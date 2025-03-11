У Туманности Андромеды открыли самую тусклую галактику-спутник

Два десятка лет назад астрономы обнаружили, что у больших галактик есть маленькие, едва заметные спутники. Выяснилось, что у Млечного Пути их десятки, а у Туманности Андромеды — почти 20. Эти ультратусклые «карлики», сопровождающие гигантских хозяев, насыщены темной материей. В большинстве из них наблюдается раннее звездообразование. Находить спутники у крупных галактик помогают обзоры неба, такие как Археологическое исследование Пан-Андромеда (PAndAS). На сей раз из его архива «выудили» самую тусклую и компактную галактику-спутник.

Об открытии ультратусклой карликовой галактики в гало Туманности Андромеды сообщили американские ученые совместно с коллегами из Чили, Ватикана и Германии. Статья об этом опубликована в ;журнале Astrophysical Journal Letters.

Ученые сканировали архив PAndAS в поисках очень плотных звездных скоплений. Данные получили на телескопе «Канада-Франция-Гавайи» с 2008 по 2011 год широкоугольной камерой MegaPrime/MegaCam. В них нашлись сотни кандидатов, образованных звездами ветви красных гигантов с низкой металличностью.

После очистки данных и удаления известных звездных скоплений остался ряд неопознанных объектов, среди которых один — Andromeda XXXV — выделялся компактностью и большей протяженностью, чем типичное шаровое звездное скопление. При этом радиус его — менее 100 парсек.

Карта Туманности Андромеды и ее спутников. Новая карликовая галактика Andromeda XXXV выделена жирным красным цветом © J. M. Arias et al. Astrophys. J. Lett. (2025) DOI: 10.3847/2041-8213/adb433

Как только ученые определились с перспективным кандидатом, они запланировали время для наблюдения на телескопе Hubble. После обработки изображения стало ясно, что Andromeda XXXV — ультратусклая карликовая галактика Туманности Андромеды с необычными свойствами.

Andromeda XXXV — не только самый слабый спутник Туманности Андромеды из уже известных. Его абсолютная величина — −5,2. Он еще и лежит не в плоскости большинства спутников, ближе к дальнему краю хозяйской галактики. От центра его отделяют 158 килопарсек, а от нашего Солнца — 927 килопарсек, или три миллиона световых лет.

Светимость и черты строения Andromeda XXXV сходны со многими карликовыми галактиками Местной группы. Больше всего у нее общего со старыми, низкометалличными спутниковыми галактиками Млечного Пути — Canes Venatici II и Hydra II. Но если они прекратили звездообразование примерно 10 миллиардов лет назад, то в спутниковых галактиках Туманности Андромеды это случилось гораздо позже. Почему — вопрос пока открытый.

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