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Ученые впервые увидели размножение гигантских антарктических морских пауков
Процесс размножения гигантских морских пауков из Антарктиды не попадался на глаза исследователям более 140 лет — с момента их открытия и до сих пор. Недавно ученые отправились на отдаленный континент и своими глазами увидели поведение этих загадочных существ.
Морские пауки (класс Pycnogonida) — это группа паукообразных беспозвоночных, обитающих в морских средах по всему миру. Большинство из них размером меньше ногтя, но у антарктического вида Colossendeis megalonyx размах конечностей (от кончика одной ноги до кончика противоположной ноги) превышает 40 сантиметров. Это животное представляет собой известный пример «полярного гигантизма» — эволюционного феномена, когда организмы в полярных регионах вырастают до гораздо больших размеров, чем их сородичи в более теплом климате.
У всех известных видов морских пауков самец-родитель заботится о детенышах, вынашивая эмбрионы на яйценосных ножках от оплодотворения до вылупления и часто после него. Исключительная забота самца о потомстве — самый редкий вид родительской заботы, и его эволюционное происхождение у морских пауков не раскрыто до конца.
Команда исследователей, ныряя подо льды Антарктики, вручную собрала несколько пауков, которые спаривались. Ученые перенесли их в резервуары для наблюдения. Оказалось, что гигантские морские пауки вынашивали потомство иначе, чем остальные виды морских пауков. Выводы исследователей опубликованы в журнале Ecology.
К удивлению авторов работы, две разные спаривающиеся группы произвели тысячи крошечных, около миллиметра в диаметре, яиц. Они впервые были замечены в виде студенистого облака, окружающего одного паука, который ранее был частью группы спаривания.
Вместо того чтобы вынашивать детенышей, пока они не вылупятся, как у большинства видов морских пауков, один из родителей (вероятно, самец) провел два дня, прикрепляя яйца к каменистому дну. В течение нескольких недель после откладки мельчайшие яйца обросли микроскопическими водорослями, обеспечивая идеальную маскировку.
Ученые выдерживали эмбрионы в отфильтрованной морской воде в инкубаторах при температуре минус 1,8 градуса Цельсия в течение 11 месяцев и фотографировали их каждые две-три недели под микроскопом.
Развитие шло медленно, что характерно для антарктических видов. Зачатки конечностей были видны только на 83-й день и становились все более и более отчетливыми на протяжении остального процесса созревания. Первую вылупившуюся личинку заметили примерно через восемь месяцев после нереста.
В итоге ученые впервые узнали детали жизненного цикла этих удивительных антарктических животных. Открытый механизм ухода за эмбрионами у гигантских морских пауков представляет собой эволюционно промежуточную стратегию между свободным нерестом и отцовским вынашиванием, характерным для большинства других групп морских пауков.
Общая экология и репродуктивная биология морских видов Антарктики остаются по большей части неизвестными, до сих пор их удалось описать лишь несколько видов с этого континента. Подобные работы буквально проливают свет на то, как обитают животные в одной из наименее изученных частей Мирового океана.
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