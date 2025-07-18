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18 июля, 10:53
ПНИПУ
4

Переработанную упаковку использовали повторно и превратили в бумагу

❋ 4.4

В России перерабатывается лишь 7,5% упаковочных отходов, а остальные 92,5% попадают на свалки, нанося вред экологии. Например, кашированная фольга (алюминий с бумагой) сложно перерабатывается: алюминий очищают и используют в металлургии, а бумажную часть сжигают или выбрасывают, выделяя метан — опасный парниковый газ. Ученые Пермского Политеха нашли решение: их метод позволяет разделить фольгу, снизив содержание алюминия в бумажной части до 1%. Это дает возможность повторно использовать волокно для производства бумаги и картона, приближая Россию к экономике замкнутого цикла.

ПНИПУ
# отходы
# переработка
# упаковка
# фольга
В ПНИПУ нашли способ перерабатывать сложную упаковку из фольги / © Ольга Носкова, пресс-служба ПНИПУ

Статья опубликована в журнале «Химия растительного сырья». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Кашированная фольга — это многослойный материал, который примерно на 40% состоит из алюминиевой фольги и на 60% – из волокнистой части, то есть бумажной основы. Ее применяют для упаковки продуктов, чая, кофе, лекарств, так как она защищает от влаги, света и воздуха. Это позволяет дольше сохранять свежесть изделий.

– Ранее такой тип упаковки вообще не перерабатывали. С недавних пор появился способ эффективно утилизировать алюминиевую часть фольги, используя ее в порошковой металлургии. А вот волокнистый компонент после разделения все равно содержит в себе частицы неотделенного алюминия. Непригодную для вторичной переработки бумажную часть вывозят на свалку или сжигают, в связи с чем не только страдает экология, но и пропадает ценный ресурс. Нашей задачей было отделить компоненты друг от друга так, чтобы в волокнистой части осталось как можно меньше алюминия, – поясняет Ольга Носкова, доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ, кандидат технических наук.

Ученые Пермского Политеха нашли способ подготовить волокнистую фракцию фольги и разработали технологию для получения бумаги из этих отходов. Технология осуществляется с помощью специального аппарата – аэродинамического диспергатора, разработчиком которого является Р.Х.Хакимов. Аппарат распускает и разделяет фольгу на компоненты (волокнистую и алюминиевую фракции) без воды и химикатов, то есть сухим способом.

Разрывная машина для определения механических показателей бумаги / © Ольга Носкова, пресс-служба ПНИПУ

– В кашированной фольге изначально содержится около 40% алюминиевых соединений. После разделения компонентов в волокнистой массе осталось около 7% алюминиевой фракции, но это слишком много для производства бумаги, поэтому остатки требовалось удалить. В ходе экспериментов мы выяснили, что их лучше растворить в соляной кислоте. После обработки удалось добиться остатка в волокне всего 1% алюминия без вреда целлюлозе, и сделать волокно пригодным для повторного использования в производстве бумаги и картона. В настоящее время пермское предприятие занимается в промышленных масштабах переработкой отходов производства кашированной фольги сухим способом, – комментирует Фирдавес Хакимова, профессор кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ, доктор технических наук.

Исследование ученых Пермского Политеха позволило получить отдельно практически чистую волокнистую фракцию, которая по прочности не уступает обычной офисной бумаге, и алюминиевую крошку с 92% содержанием алюминия. Это значит, что удалось почти полностью отделить компоненты фольги друг от друга. Волокнистая часть, ранее подлежащая сжиганию из-за содержания примесей, теперь полностью пригодна для повторной эксплуатации.

Преимущество технологии переработки еще и в том, что разделение кашированной фольги на компоненты осуществляется сухим способом, то есть не требует использования воды. В этом случае, в отличие от других методов, количество используемого оборудования сокращается примерно в два раза. Исследование открывает новые возможности для переработки сложных упаковочных материалов и способствует развитию экономики замкнутого цикла в России.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# отходы
# переработка
# упаковка
# фольга
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