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17 июля, 11:28
ПНИПУ
15

Шум авиадвигателей снизили на 10 процентов

❋ 4.6

На взлете самолета шум двигателей может достигать 110-150 децибел, в то время как для человеческого уха комфортным считается всего 20-40 децибел. Излишний шум способен воздействовать не только на слуховой аппарат, но и на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, вызывать головные боли и повышенную утомляемость. Для уменьшения шума в авиации используются специальные звукопоглощающие конструкции. Ученые Пермского Политеха модернизировали один из их элементов, изменив физику течения воздуха, что позволило повысить поглощение звука конкретной конструкции с 85% до 90-95% на частотах 400-500 Гц и высоких уровнях звукового давления.

ПНИПУ
# авиадвигатели
# авиационные детали
# двигатели
# самолеты
# Шум
Ученые ПНИПУ нашли способ снизить шум авиадвигателей на 5-10% / © Angel Sinigersky, unsplash.com

Статья опубликована в журнале «Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение». Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Современные турбореактивные двигатели становятся все более мощными, для чего их все чаще увеличивают в размерах. Однако больший диаметр ведет к повышению шума. Его основной источник — это вентилятор внутри двигателя, который из-за крупных габаритов генерирует звуковые волны преимущественно на низких частотах — ниже 500 Гц, в то время как комфортная слышимость для человеческого уха начинается выше 500 Гц. При длительном воздействии такой диапазон вреден для человека, поскольку приводит к болезням органов слуха, дыхания, нервной и сердечно-сосудистой системы.

Для борьбы с этим существуют различные инженерные решения. Например, на выходе двигателя устанавливают шумоглушащие сопла – это конусообразные или цилиндрические конструкции, которые уменьшают звук выхлопа за счет того, что изменяют направление потоков газов, выходящих из двигателя. Ранее ученые Пермского Политеха уже исследовали разные варианты этих сопел и их влияние на подавление звука. Однако они не уменьшают весь возникающий при работе самолета шум, поскольку устанавливаются снаружи и воздействуют только на реактивную струю, не влияя на сам вентилятор.

Изготовленные образцы резонаторов: а – без турбулизаторов; б – маломасштабные; в – среднемасштабные 1; г – среднемасштабные 2; д – крупномасштабные 1; е – крупномасштабные / © Олег Кустов, ПНИПУ

Для глушения звука внутри двигателя устанавливаются звукопоглощающие конструкции (ЗПК), которые представляют собой множество пустых ячеек-резонаторов, закрытых тонкими перфорированными листами. Каждая ячейка имеет одно, чаще несколько, отверстий, через которые внутрь попадают звуковые волны. Работает эта система следующим образом: звуковая волна через отверстия входит в резонатор, воздух в шейке (толщине перфорированного листа) начинает колебаться, и за счет трения о стенки энергия звука превращается в тепло. Так лишний шум глушится. Однако низкие частоты плохо поглощаются классическими ЗПК из-за ограничений по размерам и материалам.

Ученые Пермского Политеха нашли способ улучшить их работу, не увеличивая габариты ЗПК.

В России в настоящее время используются базовые резонаторные шейки, имеющие толщину перфорированного листа и гладкую внутреннюю поверхность. Исследователи же предложили удлинить шейку во внутренний объем резонатора и добавить на ее внутреннюю поверхность турбулизаторы – дополнительные неровные грани с выступами в виде ребер или гофр, которые помогают лучше поглощать возникающий шум. Эти элементы создают турбулентный поток, который, в отличие от плавного движения воздуха, обладает большим числом завихрений. Это значительно увеличивает трение и, соответственно, рассеивает больше звуковой энергии в тепло.

Ученые протестировали несколько моделей с разной степенью выраженности граней на поверхности шейки: без них, маломасштабные, среднемасштабные и крупномасштабные (изменение диаметров граней около 0,6-0,8 миллиметров). Сначала было проведено численное моделирование, затем – эксперименты на реальных образцах резонаторов диаметром 30 миллиметров. Они были изготовлены методом 3D-печати из АБС-пластика с последующей доработкой проектной геометрии. Образцы тестировались в лаборатории ПНИПУ на интерферометре (высокоточный прибор для измерения акустических характеристик конструкций) с нормальным падением волн. В нем регистрировался коэффициент звукопоглощения при высоком уровне звукового давления – 150 децибел, что характерно для большинства реальных авиационных двигателей.

– Результаты показали, что лучше поглощают шум более крупные турбулизаторы с гранями в удлиненной шейке примерно 0,6-0,8 миллиметра. Также эффект можно усилить, увеличив количество шеек резонатора с одной до трех. Благодаря таким конструктивным решениям можно повысить звукопоглощение дополнительно на 5-7% в более широком диапазоне частот. То есть, если у обычной длинной и гладкой шейки на резонансной частоте этот показатель составляет 85%, то с использованием предложенной нами конструкции он будет доходить до 90-95% при высокой степени перфорации. В совокупности с другими методами это внесет существенный вклад в снижение авиационного шума, – объясняет Олег Кустов, доцент кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы», ведущий сотрудник Лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа ЦАИ ПНИПУ.

В будущем ученые планируют продолжить исследования на более крупных моделях и в условиях скользящего потока, близкого к реальным условиям работы авиационного двигателя.

Исследование ученых Пермского Политеха поможет бороться с проблемой низкочастотного шума самолетов благодаря использованию особой конструкции турбулизаторов. Повышение эффективности звукопоглощающих конструкций позволит создавать более тихие и экономичные двигатели, что, в свою очередь, способствует устойчивому развитию гражданской авиации.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# авиадвигатели
# авиационные детали
# двигатели
# самолеты
# Шум
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