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Юлия Николаева
Юлия Николаева
11 июля, 14:33
Рейтинг: +19
Посты: 37

Врачи рассказали, как извлечь максимальную пользу из «прогулки с пусканием газов»

То, что когда-то называли послеобеденной прогулкой, в социальных сетях переименовали в «прогулку с пусканием газов» — и эта тенденция набирает обороты. Поклонники короткой прогулки примерно через час после еды утверждают, что она способствует пищеварению и избавляет от вздутия живота.

Сообщество
# биология
# здоровье
# медицина
Прогулки с пусканием газов / © Getty Images
Прогулки с пусканием газов / © Getty Images

Журналисты издания Time решили разобраться и обратились за советом к врачам. Медики не только сошлись во мнении, что для борьбы со вздутием живота и естественным избавлением от газов помогает прогулка после еды, но также порекомендовали, как извлечь максимальную пользу.

По мнению специалистов, такие прогулки не обязательно должны быть продолжительными. Однако врачи рекомендуют гулять в легком или умеренном темпе не менее четырех-пяти минут в течение часа после еды. В идеале для пользы желудочно-кишечного тракта следует гулять в умеренном темпе по 30-60 минут почти каждый день. 

Прогулки с пусканием газов особенно полезны для людей с такими заболеваниями, как синдром раздраженного кишечника и метаболический синдром. Кроме того,  короткие прогулки после еды полезны для сердца: помогают предотвратить набор веса, улучшают кровообращение, снижают артериальное давление и риск развития диабета.

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