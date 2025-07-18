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Лекция
16+
500 лет Северному морскому пути: от первого коча до атомного ледокола

Слушатели узнают историю освоения северных морских маршрутов.

Русское географическое общество
19 июля, 15:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва улица Варварка, 6с1

О мероприятии

Важным этапом в истории начала освоения Россией Северного морского пути стал 1525 год, когда русский дипломат Дмитрий Герасимов, опираясь на богатый опыт поморского мореплавания, впервые выдвинул идею практического использования этого водного пути. Его проект стал первым документально зафиксированным планом освоения северных морских маршрутов. Сегодня Северный морской путь — это не просто маршрут, а важнейшая транспортная артерия, проходящая вдоль Арктического побережья России через моря Северного Ледовитого океана. Современные атомные ледоколы прокладывают путь караванам судов, открывая новые горизонты развития Русской Арктики. О том, как это происходит расскажет капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Скрябин Александр Витальевич.

Расписание
19
Суббота
Июль 2025
улица Варварка, 6с1 Москва
15:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

улица Варварка, 6с1

18 июля, 07:22
Александр Речкин
1
# арктика
# география
# история
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Группа поддержки
26 минут назад
Разве только, если китайцы возьмутся, не бесплатно. И Израиль поддержит, чтобы выселить туда всех палестинцев. Ну появится вторая китайская стена,

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

Дмитрий Бондарь
2 часа назад
Vadim, так курс указан, ты умножиь одно на другое и увидишь... Детектед фигов =)

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

Максим Дубовенко
4 часа назад
Высота 500, ширина 200 и длина 2400.... То есть вся внутрянка без окон и аварийных выходов?

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

Максим Дубовенко
4 часа назад
Raffa, ну почему же? 170 км не построят, но 2.4 км вполне возможно, а так просто остановятся на той длине на которую у них хватит возможностей

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

Михаил Городецкий
5 часов назад
Тут конечно всё смущает. Диаметр Москвы, для сравнения, 35-50 км. То есть к этой стене потребуется поезд проложить как минимум. Ставлю на маглев, чтоб

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

James Firs
6 часов назад
Тасболат, сам проект несет в себе плюсы в виду развиття глубинки арабского полуострова но вот зеркальные стены там точно перебор.

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

tt
7 часов назад
Mahmud, ты откуда тут взялся? Тебе известно что используя инструменты которых не знал твой пророк грех? Ты в аду будешь гореть за это, шайтан. 😂

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

Алексей Михневич
8 часов назад
Надо думать о людях а они думают о своём эго...

«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

Isen Hearthan
8 часов назад
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Александр Бережной
8 часов назад
60 км. В секунду??? Относительно чего- земли, солнца? Центра галактики? Или он просто стоит на месте а мы пролетаем мимо?

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Isen Hearthan
9 часов назад
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классно выглядит! впрочем, как и все остальные ~ 14 тысяч, выпущенных ранее).

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