Биологи впервые увидели, как зевота заразила гамадрилов

Заразительная зевота — предмет изучения не только у психологов и физиологов. Такое знакомое для всех людей поведение наблюдали у разных приматов, в том числе человекообразных. Для чего зевоте нужна заразительность — вопрос открытый, но сейчас ясно, что она характерна для обезьян, чьи общества сложно устроены. Европейские биологи добавили к этому списку еще один вид, гамадрилов, часами наблюдая за тем, как те зевают в немецком зоопарке. Примечание: зевота во время чтения гарантирована.

Вам наверняка знакомо утверждение «Если вас не заражает зевота других людей, то вы можете быть психопатом». Все не настолько радикально — в 2015 году психологи США нашли корреляцию между «незаразной» зевотой и слабой эмпатией. Такое повторение чужого поведения встречается у разных приматов — среди человекообразных это орангутаны (те зевали, увидев видеозапись зевающих сородичей) и шимпанзе. У последних, как недавно рассказывал Naked Science, обнаружили и заразительное мочеиспускание.

Среди нечеловеческих приматов коллективная зевота встречается у гелад (Theropithecus gelada), редкий вид семейства мартышковых. Причем зевота у них развита так же сложно, как у людей — то есть сопровождается характерными звуками. Ни у каких других приматов нет ничего подобного. Вероятно, все дело в сложном устройстве сообществ гелад, но социальных приматов в мире довольно много.

Биологи из Франции и Италии решили выяснить, как различия в зевоте могут отражать социальную структуру у гелад и их близких родственников гамадрилов (Papio hamadryas). Среди гамадрилов, к слову, заразительность зевоты не изучалась. У обоих видов общества иерархичны, а самцы и самки значительно различаются размерами тела и клыков. Гелады в отличие от гамадрилов владеют широким речевым диапазоном, множеством вокализаций, отчего их иногда сравнивают с людьми.

Гелады зевают со звуком, чаще и в большем числе контекстов, чем гамадрилы. Гелады более восприимчивы к зевоте других, чем гамадрилы. Заражение зевотой у гамадрилов проявляется в основном у самцов / ©American Journal of Primatology, Luca Pedruzzi et al.

Исследователи предположили, что гамадрилы будут зевать реже и в меньшем числе контекстов, чем гелады, не издавая в это время конкретных звуков. Биологи ожидали, что у обоих видов самцы будут зевать чаще и дольше самок, обнажая при этом клыки.

За обезьянами наблюдали в двух немецких зоопарках: за гамадрилами (29 особей) в июне-сентябре 2019 года в Мюнхене, а за геладами (103 особи) в апреле-мае 2023 года в Райне. Специалисты наснимали суммарно 353 часа видеонаблюдений, в выборку вошли 2024 зевка — 1422 раза зевнули гелады и 602 раза гамадрилы. Уже на этом этапе стало ясно, что гамадрилы не издают специальных звуков во время зевания.

Анализ собранных данных подтвердил и другие гипотезы. Гелады чаще гамадрилов зевали спонтанно, хотя если исключить «шумные» зевки, то картина примерно одинакова. Контекстов, в которых зевали гелады, было больше — например, во время ухаживаний. В такой обстановке приматы реже обнажали клыки.

В обоих видах самцы зевали чаще, чем самки вне зависимости от контекста, а демонстрация десен и зубов встречалась только у гамадрилов. Специалисты пришли к этому выводу, когда рассмотрели только молчаливые зевки обезьян — у гелад вокализации шли вместе с голыми клыками. Главное, что обнаружили биологи, — заразительную зевоту у гамадрилов. Новое наблюдение расширяет список приматов с этой особенностью.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что гелады демонстрируют более тонкое и контекстуально разнообразное поведение при зевании, что, вероятно, связано с их богатыми коммуникативными потребностями и социальными структурами, в то время как гамадрилы показывают более ориентированную на самцов модель зевания, отражающую их отличную социальную динамику», — заключили авторы статьи, опубликованной в журнале American Journal of Primatology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Папиш 205 статей Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.