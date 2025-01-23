Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Павианы провалили зеркальный тест на самосознание
В новом варианте зеркального теста с использованием лазерных указок ученые проверили, могут ли дикие павианы распознавать себя в зеркале. Хотя в контролируемом эксперименте у этих обезьян такой способности не обнаружили, по словам исследователей, испытуемые все же демонстрировали некий промежуточный уровень понимания зеркального отражения.
В классическом зеркальном тесте, который традиционно используют для изучения самосознания у животных, им на тело наносят цветную метку (обычно краской), после чего помещают перед зеркалом и наблюдают за поведением. По действиям испытуемых судят, понимают ли они, что видимая в отражении метка расположена на их собственном теле.
Перечень успешно проходивших тест довольно разнообразен. В списке не только люди, человекообразные обезьяны и другие млекопитающие, известные своими развитыми интеллектуальными способностями (например, слоны, косатки и дельфины), но и некоторые виды птиц, рыб, даже муравьи. Недавно группа канадских психологов разработала зеркальный тест на основе обоняния для змей, результаты которого показали, что и они могут обладать некой формой самосознания.
В статье, недавно вышедшей в журнале Proceedings of the Royal Society B, речь идет о менее экзотических представителях животного мира — медвежьих павианах (Papio ursinus). Хотя ранее этих обезьян семейства мартышковые уже проверяли на способность узнавать себя в зеркале, тесты, как правило, проходили с небольшим количеством испытуемых, без контрольных групп и с привлечением животных, содержащихся в неволе.
С учетом этого международная группа антропологов из Великобритании, Франции и Намибии провела новый эксперимент, в котором поучаствовали две группы диких павианов в природном парке Tsaobis Nature Park (Намибия) — в общей сложности 120 животных.
Ученые отслеживали поведение обезьян в серии опытов с лазерной указкой, чей луч направляли на разные части тела приматов. Такой же прием, а не метку краской, использовали в последующих зеркальных тестах. Перед их началом обезьянам дали возможность познакомиться с отражающими свойствами зеркал из небьющегося стекла, расположив их вблизи часто посещаемых мест водопоя.
В целом провели 361 эксперимент с лазерной указкой, в том числе 135 зеркальных тестов. Опыты показали, что павианы замечали и реагировали на световую метку, когда та появлялась на видимых участках их нижних или верхних конечностей. Однако, когда в дальнейшем животные могли наблюдать цветное пятнышко у себя на морде либо других частях головы в зеркальном отражении, это не побуждало их к каким-то ответным действиям.
По словам исследователей, медвежьи павианы с удовольствием воспользовались зеркалами в качестве новой забавы, но на протяжении экспериментов, похоже, не понимали, что в отражениях — они сами, а световые отметки находятся на их теле.
Из наблюдений также выяснилось, что интерес к световым меткам снижался с возрастом и у самцов был выше, чем у самок. Кроме того, антропологи заметили, что обезьяны больше реагировали на лазерные лучи зеленого цвета, а не красного.
«Исследование подтвердило, что павианы не узнают себя в зеркале спонтанно. Но поскольку обезьяны быстро привыкли к своему образу в зеркале, это дает основания полагать, что они не считали отражение сторонним чужаком», — заключили ученые.
В 2021 году японские астрономы обнаружили в глубоком космосе два объекта с сильной линией поглощения льда. Однако разобраться, что именно представляют собой эти тела, ученые не смогли — не хватило мощности телескопа, с которого вели наблюдения. Исследователи продолжили изучать эти объекты с помощью другого, более мощного инструмента и выяснили, что они могут быть типом светил, которые ранее никогда не наблюдались.
Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пытки в Северной Корее
5 мифов о раке
От тестирования космической электроники до лечения рака: ренессанс старого ускорителя
Счастливы вместе
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии