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Улучшена технология «мокрого фасада», которая ускорит строительство зданий
Один из самых популярных методов утепления здания при строительстве — технология «мокрого фасада». Благодаря многослойной структуре и использованию современных утеплителей она обеспечивает надежную теплоизоляцию, препятствует проникновению холода зимой и перегреву летом. Поскольку утепленные панели сложно транспортировать, «мокрый фасад» изготавливается прямо на стройплощадке. Это неудобно, ведь качество теплоизоляции сильно зависит от погодных условий, а ошибки могут привести к ее отсыреванию и разрушению. В ПНИПУ предложили новые методы установки «мокрого фасада», которые позволят перенести до 60% работ из строительной площадки в заводские цеха.
Статья опубликована в журнале «Химия. Экология. Урбанистика». Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
«Мокрый фасад» — это одна из самых популярных систем утепления зданий, и ее использование оказывает значительное влияние как на долговечность, так и на энергоэффективность дома. Ее главная функция — снижение теплопотерь здания, что позволяет существенно экономить на отоплении и кондиционировании. Кроме того, технология защищает стены от влаги, атмосферных воздействий, ультрафиолета и механических повреждений, что существенно продлевает срок эксплуатации несущих конструкций.
Название «мокрый» связано с использованием жидких строительных смесей – клеев, грунтовок, штукатурок. Сначала бетонные панели очищаются и выравниваются, затем на них наносится жидкая смесь и, наконец, сам теплоизоляционный материал. После конструкция покрывается армирующим слоем и декоративной штукатуркой. Важно, что все это происходит прямо на строительной площадке – это влечет за собой проблемы. Дело в том, что процесс требует соблюдения строгих условий: температура воздуха не должна опускаться ниже 5°C в сухую погоду, работы нужно проводить вертикально с использованием дополнительного оборудования, каждый этап требует контроля качества, поскольку «мокрый фасад» очень чувствителен к нарушению технологии монтажа. Все это увеличивает сроки строительства и затраты на него.
Эти условия гораздо проще контролировать еще в производственном цеху. Однако предприятия обычно не занимаются утеплением плит в стенах завода, поскольку тут возникает другая проблема: уже утепленные стеновые панели сложно аккуратно транспортировать на объект, ведь при повреждении утеплителя он уже не будет выполнять свои функции, а повредиться он может довольно легко – из-за недостаточного закрепления.
Преподаватели строительного факультета Пермского Политеха совместно со студентами предложили новые методы фиксации утеплителя на бетонных панелях еще в производственном цехе, что позволяет транспортировать утепленные блоки более аккуратно и надежно. Благодаря этому можно избежать многих проблем, связанных с погодными условиями и ручным трудом на стройплощадке.
– Первый метод основан на использовании пластиковой сетки с острыми выступами, которая втапливается в свежий бетон. После набора структурной прочности на эти выступы надевается утеплитель, который прочно фиксируется на поверхности бетона. Готовые панели транспортируются на объект уже утепленными. Для защиты утеплителя во время перевозки можно использовать рамные держатели или специальные упаковочные машины, – рассказывает Татьяна Белозерова, старший преподаватель кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ.
Второй способ предполагает использование установки «Термостенд», часто используемой в производстве. Она представляет собой прогреваемую платформу, которую строительные компании применяют для формования и термообработки изделий.
– Обычно процесс происходит при температуре 50-60°C, бетон быстро набирает прочность, формируется адгезионный (липкий) слой, надежно фиксирующий утеплитель. Весь процесс занимает около 12 часов, после чего панели готовы к монтажу. Этот метод имеет свои недостатки, так как при прогреве теплоизоляция намокает. Мы предлагаем использовать тарельчатые дюбели – специальные крепежные элементы, которые до затвердевания втапливаются в бетонную смесь, а после набора прочности на изделие хорошо закрепляется утеплитель, – поясняет Егор Сенокосов, студент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ.
Перенос основных этапов утепления в цех имеет ряд значительных преимуществ. Работы можно проводить круглый год без ограничений по температуре или осадкам, исключаются многие ручные операции, такие как очистка панелей и монтаж утеплителя. Процесс контролируется квалифицированными специалистами в условиях цеха, что минимизирует производственные ошибки. Сокращаются затраты на оборудование и материалы для временных конструкций на стройплощадке. Уменьшается время монтажа и количество рабочих.
Исследователи отмечают, что дальнейшая работа может быть направлена на оптимизацию транспортировки утепленных панелей и разработку универсальных решений для разных типов строительных объектов. Данную технологию поддержали представители «СтройПанельКомплекс» (СПК).
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