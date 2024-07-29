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3 минуты назад
Редакция Naked Science
8

Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

4.9

Энтомологи создали новый метод для устранения кровопийц. Для тех мест, где комары больше всего досаждали, вывели «особых самок», которые при скрещивании производили только некусающихся самцов и сами не кусались.

Биология
© Pixabay, Photograph:(Others)

Назойливый писк и неумолимо чешущиеся укусы портят любой отдых на природе. Исследователи из Virginia Tech нашли новый способ выявления генетических мишеней, полезных для контроля численности комаров, и поделились результатами в журнале Communications Biology. Потенциальная альтернатива инсектицидам основывалась на генетической несовместимости видов.

Ученые скрестили главного переносчика вирусных заболеваний по всему миру, комара Aedes aegypti, с его родственным видом Aedes mascarensis, обитающим на Маскаренских островах (Республика Маврикий в центре Индийского океана). При повторном скрещивании потомства с одним из родителей примерно 10% особей становились интерсексуальными, то есть получали признаки обоих полов. Причем в такой комбинации, что становились неспособными к размножению.

Энтомологи добились устойчивых нарушений в пути определения пола у потомков таких комаров. Генетически они были самцами, но экспрессировали как мужские, так и женские гены, что приводило к смешанным внешним признакам. Такие лабораторные особи — интрасексуалы — представляли интерес для диких самцов, что и приводило к возникновению неспособных на размножение гибридов в следующем поколении.

Так постепенно возникала популяция комаров, состоящая исключительно из самцов. Контролировать численность насекомых за счет устранения самок было важно еще и потому, что именно самки выступали основными переносчиками болезней. Самцы и «особые самки» кровью не питались и на людей, соответственно, не нападали.

«Мы изучили гибридизацию двух видов комаров, обнаружили, что у интерсексуальных особей были нарушены пути определения пола, и идентифицировали специфические для пола экспрессии генов. Мы выяснили, что морфологические аномалии начинались у особей еще на стадии куколки, а у взрослых особей в наиболее тяжелых случаях наблюдались одновременно и яичники, и семенники, что было крайне необычно для этих видов. Мы хотели понять, что вызывало эти нарушения», — рассказал Игорь Шарахов, один из исследователей проекта, профессор энтомологии и один из авторов работы.

Результаты исследований особенно актуальны не только для тех мест, где была распространена малярия, но и там, где бушуют лихорадки Зика и денге. Война с комарами идет там постоянно, а на войне все средства хороши.

Эффективность классических методов уже сильно снижена. Кроме того, инсектициды наносят значительный вред окружающей среде. Помимо безусловной практической пользы, у нового исследования есть и фундаментальная. Обнаруженный метод помог лучше понять, как формируются половые признаки и как это влияет на поведение и структуру популяции насекомых.

«Интерсексы могут служить ценной моделью для открытия генетических факторов, участвующих в определении пола, половой дифференциации, спаривании, поиске хозяина и кровососущем поведении у комаров. Обнаружение новых генов, определяющих пол, и их нарушение способствовало бы эффективному контролю переносчиков болезней с помощью генетических манипуляций, основанных на разделении полов», — отметил Цзянтао Лян, научный сотрудник в области энтомологии.

Да, метод заключался в том, чтобы «запускать генетически модифицированных комаров-гермафродитов, давать им спариваться с местными, и получать неспособное на размножение потомство, тем самым постепенно сокращая численность кровожадных самок». Насколько этично «травить» так насекомых? Конечно, не этично, но в регионах, где борьба идет не на жизнь, а на смерть, не только за спокойный летний отдых, это более чем уместно.

Напомним, что комары убивают не только малярией (сотни тысяч человек в год), но и лихорадкой Западного Нила. По данным Роспотребнадзора, 13,9% протестированных на нее жителей юга России показали антитела к этому вирусу, то есть переболели им в последние пару лет. Потом антитела исчезают, и человек может заболеть снова. То есть проблема массового переноса опасных заболеваний комарами типична не только для тропиков, но и для умеренных широт.

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