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Китай представил самую мощную в мире ветряную турбину с прямым приводом

Китайские государственные предприятия China Huaneng Group (CHG) и Dongfang Electric Corporation построили морскую ветряную турбину мощностью 17 мегаватт. Она получила крупнейший в мире диаметр ротора — 262 метра.

Самая мощная в мире ветряная турбина с прямым приводом / © China Huaneng Group

Ветряная турбина не просто большая — она огромная. Высота ее центральной ступицы составляет 152 метра, что соответствует высоте 50-этажного здания. Зона захвата лопастей во время вращения составляет около 53 тысяч квадратных метров, то эквивалентно площади 7,5 стандартных футбольных полей.

По данным China Huaneng Group, один ее энергоблок будет вырабатывать 68 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно 40 000 домохозяйств.

Новая ветряная турбина способна выдерживать экстремальные морские условия, в том числе волны высотой более 24 метров.