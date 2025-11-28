  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 ноября, 14:40
Илья Гриднев
4

Антропологи выяснили «личность» неизвестного соседа знаменитой Люси

❋ 4.1

Палеоантропологи установили происхождение необычной стопы, которую раскопали в Эфиопии более 10 лет назад. Окаменелости принадлежали примитивному родственнику человека, который около трех миллионов лет назад соседствовал со знаменитой Люси, но проводил жизнь на деревьях.

Антропология
# австралопитек
# Люси
# прямохождение
Стопа австралопитека с противопоставленным пальцем, которую нашли в 2009 году / © Yohannes Haile-Selassie / Reuters

Долгое время наука знала только один вид предков людей, проживавших в Восточной Африке примерно три миллиона лет назад. Это были австралопитеки афарские. К этому виду относилась известная Люси. Считалось, что она и ее сородичи были единственными кандидатами на роль прародителей современного человека в то время и в том месте.

В 2009 году в районе Буртеле палеонтологи нашли часть стопы. Находка сбила специалистов с толку. Кости имели возраст как у Люси, но анатомически сильно отличались. У стопы был отставленный в сторону большой палец. Такая конструкция позволяет приматам ловко хвататься за ветки, но мешает долго ходить по земле. Это ставило под сомнение прямую линию эволюции.

Позже палеонтологи описали новый вид, австралопитека дейиремеда, основываясь на фрагментах челюстей. Однако ученые не могли с уверенностью сказать, что «обезьянья» нога и эти челюсти принадлежат одному существу. Скептики утверждали, что костей слишком мало для таких серьезных выводов, и дискуссия о разнообразии видов зашла в тупик.

Международная группа исследователей описала новые находки, сделанные рядом с местом обнаружения загадочной стопы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Антропологи откопали фрагменты верхней и нижней челюстей, а также 12 отдельных зубов. Геологический слой, где лежали останки, датировали возрастом 3,4 миллиона лет.

Команда изучила строение найденных зубов с помощью компьютерной томографии. Анализ показал, что они идентичны зубам австралопитека дейиремеда. Размеры и форма клыков и резцов указали на то, что это существо было более примитивным, чем афарские австралопитеки. Близкое расположение и одинаковый геологический возраст позволили исследователям уверенно заявить: стопа с хватательным пальцем принадлежала именно этому виду.

Затем специалисты провели изотопный анализ зубной эмали, чтобы понять рацион древнего гоминида. Состав углерода в зубах указал на питание листьями, фруктами и орехами лесных деревьев. Такой диеты придерживались более древние предки людей, например ардипитеки и ранние австралопитеки анамские.

Обнаруженные зубы, которые позволили сделать выводы о австралопитеке дейиремеда / © Yohannes Haile-Selassie et. al / Nature (2025)

В итоге данные сложились в единую картину. Австралопитек дейиремеда имел гибкую стопу с подвижным большим пальцем и проводил много времени в лесу, не спускаясь на землю. В отличие от него, сородичи Люси обладали более жесткой стопой, уверенно ходили на двух ногах по открытой местности и включали в рацион травы саванн.

Два вида предков человека жили в одном месте одновременно, но не конкурировали друг с другом. Разделение экологических ниш позволило им мирно сосуществовать. Одни австралопитеки занимали деревья, а другие осваивали землю.

Открытие на очередном примере показало, что эволюция — это не простая линейная последовательность. Существовало множество видов гоминид, которые пробовали разные способы передвижения. Одни учились ходить прямо, а другие сохраняли способность лазать. «Эксперименты» природы с хождением на двух ногах происходили многими путями, и предки современных людей были лишь одной из ветвей этого сложного древа.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
108 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Антропология
# австралопитек
# Люси
# прямохождение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Что общего у автомагистралей с египетскими мумиями?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Ноя
Бесплатно
Слова, строящие мосты
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
28 Ноя
750
Взаимодействие аллелей одного гена. Взаимодействие генов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Русские в Калифорнии и на Аляске
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
На пути к искусственной гравитации
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Да никто в Москве так не говорит!
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Ноя
1000
Следы забытых богов Древней Греции
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Ноя
1300
Черная дыра: от рождения до полного исчезновения
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
29 Ноя
1000
Остеопатическая медицина: островок в океане иллюзий
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
26 ноября, 12:39
Игорь Байдов

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.

