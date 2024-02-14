Ученые впервые задокументировали специфику юмора у высших приматов

Из наблюдений за человекообразными обезьянами известно, что в их поведении есть элементы, напоминающие человеческие шутки. Теперь ученые впервые систематизировали такие свидетельства и подтвердили, что ближайшие генетические родственники людей среди животных действительно обладают своего рода чувством юмора.

Шутки и юмор — важная часть человеческого общения. Одна из форм шутливого поведения — игривое поддразнивание или баловство. Оно появляется у детей уже на первом году жизни, еще до того, как они начинают говорить. Малыши могут дразнить родителей, игриво предлагая предметы или отбирая их, намеренно нарушать правила, демонстрируя провоцирующее непослушание, либо мешать каким-то действиям взрослых.

В новом исследовании приматологи и специалисты в области биоантропологии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), Института изучения поведения животных Общества Макса Планка (Германия), Университета Индианы и Калифорнийского университета в Сан-Диего (оба — также в США) задокументировали примеры игривого поддразнивания у высших приматов — шимпанзе, орангутанов, горилл и бонобо (карликовые шимпанзе).

В основу работы, которую опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B, легли 75 часов видеозаписей наблюдений за несколькими группами шимпанзе, бонобо, горилл и орангутанов в зоопарках Сан-Диего (Калифорнии, США) и Лейпцига (Германия).

Проанализировав взаимодействие приматов на видео, авторы пришли к выводу, что, как и у людей, шутливое поведение человекообразных обезьян включает провокационные, повторяющиеся, неожиданные действия и компоненты игры. Всего ученые выделили 18 видов такого поведения. Например, животные часто размахивали какой-то частью своего тела либо предметом перед сородичами, ударяли или тыкали их, пристально смотрели в лицо, мешали движениям, тянули за волосы и совершали другие действия, которые было крайне сложно игнорировать.

Авторы исследования отметили, что хотя игривое поддразнивание у обезьян принимало разные формы, оно отличалось от игры односторонним характером, низким уровнем сигналов о намерении играть и другими признаками. Подобно тому, как балуются дети, приматы дразнили и провоцировали собратьев, стремясь привлечь внимание и вызвать их реакцию.

По словам ученых, поскольку игривое поддразнивание свойственно всем четырем видам высших приматов, это говорит о том, что предрасположенность к такому поведению имел и их общий с людьми предок, живший примерно 13 миллионов лет назад.

«Мы надеемся вдохновить исследователей на изучения игривого поддразнивания у других видов с целью лучше понять эволюцию этого разнопланового поведения. Также мы рассчитываем, что эта работа повысит информированность людей о сходстве с нашими ближайшими родственниками и покажет важность защиты этих исчезающих животных», — заявила одна из авторов исследования Изабель Лаумер (Isabelle Laumer).

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе и бонобо не уступают дельфинам, а возможно, и превосходят их в плане долговременной памяти на отношения. Оказалось, обезьяны могут узнавать знакомых сородичей, даже если не видели их больше двух десятилетий.

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