Антибактериальное & обычное мыло: в ПНИПУ развеяли мифы о мытье рук

С всплеском заболеваемости простудой и ОРВИ требования к личной гигиене повышаются. Особенно важно следить за чистотой рук, но не каждый знает, как делать это правильно. Ученые Пермского Политеха рассказали, нужно ли мыть руки в горячей воде, чтобы убить больше микробов, почему не стоит применять для этих целей хозяйственное мыло, что лучше — антибактериальное или обычное, могут ли вирусы жить внутри моющих средств, из-за чего на женских руках скапливается больше микробов и как может быть связано чувство «грязных рук» с тревожностью.

Миф 1. Лучше мыть руки горячей водой, так погибнет больше бактерий

«По мнению ВОЗ, теплая вода с мылом удаляет бактерии и загрязнения с рук более эффективно, чем холодная. Оптимальная температура для мытья рук — 37 °С. Слишком горячую воду не следует использовать — она «смоет» с кожи защитный жировой слой. К тому же ее температура не так высока, чтобы убить бактерии», — рассказывает Анна Портнова, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Анастасия Зорина, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, добавляет, что обычное мыло смывает с рук более 90 процентов бактерий. А температура, при которой начинают погибать микробы, начинается с 75 ⁰С. Такой градус может причинить вред рукам. Так что все зависит от личных предпочтений: кому какая вода более комфортна. Очевидно, что и холодной, и слишком горячей руки мыть неприятно. Поэтому теплая вода более предпочтительна.

Миф 2. Антисептик справляется с загрязнениями так же хорошо, как и мыло

«Помимо бактерий на руках может быть достаточно много загрязнений другой природы. Санитайзер борется с бактериями, но не смывает различные загрязнения, такие как пищевые жиры, например. Поэтому для борьбы с ними исключать мытье рук не следует. Что касается эффективности антисептика, то, конечно, всегда есть какой-то процент бактерий, пусть и не большой, который выживет после обработки противомикробным средством», — отмечает Анастасия Зорина.

«В отличие от антисептика мыло не только обеззараживает, но и удаляет загрязнения с поверхности кожи рук. Поэтому в большинстве случаев лучше мыть руки именно с мылом. Оно и вода более эффективны, чем дезинфицирующие средства, для удаления определенных видов микробов, таких как Cryptosporidium (микроорганизм из фекалий, который вызывает диарею, спазмы в животе, тошноту и потенциально может привести к летальному исходу) и Clostridioides difficile (опасны тем, что могут вызвать псевдомембранозный колит — тяжелое инфекционное заболевание прямой кишки, возникающее из-за уничтожения микрофлоры во время приема антибиотиков), а также химикатов», — говорит Анна Портнова.

Миф 3. Антибактериальное мыло лучше обычного

«Главное, чем отличается антибактериальное мыло от обычного, — состав. В нем есть вещества, которые способны уничтожать микробы. В обычном мыле таких нет. В большинстве случаев в качестве действующего компонента в антисептическое мыло добавляется триклозан. Он известен примерно с 1970 годов. И действительно сдерживает размножение и рост бактерий», — рассказывает Анна Портнова.

«Триклозан — это синтетический антибактериальный агент широкого спектра действия. Он убивает более 99,9 процента бактерий, однако при мытье рук его действие кратковременно, поэтому такое мыло по сути мало чем отличается от обычного. Причем средство удаляет и полезные бактерии», — добавляет Анастасия Зорина.

Дезинфицирующее мыло может не справиться с вирусами, так как те обладают повышенной устойчивостью, в отличие от бактерий. Зато оно, впрочем, как и любое другое, может их просто смыть. Поэтому не обязательно мыть руки антибактериальным средством, достаточно использовать обычное. Выбор, каким именно мылом пользоваться — антибактериальным или обыкновенным, остается за потребителем. С основной задачей удаления чужеродной микрофлоры с рук справится любое из них, считает Анна Портнова.

Миф 4. Если жидкое мыло не очищает до «скрипа», то оно хуже

«Нет, отсутствие такого эффекта у жидкого мыла не означает, что оно хуже. Твердое мыло содержит компоненты, которые эффективно растворяют загрязнения разного характера, отмывая кожу до «скрипа». После жидкого мыла остается ощущение мылкости или пленки на коже, это обусловлено наличием увлажняющих компонентов», — рассказывает Анастасия Зорина.

При этом главное назначение мыла — очищение кожи от загрязнений и микробов, с этой функцией оба вида справляются одинаково хорошо. Поэтому выбор между жидким и твердым мылом зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей пользователя. Например, жидкое мыло удобнее в использовании, так как для него не нужна мыльница, а твердое может быть выгоднее с точки зрения экономии.

