Пермские ученые объяснили, как автолюбителям совладать с русской зимой

Морозы становятся настоящим испытанием для автовладельцев. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему зимой аккумулятор разряжается быстрее и что нужно сделать, чтобы «оживить» его, какие меры защиты от холодов приводят к поломке автомобиля и какие действия предпринять, если машина не завелась.

Почему на морозе не работает аккумулятор? «Одна из самых распространенных причин, по которой автомобиль не заводится в холода, — разрядившийся аккумулятор. Дело в том, что при низких температурах в нем загустевает электролит — раствор, который из-за большого содержания ионов хорошо проводит электрический ток. Соответственно, химическая реакция протекает медленнее, аккумулятор не отдает необходимое количество тока. Стоит учитывать, что при заряженной батарее вязкий электролит проблемой не станет», — объясняет Евгений Генсон, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин Пермского Политеха.

«Человеку, плохо знакомому с механизмами автомобиля, не просто определить, что двигатель не запускается именно из-за разрядившегося аккумулятора. Если панель приборов при запуске двигателя начинает мигать лампочками, это указывает на проблемы с аккумулятором. Если двигатель тяжело прокручивается стартером, а лампочки не мигают — скорей всего, используется моторное масло несоответствующей вязкости», — отмечает Михаил Петухов, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин ПНИПУ.

«Оживить» можно тот аккумулятор, который не имеет внутренних дефектов. Разряженную батарею необходимо зарядить до полной емкости. Эту работу следует поручить специалистам, так как потребуется специальное зарядное устройство, которого у большинства автовладельцев нет. «Пожилой» аккумулятор, не способный накапливать заряд, следует заменить на новый.

Почему разряжается аккумулятор? Самый простой ответ в том, что городские жители чаще всего перемещаются на короткие расстояния — дом, работа, магазин, места для досуга. По статистике, пробег автомобиля в городе от запуска двигателя до остановки в среднем составляет всего 4-5 километров. За такую короткую поездку аккумулятор не успевает восполнить заряд, потраченный на запуск двигателя. Соответственно, степень разряженности батареи возрастает. Дополнительный фактор риска — электронные устройства автомобиля, потребляющие энергию без работы двигателя. Следует также упомянуть систему «старт-стоп», которая глушит двигатель при остановке перед светофором и вновь запускает при начале движения.

«Когда баланс энергии заряда и разряда аккумулятора и автомобилем нарушается – преобладает разряд, то возникает неприятность с запуском двигателя, оставшегося заряда батареи не хватает для прокручивания двигателя при запуске с минимальными оборотами. Чаще всего это происходит в морозы», — отмечает Михаил Петухов.

Что делать с замерзшим дизелем?

В отличие от бензина, дизельное топливо при низких температурах загустевает, превращаясь в гель, и перестает прокачиваться в топливной системе. В настоящее время это происходит достаточно редко, поскольку на заправках продается топливо, соответствующее температуре.

«Тем не менее, в специализированных магазинах продаются химические препараты (антигели), которые позволяют решить эту проблему. Иногда, чтобы предотвратить замерзание летнего дизельного топлива, водители подливают в бак бензин. Однако делать это категорически не рекомендуется, поскольку чревато повреждением двигателя», — считает Михаил Петухов.

Какие проблемы могут возникнуть с автомобилем с газовым оборудованием? Качественно установленное ГБО хорошо переживает зиму. Однако в морозы пропан-бутановая смесь хуже испаряется, снижается давление и количество топлива, поступающего в двигатель. Чтобы газомоторное оборудование работало в холода как нужно, заводить и прогревать двигатель следует на бензине и только потом переключаться на газ.

На что еще следует обратить внимание?

Сегодня многие автовладельцы пользуются синтетическим моторным маслом, которое при соответствующем качестве обеспечивает легкий запуск и прокручивание двигателя. Самые распространенные классы масел для легковых автомобилей — 5W-30 и 5W-40. Показатели у них примерно равны: при -35 градусов сильно повышается вязкость масла, что ускоряет износ двигателя.

«Следует также проверить свечи зажигания. Они создают искру для воспламенения топлива. В холод свечи в изношенном состоянии и с нагаром подает меньше тока, которого не хватает, чтобы выбить искру. Менять свечи необходимо регулярно, в соответствии с нормами по техническому обслуживанию автомобиля», — рассказывает Евгений Генсон.

Как зиму переносят электромобили?

Как объясняет Михаил Петухов, электромобили непросто переживают русскую зиму. Водитель должен учитывать баланс расхода электроэнергии, особенно когда ее запас на исходе. В таком случае следует медленнее разгоняться, снизить температуру в салоне, выключить музыку — сделать все для того, чтобы пробег стал побольше.

«Уровень заряда АКБ электромобилей сокращается примерно вдвое в зимний период. Его батарея аналогична аккумулятору смартфона, который быстро разряжается на морозе. Летом емкость позволит вам проехать 500 километров, зимой — только 250. Однако для города этого вполне достаточно, главное — держать зарядное устройство подключенным всю ночь», — добавляет Евгений Генсон.

Нужно ли «утеплять» свой автомобиль на время морозов?

«Есть «дедовский» способ — положить под капот покрывало или одеяло, чтобы уберечь двигатель от остывания. Так вот — делать этого нельзя. Большинство автомобилей зимой сгорают именно по этой причине», — объясняет Михаил Петухов. Двигатели современных автомобилей могут вовсе не прогреться на холостом ходу. Связано это с современными экологическими стандартами — Евро 4, 5 и 6. Интересно, что в некоторых странах законодательством установлено, что на стоянке автомобиль прогревать нельзя. Поэтому следует делать это в движении.

Одеяло под капотом / © Getty images

Автоматический прогрев машины ускоряет ее механический износ. Больше всего микроповреждений двигатель получает во время запуска, в момент работы в «холодном» режиме. Автопрогрев — функция, направленная на создание комфорта для водителя, а не обеспечения защиты машины от морозов, считает Евгений Генсон.

Какую профилактику стоит проводить перед зимой?

В автосервисе следует провести сезонное обслуживание автомобиля, советует Михаил Петухов. В перечень процедур входит проверка работоспособности и заряженности аккумуляторной батареи, при необходимости ее зарядка. Осуществляются также работы и по проверке системы охлаждения двигателя. Правильнее сезонное обслуживание стоит провести при смене автомобильных шин.

Машина не завелась. Какой алгоритм действий?

«Если вы хорошо знакомы с автомобилем, сперва стоит попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Здесь есть определённые правила, исключающие повреждения автомобилей при такой операции. Но современный автомобиль, «напичканный» электроникой, может этого не пережить. В некоторых случаях лучше вызвать такси или уехать общественным транспортом. Правильным решением будет воспользоваться умением компетентных людей. В любом случае торопливость и нервозная обстановка из-за возникших обстоятельств не являются достойными помощниками», — считает Михаил Петухов.

Главное, что следует понимать — исправный, качественно подготовленный к зиме автомобиль успешно переживет морозы. Если проблемы все же настигли вас, стоит обратиться за помощью к специалисту и следовать рекомендациям, прописанным в инструкции к авто.

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ПНИПУ 509 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.