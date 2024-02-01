Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первая попытка размножения косатки в неволе в России окончилась неудачей: детеныш Наи погиб
Накануне Нового года, 29 декабря, в России прошли первые роды косатки в искусственной среде обитания. Роды были сложными, но малышка появилась на свет, начала дышать и быстро развиваться. Увы, не прожив и месяца, 26 января, маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.
В декабре Naked Science писал о косатке Нае, которую несколько лет назад выловили в Охотском море и поместили в «Москвариум». Сородичи погибли, и она осталась одна, но у косатки обнаружили беременность. Врачи «Москвариума» опасались за здоровье самки и малыша, потому что даже в естественной среде роды косаток — рискованное дело: в половине случаев они заканчиваются гибелью детенышей, тем более у таких молодых и неопытных, как Ная. Часто гибнут и сами матери. В искусственной среде роды у этих китообразных на территории России вовсе никто не принимал.
Косатки очень социальные и умные, но в то же время весьма опасные животные. Это грозный хищник, которому практически невозможно помочь, если его жизнь будет в опасности. В первую очередь это связано с размерами — во время анестезии дышать самостоятельно косатки не могут, необходимо проводить вентиляцию легких, но аппаратов для столь огромных существ просто не существует. Специалисты «Москвариума» обучили Наю проходить всевозможные процедуры для снижения риска осложнений при родах: измерение температуры, сдачу крови, мазков из дыхала, ротовой полости, забор желудочного сока и другие анализы.
Роды прошли успешно, хоть и с осложнениями — вместо обычных 6,5 часа они затянулись до 10. Это было связано со слабой родовой деятельностью, что крайне опасно: погибнуть могли и мама, и малыш. Врачи «Москвариума» приняли решение ввести Нае окситоцин — гормон, стимулирующий схватки.
И вот, 29 декабря прошлого года маленькая косатка-самка появилась на свет. Но специалисты «Москвариума» не проводили медицинские обследования малышки, ограничиваясь визуальным мониторингом ее активности и кормления. Это связано с тем, что в первые месяцы жизни идет становление детско-родительских отношений. Любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша.
Проводить медицинские процедуры с косатками можно только после установления контакта с тренерами, которые помогают животным выстроить доверительные отношения с врачами и спокойно реагировать на обследования.
Врачи с самого начала опасались, что среди прочего у детеныша могут быть врожденные патологии, из-за которых он может погибнуть. К сожалению, так и произошло. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать. Это внезапный и быстрый процесс, незаметный глазу стороннего наблюдателя. Внешне малышка чувствовала себя стабильно, активно сосала материнское молоко и хорошо плавала.
Увы, но даже зная о болезни, помочь ей врачи все равно не смогли бы: из-за особенностей физиологии косаткам невозможно провести операцию на открытом сердце.
«Несмотря на то что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, благодаря доверительной связи с тренерами центра она позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований. На текущий момент все усилия команды „Москвариума“ направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния Наи», — рассказала Ирина Суворова, глава ветеринарной службы «Москвариума».
Взяв за основу систему TRAPPIST-1, ученые смоделировали, как атмосферы планет околоземной массы могут сосуществовать с излучением подобных звезд. Оказалось, с очень большими проблемами.
Американская компания Deep Sea Vision (DSV), ведущая глубоководные исследования, опубликовала гидролокационное изображение, на котором, предположительно, виден самолет знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. Первая женщина, которая в одиночку перелетела Атлантику, пропал без вести в 1937 году над Тихим океаном при попытке облететь земной шар по экватору.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Введение в парфюмерию
Психологическое айкидо
К Марсу на термояде? Как атомолеты могут совершить революцию в освоении Солнечной системы
Зачем самки кричат во время секса?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии