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Новогоднее чудо: первые роды косатки в российском океанариуме завершились успешно
Несколько дней назад Naked Science писал про косатку Наю, которая живет в «Москвариуме». Ная со дня на день должна была родить детеныша, но даже в дикой природе роды косаток завершаются успехом лишь в половине случаев. Ная — молодая и неопытная самка, поэтому врачи не очень надеялись на успех — погибнуть мог не только малыш, но и сама молодая мать. Но вчера произошло настоящее новогоднее чудо — после долгих и сложных родов, когда, казалось бы, надежды на спасение детеныша уже не было, в «Москвариуме» родилась маленькая косатка — самка около двух метров в длину и весом 150 килограммов. Это первые роды косатки в искусственной среде в России.
Сразу после появления на свет малышка поплыла и самостоятельно вынырнула на поверхность для первого вдоха. Сейчас мама и детеныш восстанавливаются после родов и налаживают контакт друг с другом, сообщает пресс-служба «Москвариума».
Роды с самого начала шли с определенными осложнениями. Весь процесс занял почти 10 часов, в то время как максимальная зафиксированная длительность родов у косаток до этого составляла 6,5 часов. Такая длительная продолжительность родов была связана со слабой родовой деятельностью. Это крайне опасная ситуация, когда погибнуть мог не только малыш, но и сама мать.
С учетом отсутствия динамики продвижения детеныша по родовым путям, команда «Москвариума» приняла решение ввести Нае окситоцин для стимуляции схваток (тоже самое в аналогичных случаях делают беременным женщинам, — NS). И вот, когда команда уже отчаялась увидеть малыша живым и сосредоточилась на спасении самки, своевременно оказанная ветеринарная помощь помогла Нае родить здорового детеныша.
«Сложно выразить свои эмоции в нескольких словах. Мы десять часов вместе с Наей боролись за положительный исход родов и в конце уже начали терять надежду. Когда малышка появилась на свет и сделала первый вдох, мы поняли, что новогодние чудеса действительно случаются. Сейчас мы продолжаем круглосуточное наблюдение за Наей и новорожденной — в первые несколько недель они находятся в зоне риска. Критично важно, чтобы Ная смогла восстановиться после сложных родов, наладила молочное кормление, а сам детеныш развивался без патологий и окреп», — отметила Ирина Суворова, главный ветеринарный врач «Москвариума».
Несмотря на длительные, сложные роды и неопытность, Ная сразу приняла детеныша, проявила заботу о малышке и стала помогать ей осваиваться в пространстве. С первых минут жизни детеныша Ная взяла его в так называемый внутренний круг, чтобы оградить от препятствий. Малышка тоже не растерялась — сразу проявила интерес к маме. Плацента отошла своевременно — спустя девять часов после родов. Врачи «Москвариума» ожидают, что крошка начнет питаться молоком в самое ближайшее время. При этом они уже разработали специальную смесь для кормления маленькой косатки, если Ная по каким-то причинам не сможет делать это сама.
«Появление детеныша Наи на свет — настоящее чудо и огромная радость для всех нас. Ная вновь обрела семью, что несомненно позитивно скажется на ее эмоциональном состоянии (две другие косатки — Норд и Нарния, семья Наи — умерли от различных внутренних патологий, — NS). Все наши усилия в течение ближайших месяцев будут направлены на то, чтобы помочь Нае освоиться в новой роли и обеспечить ей и малышке полный покой и комфорт. Мы внимательно изучаем то, как выстраиваются отношения между животными, и будем налаживать систему взаимодействия с ними с учетом всех потребностей новой семьи» — рассказал Александр Островский, главный тренер морских млекопитающих «Москвариума».
Несмотря на то, что первые роды косатки в искусственной среде в России закончились успешно, специалисты «Москвариума» продолжают круглосуточное наблюдение за животными, поскольку период новорожденности наиболее критичен для китообразных. Главная задача команды сейчас — обеспечить им покой и комфорт, поэтому маму и малыша в ближайшее время широкой публике не покажут. Узнавать подробности о Нае и ее маленькой дочери можно на официальном сайте «Москвариума».
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