Ученые создали компактный и экологичный генератор энергии для Дальнего Востока

Удаленные промышленные объекты и метеостанции в условиях Крайнего Севера или Дальнего Востока требуют автономного энергоснабжения. Вместо традиционных двигателей их оснащают установками, преобразующими химическую энергию топлива (водорода, метана, биогаза) в электричество и тепло через электрохимические реакции с помощью твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Эти конструкции со специальными керамическими ячейками работают без сжигания топлива, что повышает их эффективность и экологичность. Ученые ПНИПУ разработали компактный высокотемпературный блок для ТОТЭ. Испытания показали, что он перерабатывает метан на 96%, подтверждая работоспособность системы.

Группа из преподавателей, аспирантов и студентов ПНИПУ под руководством старшего преподавателя кафедры «Оборудования и автоматизации химических производств» Николая Анашкина разработала компактный и надежный высокотемпературный блок — основную часть энергетической установки ТОТЭ.

Разработанный высокотемпературный блок (ВТБ) — ключевой компонент энергетической установки. Он преобразует химическую энергию в электрическую, причем при довольно высоких температурах — выше 700 °C. Топливо поступает в рабочую зону блока, где при сильном нагреве происходит электрохимическая реакция окисления. Благодаря ей генерируется электрический ток и тепло, которое затем используется для нагрева рабочего газа (например, гелия) или пара. Это приводит в движение основной механизм – например, газотурбинную установку.

Главное преимущество таких установок — минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными технологиями. Они не сжигают топливо, следовательно, не выделяют парниковых газов.

Тем не менее, у таких установок есть и свои недостатки. Высокотемпературные блоки весьма габаритны. Промышленные и стационарные обычно размещаются в специальных контейнерах, масса которых может достигать 1500 килограммов, а их размеры могут составлять несколько квадратных метров. Бытовые и маломощные установки имеют более компактные размеры – например, 2060×1120×650 миллиметров, – но это все еще довольно крупные габариты.

Именно поэтому ученые Пермского Политеха стали и стали заниматься этой актуальной, но сложной задачей – создание ВТБ без вышеуказанных недостатков. Уникальность разработки состоит в том, что в ней применены максимально простые, но вместе с тем надежные конструктивные решения. Установка может изготавливаться с наличием минимального производственного оборудования, и при этом отвечать высоким требованиям надежности и производительности. Это также делает ее дешевле существующих аналогов.

Общий вид высокотемпературного блока / © Николай Анашкин, пресс-служба ПНИПУ

— Наш высокотемпературный блок представляет собой компактную и легкую изолированную конструкцию с размером 1265×940×735 миллиметров и массой – около 450 килограммов. Для термоизоляции использовались магнезиально-волокнистые плиты толщиной 100 миллиметров, что позволило минимизировать теплопотери и поддерживать стабильную работу даже в суровых условиях: такой материал выдерживает температуры до +1100 °C, – комментирует Николай Анашкин, руководитель группы разработчиков, старший преподаватель кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ.

Основное назначение ВТБ — генерация электроэнергии через три стадии: получение из метана синтез-газа – смеси водорода и угарного газа, генерация электроэнергии и утилизация оставшегося тепла. При проектировании блока ученые провели детальное тепловое моделирование процессов, которое подтверждалось численными расчетами. Такой подход позволил определить оптимальные материалы и параметры работы.

Конечным результатом испытаний стала переработка метана на 96%, подтвердившая работоспособность всей системы. Это достаточно высокий показатель, который говорит о том, что почти все поданное топливо используется по назначению — для генерации энергии. Это важно потому, что чем меньше топлива остается, тем меньше и количество вредных выбросов, загрязняющих окружающую среду.

В разработке уже заинтересованы предприятия, а именно – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК). В настоящее время ученые ведут работы по проектированию установки как серийного изделия, что может открыть дорогу к коммерческому применению этой технологии.

Исследование ученых Пермского Политеха — это важный шаг к созданию экологически чистых и эффективных энергетических систем. Благодаря своей компактности и низким выбросам углекислого газа они могут стать реальной альтернативой дизельным генераторам.

Статья опубликована в журнале «Химия. Экология. Урбанистика». Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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ПНИПУ 1124 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.