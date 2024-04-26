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Потепление в Арктике снизило уровень смертоносной пыли тропических пустынь
Ученые из Китая и США пришли к выводу, что глобальное потепление снижает уровень пыли в воздухе многих регионов планеты. Эта пыль достигает северных широт из тропических пустынь.
Пыль оказывает огромное влияние на качество воздуха. Причем она может генерироваться не только местной почвой или выбросами, но даже «прилетать» из далеких жарких стран. Например, ежегодно в Центральную Европу попадает примерно 60 тонн песка из Сахары. Пыль из этой пустыни регулярно обнаруживают в Москве и вообще во многих регионах России. На днях средиземноморский циклон на севере Африки поднял песчаную бурю. С юго-западными потоками эта пыль распространилась на юго-восток Европы.
Днем 24 апреля пыльное облако достигло Крыма, Донбасса, Краснодарского края и Ростовской области, где выпали «цветные» осадки. Сегодня, по прогнозам синоптиков, часть пыльного облака достигнет Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской и Тверской областей. Их жители смогут наблюдать желтое или даже оранжево-красное небо (что уже на днях видели в Белгороде). Возможно выпадение желтых осадков — на стеклах машин после таких дождей появится характерный налет.
Для России концентрация подобной пыли не превышает критических значений, а вот для жителей многих других государств, например Западной и Южной Европы, дела обстоят намного хуже. Дело в том, что африканская пыль содержит твердые частицы самых разных размеров и может нести на себе вредные вещества из атмосферы, не говоря уже о вредности вдыхания самих частиц. Особенно опасна такая пыль для людей, страдающих сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями: попадая в кровь, микрочастицы пыли провоцируют образование там тромбов, а те существенно повышают частоту инфарктов и инсультов.
Предыдущие исследования, впрочем, показали, что уровень запыленности воздуха в отдельных регионах планеты снижается — например, в Индии и на большей части Ближнего Востока. Причина этого оставалась неясной. Пролить свет на этот вопрос попытались ученые из университетов Гонконгского баптистского (Китай), Техасского, Калифорнийского технологического института (США) и других научных организаций. Их выводы представлены в журнале PNAS.
Анализируя спутниковые снимки за последние десятки лет, исследователи пришли к выводу, что количество микрочастиц пыли над Индией, Пакистаном и рядом других азиатских стран за период наблюдений существенно снизилось. С помощью климатических моделей ученые установили и причину этого события: резкое потепление Арктики, опережающее по темпам потепление в других частях планеты. За счет этого разница температур между высокими и низкими широтами заметно сократилась. А это нарушило стандартные ветра, дующие в пустынных регионах Восточной Африки и Западной Азии. Скорость ветра в странах Аравийского полуострова существенно уменьшилась, что снизило объем поднимаемых ветром микрочастиц песка.
Кроме того, авторы работы отметили, что увлажненность почвы и площадь листьев в Западной Азии тоже существенно выросла — от Аравийского полуострова до Индии. Это сделало почвы там более твердыми, что тоже снизило объем пыли в атмосфере. Рост увлажнения почв и площади листьев в регионах исследователи связывают с антропогенными выбросами углекислого газа (Naked Science неоднократно писал об этом процессе, известном как глобальное озеленение).
В новой работе выдвинуто предположение, что в случае успеха в борьбе с антропогенными выбросами СО2 уровень пыли в атмосфере изученных регионов снова повысится, а это нанесет существенный ущерб здоровью местного населения.
Получается, замедление глобального потепления — палка о двух концах, потому что оно вызовет увеличение количества пыли в воздухе. Это не означает, что нужно продолжать загрязнять атмосферу, но в таком случае, по мнению ученых, нужно бороться с опустыниванием, заниматься восстановлением лесов и контролировать ирригацию.
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