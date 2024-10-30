Пчелы против слонов: девять лет наблюдений подтвердили эффективность оград с ульями

Специалисты в области биологии и природоохраны рассказали об африканском опыте применения ограждений с подвешенными пчелиными ульями, которые помогают отпугивать слонов и защищать от их набегов поля с посевами. Исследование проходило с 2012 по 2020 год в одном из заповедных районов Кении, где по соседству с фермерскими хозяйствами проживает крупнейшая в стране популяция слонов.

Метод «пчелиной ограды», основанный на естественном страхе слонов перед этими насекомыми, известен довольно давно. Толстая кожа обычно хорошо защищает слонов, однако потревоженные пчелы выбирают для атаки самые чувствительные области — глаза, рот и хобот. Помня дискомфорт от укусов, слоны в дальнейшем стараются избегать мест, где столкнулись с пчелами.

Хотя этим способом защиты посевов от слоновьих набегов пользуются аграрии в Африке и Азии, у подхода есть и критики, заявляющие о его малой эффективности. Однако данные научной работы, вышедшей недавно в журнале Conservation Science and Practice, говорят об обратном. Практика применения оград с ульями в Кении показала, что они помогают предотвратить до 86% возможных проникновений слонов на фермерские поля.

Исследователи на протяжении девяти лет отслеживали ситуацию более чем в двух десятках небольших хозяйств вблизи Восточного Цаво — одного из старейших и крупнейших национальных парков Кении. Слоны свободно перемещаются по территории парка и за его пределами в поисках воды и пищи.

За время наблюдений почти 4000 слонов приближались к полям с посевами, защищенным ульями. Хотя примерно четверть из них (1007 животных) сломали ограду и зашли на участки фермеров, существенно большая часть — 2649 слонов — либо предпочли остаться за пределами изгороди, либо заходили на специально выделенные контрольные участки без «пчелиной охраны».

Еще 343 слона (примерно 8,5%) сумели попасть на поля из-за дефектов в конструкции оград — в ряде случаев те не полностью окружали участок, и животные воспользовались имевшимися проемами.

Ограда с ульями на поле подсолнечников / © Jasper Scofield, Save the Elephants

За все девять лет средний показатель прорывов ограждений составил 23,96%, а среднегодовой процент успешного отпугивания слонов — 76,04%. По данным ученых, на пике эффективность оград с ульями достигала 86,3%, но периодически она снижалась под влиянием внешних факторов, в том числе из-за засух.

Исследователи отдельно отметили, что «пчелиные ограды» позволили фермерам собрать около тонны меда, продажа которого принесла хозяйствам примерно 2250 американских долларов. В засушливые годы занятость ульев и выработка меда падали, как и эффективность ограждений.

Подводя итог, специалисты предупредили, что дальнейшее нарушение среды обитания слонов, как и усиление засух, могут негативно отразиться на результативности метода «пчелиных оград», который обеспечивает мирное сосуществование местного населения со слонами. Авторы призвали продолжать поиски экологических решений, помогающих людям жить рядом с дикой природой, не причиняя ей вреда.

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