Антропологи выяснили «личность» неизвестного соседа знаменитой Люси
Палеоантропологи установили происхождение необычной стопы, которую раскопали в Эфиопии более 10 лет назад. Окаменелости принадлежали примитивному родственнику человека, который около трех миллионов лет назад соседствовал со знаменитой Люси, но проводил жизнь на деревьях.
Долгое время наука знала только один вид предков людей, проживавших в Восточной Африке примерно три миллиона лет назад. Это были австралопитеки афарские. К этому виду относилась известная Люси. Считалось, что она и ее сородичи были единственными кандидатами на роль прародителей современного человека в то время и в том месте.
В 2009 году в районе Буртеле палеонтологи нашли часть стопы. Находка сбила специалистов с толку. Кости имели возраст как у Люси, но анатомически сильно отличались. У стопы был отставленный в сторону большой палец. Такая конструкция позволяет приматам ловко хвататься за ветки, но мешает долго ходить по земле. Это ставило под сомнение прямую линию эволюции.
Позже палеонтологи описали новый вид, австралопитека дейиремеда, основываясь на фрагментах челюстей. Однако ученые не могли с уверенностью сказать, что «обезьянья» нога и эти челюсти принадлежат одному существу. Скептики утверждали, что костей слишком мало для таких серьезных выводов, и дискуссия о разнообразии видов зашла в тупик.
Международная группа исследователей описала новые находки, сделанные рядом с местом обнаружения загадочной стопы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Антропологи откопали фрагменты верхней и нижней челюстей, а также 12 отдельных зубов. Геологический слой, где лежали останки, датировали возрастом 3,4 миллиона лет.
Команда изучила строение найденных зубов с помощью компьютерной томографии. Анализ показал, что они идентичны зубам австралопитека дейиремеда. Размеры и форма клыков и резцов указали на то, что это существо было более примитивным, чем афарские австралопитеки. Близкое расположение и одинаковый геологический возраст позволили исследователям уверенно заявить: стопа с хватательным пальцем принадлежала именно этому виду.
Затем специалисты провели изотопный анализ зубной эмали, чтобы понять рацион древнего гоминида. Состав углерода в зубах указал на питание листьями, фруктами и орехами лесных деревьев. Такой диеты придерживались более древние предки людей, например ардипитеки и ранние австралопитеки анамские.
В итоге данные сложились в единую картину. Австралопитек дейиремеда имел гибкую стопу с подвижным большим пальцем и проводил много времени в лесу, не спускаясь на землю. В отличие от него, сородичи Люси обладали более жесткой стопой, уверенно ходили на двух ногах по открытой местности и включали в рацион травы саванн.
Два вида предков человека жили в одном месте одновременно, но не конкурировали друг с другом. Разделение экологических ниш позволило им мирно сосуществовать. Одни австралопитеки занимали деревья, а другие осваивали землю.
Открытие на очередном примере показало, что эволюция — это не простая линейная последовательность. Существовало множество видов гоминид, которые пробовали разные способы передвижения. Одни учились ходить прямо, а другие сохраняли способность лазать. «Эксперименты» природы с хождением на двух ногах происходили многими путями, и предки современных людей были лишь одной из ветвей этого сложного древа.
