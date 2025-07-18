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Слушатели узнают историю освоения северных морских маршрутов.
О мероприятии
Важным этапом в истории начала освоения Россией Северного морского пути стал 1525 год, когда русский дипломат Дмитрий Герасимов, опираясь на богатый опыт поморского мореплавания, впервые выдвинул идею практического использования этого водного пути. Его проект стал первым документально зафиксированным планом освоения северных морских маршрутов. Сегодня Северный морской путь — это не просто маршрут, а важнейшая транспортная артерия, проходящая вдоль Арктического побережья России через моря Северного Ледовитого океана. Современные атомные ледоколы прокладывают путь караванам судов, открывая новые горизонты развития Русской Арктики. О том, как это происходит расскажет капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Скрябин Александр Витальевич.
улица Варварка, 6с1
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