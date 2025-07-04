Слушатели узнают возможно ли создание междисциплинарной науки и сознании.

Как исследуют сознание психологи, философы и нейроученые: сходства и различия

О мероприятии

Проблема сознания интересна тем, что задает вопрос о нашем собственном субъективном опыте и его месте в мире.﻿

В настоящее время сознание изучают многие специалисты, в том числе психологи, философы и нейроученые.

Клинический психолог, кандидат философских наук Мусс Александр Игоревич расскажет о том, как проблема сознания возникла и развивалась в трех этих областях знания. Слушатели узнают возможно ли создание междисциплинарной науки и сознании.

Расписание Измайловский пр., 2 Санкт-Петербург 19:00 Купить