметили, что хотя наблюдения за белыми медведями в указанных районах вели с 90-х годов XX века, случаи таких травм задокументировали впервые. В одной из популяций следы от повреждений, связанных с налипанием льда, зафиксировали у 31 животного из 61, а в другой — у 15 из 124 медведей. Обзор научной литературы и опросы местных охотников подтвердили, что это недавнее явление.
По словам авторов статьи, у двух наиболее пострадавших особей ледяные наросты на лапах были настолько большими, что медведи не могли бегать и с трудом ходили. Временно обездвижив животных, ученые удалили с их конечностей глыбы льда со снегом, которые прилипли не только к шерсти, но и к коже.
Исследователи считают, что проблема связана с особенностями строения лап белых медведей. Их подушки покрыты бугорками, которые повышают сцепление с поверхностью и помогают меньше скользить. Из-за этого снег может активнее налипать на лапах и спрессовываться в ледяные комки. Подобное встречается у ездовых собак.
Говоря о возможных факторах, способствующих травматизму медведей из-за обледенения, ученые отметили, что с потеплением климата в Арктике участились циклы таяния и замерзания, а также осадки в виде дождя со снегом. Более влажный снег быстрее образует комки и сильнее липнет к лапам, а затем, с очередным похолоданием, легко превращается в лед.
Кроме того, в результате многократного оттаивания и замерзания снежный покров часто застывает в твердую корку с острыми краями на сломах. Наступая на такую поверхность, животные тоже могут повреждать подушки лап.
Наконец, с потеплением морской лед у береговой линии стал истончаться и пропускать больше воды, что тоже увеличивает влажность снега и делает его более липким.
Хотя ученые описали проблему, от выводов о ее последствиях они воздержались.
«Мы видели у отдельных белых медведей травмы, связанные с обледенением, но я бы не торопился с выводами о том, как это может сказаться на популяции. Мы этого действительно не знаем», — заключил один из исследователей.
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