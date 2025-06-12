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Количество войн достигло рекордного уровня со времен Второй мировой
В 2024 году в мире произошло самое большое количество войн и вооруженных конфликтов за всю историю наблюдений, которые ведут специалисты проекта Uppsala Conflict Data Program. Это учреждение занимается сбором и изучением данных об организованном насилии, войнах и военных конфликтах с 1946 года. Такая оценка озвучена в ежегодном докладе организации. При этом исследователи зафиксировали снижение общего числа погибших и рост случаев насилия против гражданского населения.
Uppsala Conflict Data Program (UCDP) — одна из ведущих и авторитетных организаций по учету войн и вооруженных конфликтов, которая действует при Уппсальском университете в Швеции. Ее специалисты собирают и анализируют данные с 1946 года, используя строгие критерии. В UCDP конфликт признают «вооруженным», если в нем участвует как минимум одно государство и насчитывается от 25 до 999 насильственных смертей за год. Статус «войны» присваивают, если во время боевых действий между противоборствующими сторонами гибнут свыше 1000 человек в год.
Стандарты UCDP стали своего рода ориентиром для многих ученых и политиков. Статистикой, которую ведет организация, пользуются в ООН и Международном суде.
Накануне специалисты из Швеции представили доклад, в котором рассказали о пугающей тенденции: за последние 15 лет количество вооруженных конфликтов почти удвоилось. Только за 2024 год UCDP зарегистрировала 61 такой конфликт с участием по крайней мере одного государства, в том числе 11 полномасштабных войн. Это рекорд за всю историю проекта.
Несмотря на рост числа конфликтов, общее количество смертей, по подсчетам организации, в 2024 году сократилось. Тогда в результате организованного насилия погибли 160 тысяч человек, что в разы меньше, чем в 2022-м (не менее 237 тысяч жертв), который, по мнению исследователей из Швеции, стал одним из самых кровавых в XXI веке.
Аналитики сообщили, что за 30 лет наблюдений по уровню насилия 2024 год занял четвертое место, самым смертоносным годом стал 1994-й, когда произошел геноцид в Руанде. Во время этих событий были убиты, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
Согласно докладу, в 2024 году больше всего людей погибли в конфликте на Украине — почти 76 тысяч человек. По некоторым косвенным признакам исследователи могут существенно недооценивать число жертв в этой части планеты. Затем идет Ближний Восток. Военная операция Израиля в секторе Газа и против «Хезболлы» в Ливане унесла жизни почти 26 тысяч человек.
Исследователи подчеркнули, что в последнее время стало очень сложно точно определить, кто именно погиб во время военных действий — мирный житель или солдат. Проблему усугубляют авиаудары по густонаселенным районам, где среди местного населения прячутся боевики. Например, во время войны в секторе Газа только два процента погибших удалось отнести к статусу «солдат», 48 процентов оказались гражданскими лицами, остальным присвоили «неустановленный статус».
«Такая неопределенность мешает расследованию военных преступлений. Без достоверной информации по погибшим невозможно понять, как реагировать международному сообществу», — пояснила Тереза Петтерссон, старший аналитик UCDP.
Еще одна тревожная тенденция — рост уровня насилия против мирных жителей. В 2024 году в результате преднамеренных целевых атак были убиты почти 14 тысяч человек, что на 31 процент больше, чем в 2023-м. Наибольшее количество преступлений — приблизительно четыре тысячи жертв — совершили сторонники «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка).
В UCDP отметили, что количество войн и конфликтов с участием государств удвоилось с 2010 года, а в результате боевых действий в пять раз выросла общая смертность. Особенно стремительно увеличивается число межгосударственных конфликтов, которые в 2024 году достигли самого высокого уровня с 1987-го. Одновременно с этим усиливается практика, при которой одно государство оказывает прямую военную помощь различного рода группировкам, действующим на территории другой страны. Это делает вооруженные конфликты более затяжными и жестокими, что приводит к увеличению числа погибших.
Статистические данные за 2024 год, представленные в докладе UCDP, опубликуют в журнале Journal of Peace Research.
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