Как подобрать хорошее мыло с ухаживающим эффектом? Для очищения в нем должны использоваться поверхностно-активные вещества, растворимые соли на основе аммония или калия, животные жиры, натуральные масла (оливковое, пальмовое, конопляное или маковое). А для увлажнения — алоэ вера, глицерин, натуральные масла, масло ши, овсянка, витамины Е и В5, гиалуроновая кислота, пантенол.

Кстати, хозяйственное мыло тоже очищает кожу до «скрипа», но его все же лучше использовать только для стирки. Некоторые производители усиливают в нем концентрацию едкого натрия, чтобы лучше отмывало пятна с одежды. Такой продукт может нанести химический ожог или спровоцировать аллергию.

Миф 5. Раз мыло очищает, в нем не могут жить микробы

Чисто теоретически бактерии могут жить везде, рассуждает Анастасия Зорина. Маловероятно встретить живых микробов в толще твердого мыла, поскольку там нет кислорода и воды. В толще твердого мыла могут быть только споры, которые при попадании в благоприятную среду начнут развиваться. Если кусочек долгое время лежит нетронутым, то на его поверхности могут развиваться колонии при достаточной увлажненности. Но такая ситуация маловероятна, потому что-либо мылом пользуются регулярно и бактерии каждый раз смываются с поверхности, либо, если мылом давно не пользовались, его поверхность просто засохнет вместе с возможными бактериями.

А вот в толще жидкого мыла микроорганизмы вполне могут присутствовать. Если внутри его завелись микробы, для которых эта среда является вполне приемлемой для жизни, то это станет заметно. Мыло помутнеет, будет «комковаться», просто испортится.

Миф 6. Руки нужно мыть дважды

«По рекомендациям ВОЗ мыть руки мылом необходимо с использованием правильной техники, затем тщательно высушить, после чего, в случае необходимости, воспользоваться антисептиком. Никаких других официальных рекомендаций нет», — отмечает Анастасия Зорина.

Анна Портнова объяснила, как правильно мыть руки. Перед нанесением мыла смочите ладони в теплой воде. Затем их нужно тщательно намылить до образования пены и растирать ее по коже как минимум 20-30 секунд, особое внимание уделите кончикам пальцев и ногтям. Не забудьте вымыть запястья, тыльную сторону каждой руки, пространство между пальцами и под ногтевой пластиной. Этого вполне достаточно, чтобы тщательно отмыть руки от загрязнений. Далее необходимо хорошо промыть их под проточной водой и вытереть насухо чистым или одноразовым полотенцем.

Миф 7. Если сушить руки естественным путем, они дольше останутся чистыми

«Микробы распространяются на влажной коже легче, чем на сухой, поэтому полное высыхание рук является важным условием. Если после мытья вы размахиваете кистями, пытаясь быстрее высушить их, то собираете множество микробов из воздуха, которые активнее пристают к влажным ладоням. Одноразовые бумажные полотенца или чистые салфетки — самый эффективный способ высушить руки, не давая микробам распространяться. Используйте их», — советует Анна Портнова.

Миф 8. Все бактерии на руках вредят нам

«Микробиом — часть защитного барьера кожи. Входящие в его состав микроорганизмы защищают нашу кожу от высыхания, шелушения, поддерживают оптимальный уровень рН, защищают от колонизации другими микробами, в том числе патогенами. Состав микробиома может меняться под действием различных факторов, в том числе от места работы и места жительства», — рассказывает Анастасия Зорина.

Миф 9. Мужчины хуже следят за гигиеной, поэтому их руки грязнее

Эксперты Пермского Политеха отмечают, что в действительности на женских руках присутствует больше микробов, чем на мужских. Ученые объясняют это тем, что на ладонях у женщин расположено больше сальных желез. Из-за этого кислотность поверхности кожи низкая, а это отличная среда для развития бактерий. Кроме того, женщины чаще пользуются кремами и другими средствами по уходу за кожей, из-за чего она становится жирной и потной, что тоже нравится микробам.

Интересно, что во многих других местах кислотность кожи ниже как раз у мужчин. С приближением к пенсионному возрасту такие различия уменьшаются. Причем женщинам нужно мыть руки тщательнее, ведь на женских кистях есть бактерии, живущие под верхним слоем кожи, что делает их защищенными от моющих средств и воды.

Миф 10. Чувство грязных рук возникает из-за скопления микробов

«Количество микробов никак не ощущается на руках. Поэтому степень загрязнения можно оценить только визуально. Неприятные ощущения на ладонях возникают по нескольким причинам. Во-первых, из-за реальной грязи, скопившейся на руках химического происхождения: жира и пота, остатков пищи», — рассказывает Анастасия Зорина.

Но играют роль и психологические факторы. Чувство «грязных рук» может быть связано с тревожностью или обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Люди с такими отклонениями могут испытывать навязчивые мысли о чистоте и микробах, что приводит к постоянному чувству загрязненности.

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ПНИПУ 822 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.