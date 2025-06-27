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Недосып заставил орангутанов изобрести «сиесту»
Проблемы со сном знакомы не только людям: результаты нового исследования показали, что дикие орангутаны частенько не высыпаются, а нехватку ночного сна восполняют самой настоящей «сиестой».
Международная исследовательская группа под руководством Алисона М. Эшбери (Alison M. Ashbury) из Института эволюционной биологии Общества Макса Планка (Германия) проанализировала данные 14-летних наблюдений за 53 взрослыми орангутанами в
лесах Суматры (Индонезия). Изучив в общей сложности 455 дней и ночей активности животных, биологи выявили любопытную закономерность: орангутаны, которые ночью мало спали, компенсировали потерянный отдых днем, удлиняя «сиесту».
Напомним, спят эти человекообразные обезьяны в самодельных «гнездах», которые строят высоко в кронах деревьев. На их сооружение уходит в среднем семь-девять минут: животные сгибают и переплетают ветки, а для мягкости добавляют в «кровать» листву, превращая ее в «подушки» и «одеяла». Для «тихого часа», однако, сооружают дневные «гнезда»: их строительство занимает менее двух минут.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале Current Biology, показали, что наиболее активные в течение дня орангутаны ночью спали меньше. Но не из-за усталости — у таких животных попросту оставалось меньше времени на сон, что указывает на конкуренцию между сном и такими важными задачами, как поиск пищи, избегание угроз или поиск партнеров.
В частности, за каждый потерянный час ночного сна «сиеста» увеличивалась примерно на 5-10 минут. Значит, у орангутанов, как и у людей, присутствует гомеостатический механизм регуляции сна — стремление организма восполнить его недостаток. В 41% случаев животные устраивали хотя бы одну дневную «сиесту», а средняя продолжительность дневного сна составляла около 76 минут.
Больше всего днем спали особи, потребившие меньше калорий, особенно в дождливую и холодную погоду. При этом в жару животные спали меньше. Еще одним значимым фактором стала связь между сном и социальным поведением: в отсутствие сородичей орангутаны спокойно выбирали, когда и где прилечь.
Исследователи заключили, что гибкий режим сна и отдых днем могли сыграть важную роль в эволюции интеллектуальных способностей этих приматов — и, возможно, человека. Выходит, орангутаны не только компенсировали недостаток ночного сна «тихим часом» и экономили энергию, но и показали, что сон у диких животных — не роскошь, а необходимое условие для выживания.
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