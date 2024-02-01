Первая попытка размножения косатки в неволе в России окончилась неудачей: детеныш Наи погиб

Накануне Нового года, 29 декабря, в России прошли первые роды косатки в искусственной среде обитания. Роды были сложными, но малышка появилась на свет, начала дышать и быстро развиваться. Увы, не прожив и месяца, 26 января, маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.

В декабре Naked Science писал о косатке Нае, которую несколько лет назад выловили в Охотском море и поместили в «Москвариум». Сородичи погибли, и она осталась одна, но у косатки обнаружили беременность. Врачи «Москвариума» опасались за здоровье самки и малыша, потому что даже в естественной среде роды косаток — рискованное дело: в половине случаев они заканчиваются гибелью детенышей, тем более у таких молодых и неопытных, как Ная. Часто гибнут и сами матери. В искусственной среде роды у этих китообразных на территории России вовсе никто не принимал.

Косатки очень социальные и умные, но в то же время весьма опасные животные. Это грозный хищник, которому практически невозможно помочь, если его жизнь будет в опасности. В первую очередь это связано с размерами — во время анестезии дышать самостоятельно косатки не могут, необходимо проводить вентиляцию легких, но аппаратов для столь огромных существ просто не существует. Специалисты «Москвариума» обучили Наю проходить всевозможные процедуры для снижения риска осложнений при родах: измерение температуры, сдачу крови, мазков из дыхала, ротовой полости, забор желудочного сока и другие анализы.

Роды прошли успешно, хоть и с осложнениями — вместо обычных 6,5 часа они затянулись до 10. Это было связано со слабой родовой деятельностью, что крайне опасно: погибнуть могли и мама, и малыш. Врачи «Москвариума» приняли решение ввести Нае окситоцин — гормон, стимулирующий схватки.

И вот, 29 декабря прошлого года маленькая косатка-самка появилась на свет. Но специалисты «Москвариума» не проводили медицинские обследования малышки, ограничиваясь визуальным мониторингом ее активности и кормления. Это связано с тем, что в первые месяцы жизни идет становление детско-родительских отношений. Любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша.

Проводить медицинские процедуры с косатками можно только после установления контакта с тренерами, которые помогают животным выстроить доверительные отношения с врачами и спокойно реагировать на обследования.

Врачи с самого начала опасались, что среди прочего у детеныша могут быть врожденные патологии, из-за которых он может погибнуть. К сожалению, так и произошло. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать. Это внезапный и быстрый процесс, незаметный глазу стороннего наблюдателя. Внешне малышка чувствовала себя стабильно, активно сосала материнское молоко и хорошо плавала.

Увы, но даже зная о болезни, помочь ей врачи все равно не смогли бы: из-за особенностей физиологии косаткам невозможно провести операцию на открытом сердце.

«Несмотря на то что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, благодаря доверительной связи с тренерами центра она позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований. На текущий момент все усилия команды „Москвариума“ направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния Наи», — рассказала Ирина Суворова, глава ветеринарной службы «Москвариума».

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