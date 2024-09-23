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Зоологи описали необычные уродства у скорпионов из Сахары
Ученым регулярно попадаются скорпионы с изменениями морфологии, однако животные рода андроктонус (одни из самых ядовитых в мире) имеют их редко. Недавно биологи обнаружили в пустыне Сахара представителей двух видов рода с деформированными клешней и хелицерой.
Нарушения нормальной морфологии возникают на ранних стадиях развития организма и могут быть связаны как с внутренними факторами (мутации, нарушения организации хромосом), так и с внешними неблагоприятными воздействиями вроде температуры, влажности и, конечно, разного рода загрязнениями.
Скорпионы как отряд паукообразных членистоногих представлены множеством семейств, во многих неоднократно замечали животных с уродствами. Таких случаев особенно много в обширном семействе бутиды (Buthidae), но почему-то входящий в него опасный и известный скорпион андроктонус (Androctonus sp.) почти всегда выглядел как положено.
Однако недавно африканские ученые описали два случая необычных врожденных аномалий у представителей род андроктонус — A. amoreuxi и A. australis. Оба скорпиона оказались самками и были пойманы близ города Гардаиа в Центральном Алжире, то есть на территории пустыни Сахара.
Первый вид — самый массовый в той местности, он предпочитает песчаные или каменистые грунты. Второй населяет широкий ареал в алжирской Сахаре.
У Androctonus amoreuxi была деформирована правая клешня — придаток конечности, служащий этому хищнику для захвата пищи. Ее пальцевидный придаток оказался втрое меньше нормального (примерно четыре миллиметра вместо 15) и необычно загнут, тогда как второй прижимающий придаток вовсе отсутствовал.
Между тем у Androctonus australis отметили резкое увеличение ротового придатка — хелицеры, то есть части ротового аппарата. Каково бы ни было происхождение таких врожденных нарушений морфологии, они, скорее всего, ухудшают шансы скорпионов выжить и оставить потомство.
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