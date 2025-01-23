Павианы провалили зеркальный тест на самосознание

В новом варианте зеркального теста с использованием лазерных указок ученые проверили, могут ли дикие павианы распознавать себя в зеркале. Хотя в контролируемом эксперименте у этих обезьян такой способности не обнаружили, по словам исследователей, испытуемые все же демонстрировали некий промежуточный уровень понимания зеркального отражения.

В классическом зеркальном тесте, который традиционно используют для изучения самосознания у животных, им на тело наносят цветную метку (обычно краской), после чего помещают перед зеркалом и наблюдают за поведением. По действиям испытуемых судят, понимают ли они, что видимая в отражении метка расположена на их собственном теле.

Перечень успешно проходивших тест довольно разнообразен. В списке не только люди, человекообразные обезьяны и другие млекопитающие, известные своими развитыми интеллектуальными способностями (например, слоны, косатки и дельфины), но и некоторые виды птиц, рыб, даже муравьи. Недавно группа канадских психологов разработала зеркальный тест на основе обоняния для змей, результаты которого показали, что и они могут обладать некой формой самосознания.

В статье, недавно вышедшей в журнале Proceedings of the Royal Society B, речь идет о менее экзотических представителях животного мира — медвежьих павианах (Papio ursinus). Хотя ранее этих обезьян семейства мартышковые уже проверяли на способность узнавать себя в зеркале, тесты, как правило, проходили с небольшим количеством испытуемых, без контрольных групп и с привлечением животных, содержащихся в неволе.

С учетом этого международная группа антропологов из Великобритании, Франции и Намибии провела новый эксперимент, в котором поучаствовали две группы диких павианов в природном парке Tsaobis Nature Park (Намибия) — в общей сложности 120 животных.

Ученые отслеживали поведение обезьян в серии опытов с лазерной указкой, чей луч направляли на разные части тела приматов. Такой же прием, а не метку краской, использовали в последующих зеркальных тестах. Перед их началом обезьянам дали возможность познакомиться с отражающими свойствами зеркал из небьющегося стекла, расположив их вблизи часто посещаемых мест водопоя.

Расположение зеркал и камеры во время тестов / © Esa A. Ahmad, Helen Reiderman et al., Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2025)

В целом провели 361 эксперимент с лазерной указкой, в том числе 135 зеркальных тестов. Опыты показали, что павианы замечали и реагировали на световую метку, когда та появлялась на видимых участках их нижних или верхних конечностей. Однако, когда в дальнейшем животные могли наблюдать цветное пятнышко у себя на морде либо других частях головы в зеркальном отражении, это не побуждало их к каким-то ответным действиям.

По словам исследователей, медвежьи павианы с удовольствием воспользовались зеркалами в качестве новой забавы, но на протяжении экспериментов, похоже, не понимали, что в отражениях — они сами, а световые отметки находятся на их теле.

Кадры экспериментов с участием медвежьих павианов в Намибии / © Alecia Carter

Из наблюдений также выяснилось, что интерес к световым меткам снижался с возрастом и у самцов был выше, чем у самок. Кроме того, антропологи заметили, что обезьяны больше реагировали на лазерные лучи зеленого цвета, а не красного.

«Исследование подтвердило, что павианы не узнают себя в зеркале спонтанно. Но поскольку обезьяны быстро привыкли к своему образу в зеркале, это дает основания полагать, что они не считали отражение сторонним чужаком», — заключили ученые.

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