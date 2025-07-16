Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай представил самую мощную в мире ветряную турбину с прямым приводом
Китайские государственные предприятия China Huaneng Group (CHG) и Dongfang Electric Corporation построили морскую ветряную турбину мощностью 17 мегаватт. Она получила крупнейший в мире диаметр ротора — 262 метра.
Ветряная турбина не просто большая — она огромная. Высота ее центральной ступицы составляет 152 метра, что соответствует высоте 50-этажного здания. Зона захвата лопастей во время вращения составляет около 53 тысяч квадратных метров, то эквивалентно площади 7,5 стандартных футбольных полей.
По данным China Huaneng Group, один ее энергоблок будет вырабатывать 68 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно 40 000 домохозяйств.
Новая ветряная турбина способна выдерживать экстремальные морские условия, в том числе волны высотой более 24 метров.
Примечательный случай из медицинской практики описали индийские врачи. У пожилого пациента, которого лечили от прогрессирующего рака почки с помощью противоопухолевого средства, седые волосы на голове и в зоне усов снова стали темнеть. По мнению исследователей, произошедшее может натолкнуть на новые идеи о способах восстановления цвета волос.
Ученые ТюмГУ и Тюменского филиала Института теоретической и прикладной механики имени С. Христиановича СО РАН разработали многофакторную модель прогнозирования накопления жидкости в промысловых газопроводах с высокой способностью к обобщению и прогнозу. Модель может стать полезным средством для анализа и локализации процесса накопления жидкости, обеспечивая более упрощенное и всестороннее прогнозирование по сравнению с аналогами.
Фраза «понедельник — день тяжелый» несет больше смысла, чем можно подумать: в этот день действительно чаще случаются сердечные приступы и многое другое. Теперь исследователи показали, что такое влияние понедельники сохраняют даже после того, как человек прекратил ходить на работу.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В Институте искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ предложили новый подход, основанный на современных методах машинного обучения, для определения генетического происхождения человека. Графовые нейросети позволяют с высокой точностью различать даже очень близкие популяции.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 природных мест, которые Россия может потерять в ближайшие годы
Сказание об «Искандере», или Как работает тактический ракетный комплекс
Пещеры всех людей
Правда ли, что до встречи с инопланетянами осталось 400 тысяч лет?
В Аргентине усомнились в необходимости второй дозы «Спутника» для переболевших
Хорошо ли Вы знакомы с географией Древнего мира? Тест
Юбилей катастрофической программы «Шаттлов»: зловещее предостережение для Starship?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии