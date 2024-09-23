Зоологи описали необычные уродства у скорпионов из Сахары

Нарушения нормальной морфологии возникают на ранних стадиях развития организма и могут быть связаны как с внутренними факторами (мутации, нарушения организации хромосом), так и с внешними неблагоприятными воздействиями вроде температуры, влажности и, конечно, разного рода загрязнениями.

Скорпионы как отряд паукообразных членистоногих представлены множеством семейств, во многих неоднократно замечали животных с уродствами. Таких случаев особенно много в обширном семействе бутиды (Buthidae), но почему-то входящий в него опасный и известный скорпион андроктонус (Androctonus sp.) почти всегда выглядел как положено.

Однако недавно африканские ученые описали два случая необычных врожденных аномалий у представителей род андроктонус — A. amoreuxi и A. australis. Оба скорпиона оказались самками и были пойманы близ города Гардаиа в Центральном Алжире, то есть на территории пустыни Сахара.

Первый вид — самый массовый в той местности, он предпочитает песчаные или каменистые грунты. Второй населяет широкий ареал в алжирской Сахаре.

Androctomus australis с уродством правой хелицеры / © researchgate.net, O. Zouatine te al., 2024

У Androctonus amoreuxi была деформирована правая клешня — придаток конечности, служащий этому хищнику для захвата пищи. Ее пальцевидный придаток оказался втрое меньше нормального (примерно четыре миллиметра вместо 15) и необычно загнут, тогда как второй прижимающий придаток вовсе отсутствовал.

Между тем у Androctonus australis отметили резкое увеличение ротового придатка — хелицеры, то есть части ротового аппарата. Каково бы ни было происхождение таких врожденных нарушений морфологии, они, скорее всего, ухудшают шансы скорпионов выжить и оставить потомство.