История
# земледелие
# зерновые культуры
# письменность
# сельское хозяйство
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Антропологи выяснили «личность» неизвестного соседа знаменитой Люси

    28 ноября, 14:40

  2. Психологи выяснили, какие подростки чаще нарушают правила

    28 ноября, 14:07

  3. В геноме адского вампира нашли следы общего предка осьминогов и кальмаров

    28 ноября, 12:30

  4. Как удешевить металлургию: ученые нашли новый способ переработки мелкодисперсных отходов

    28 ноября, 11:57
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Reeer Romanow
4 минуты назад
Виталий, нечем. Для того, чтобы совершить ковровые бомбардировки, у противника не должно быть ПВО. А оно есть, учитывая, что даде ракеты ваши

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Редакция Naked Science
5 минут назад
Имя,

Зачем человеку карта родинок и как она снижает риск рака

Виталий Вершинин
10 минут назад
Reeer, а, что? Нечем? "Я тебя породил, я тебя и убъю" Не Путиным сказано, но сказано верно.

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Редакция Naked Science
27 минут назад
Имя, указано и на сайте и в посте тг. Будьте внимательны. И у нас на сайте нельзя по правилам использовать такие ФИО. Рекомендуем сменить, чтобы не

Зачем человеку карта родинок и как она снижает риск рака

Alex t
37 минут назад
Алексей, этот строй не вечен , как и лже демократия Запада . Все это довольно скоро изменится кардинально . Современная Мир - Система , основанная на

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

yura nikishin
38 минут назад
Igr, была площадка 32, но пилотируемые от туда не взлетали☝️Про 31 площадку не слыхал 🤔

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Dmitriy Kononov
1 час назад
Vova, не твое собачье дело где я живу

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Владимир Рудомётов
1 час назад
Клиенты ракеты? И как же ракета обслуживает своих клиентов?

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Максим Сажин
1 час назад
Pavel, ничего особо энергозатратного в поддержании равновесия нет. Хотя живой китаец на службе, может, и лучше и дешевле (это тоже не точно) но армия

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Вячеслав Лопарёв
1 час назад
Китаёзы молодцы воруют всё у янок болванок!

Захватывающий вид сзади: на китайском самолете шестого поколения J-36 заметили новые сопла с управляемым вектором тяги

Сергей Механик
2 часа назад
Бедный наивный ИИ. Не знакомо тебе коварство и хитрость людская. 😉

Экономисты выяснили, что искусственный интеллект слишком хорошо думает о людях

Reeer Romanow
2 часа назад
Виталий, чем? Чисто технически? Чем бы йухло её уничтожили?

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Рудольф Гольденбаум
2 часа назад
Dmitriy, эмпирических нет, зато есть эмпатические.

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Александр Нафф
2 часа назад
Александр, они не знали, что все подводные камни на пути к бомбе можно обойти. Работали, но просто не успели. После войны Силард, Оппенгеймер и

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

Рудольф Гольденбаум
2 часа назад
Имя, X-Men (Радиоактивные люди) 😏

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Рудольф Гольденбаум
2 часа назад
Антон, то, что эта псевдонаука учитывает только белую цивилизацию в своей систематике, видимо, никого не волнует. Конечно в Малайзии эта теория не

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

макар белоусов
2 часа назад
Igor, боже ,поросенок, ребенок с отклонениями врёт правдоподобнее

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Иван Колупаев
2 часа назад
Имя, к деньгам вестимо. Понятное дело всем хочется бесплатно и без рекламы, но увы, мир не совершенен. Возможно, печатная версия журнала, если еще

Зачем человеку карта родинок и как она снижает риск рака

Рудольф Гольденбаум
2 часа назад
Paffnyters, ну если судить по моему отношению к жизни, то я в натуре зумер 97-го года выпуска. Раньше я не понимал, почему во мне так мало миллениального, но

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Рудольф Гольденбаум
2 часа назад
Михаил, теперь я понимаю, почему самым первым докторам в истории никто не верил и считал колдунами. У них просто не было ранних трудов...

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно