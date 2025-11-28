Уведомления
Ученые выяснили, за какое время слоны привыкают к следящим дронам
Беспилотные технологии позволяют экологам тихо и незаметно наблюдать за животными. Исследователи из Кении проверили, как африканские слоны реагируют на дроны и насколько быстро привыкают к ним.
Использование летательных беспилотников произвело настоящую революцию в изучении живой природы. Компактная техника дает возможность заглянуть в ранее недоступные уголки и следить за поведением животных в мельчайших деталях. Хотя дроны небольшие и тихие, они могут вызывать у зверей стресс, искажая их естественное поведение. Сводить такое воздействие к минимуму — важное условие этичного наблюдения, особенно за социальными животными.
В противном случае неопознанный объект может вызвать у животного агрессию. В голландском сафари-парке Burgers Zoo зарегистрирован случай, когда один из шимпанзе напал на пролетавший мимо беспилотник. Он забрался на дерево и с помощью палки дотянулся до дрона, сбив его на землю.
Ученые из природоохранной организации Save the Elephants (Кения) провели исследование в национальных заповедниках Самбуру и Баффало-Спрингс в Кении. Они выяснили, насколько большой стресс вызывают такие наблюдатели, как африканские саванные слоны реагируют на дроны и насколько быстро привыкают к ним. Реакцию животных оценивали в краткосрочной (в течение одного полета) и долгосрочной (при повторных встречах с аппаратом) перспективе. Результаты исследования опубликованы в Nature.
В эксперименте участвовали 14 семейных групп слонов: семь оседлых и шесть кочевых. Всего провели 35 полевых испытаний с промышленным квадрокоптером, устойчивым к ветру и оснащенным мощными камерами с зумом. Дрон запускали с расстояния в 500 метров и вели наблюдение за группой слонов шесть минут на высоте 120 метров. После этого аппарат возвращался на точку взлета.
Из полученных записей выбрали минутные отрывки и в случайном порядке показали их этологам. Специалисты проанализировали активность животных и признаки беспокойства, а затем добавили в общий анализ индивидуальные особенности каждой группы. Так удалось определить уровень стресса слонов в разные периоды времени.
Оказалось, в первую минуту полета доля встревоженных слонов в группе возрастала в среднем почти на 11%. Однако к последней минуте наблюдения уровень беспокойства возвращался к исходному. Это говорит о краткосрочном привыкании в течение одного полета. При повторных испытаниях общий стресс у животных был значительно ниже, чем в первый раз, — так проявилось долгосрочное привыкание.
Несмотря на снижение явных признаков тревоги, статистика выявила устойчивые изменения в активности. Во время полета дрона слоны значительно меньше ели (на 28-50%), больше ходили (на 83-100%) и меньше отдыхали. После исчезновения аппарата животные, наоборот, компенсировали такое поведение и больше отдыхали. Получается, даже без видимой паники летящий квадрокоптер остается раздражителем, который меняет распорядок дня слонов.
Еще один важный вывод: при запуске с большого расстояния, полете на максимальной высоте и приближении с подветренной стороны для минимизации шума исследователи не обнаружили нарушений в поведении. Этот факт доказывает: деликатный подход помогает свести стрессовую реакцию животных к минимуму. Таким образом, при правильном использовании новые технологии открывают большие возможности для изучения и охраны животных.
