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18 июля, 12:44
Людмила Соколова
3

Красный карлик «испепелил» атмосферу новорожденной планеты

❋ 4.4

Красный карлик TOI 1227, расположенный на расстоянии примерно 330 световых лет от Земли, оказался космической «лабораторией» по изучению первых этапов жизни планет. Анализ данных наблюдений, полученных с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра», показал: интенсивное излучение светила «выжигает» атмосферу юной экзопланеты.

Астрономия
# компьютерное моделирование
# красный карлик
# молодые звезды
# рентгеновская астрономия
# Чандра
# экзопланета
Молодая экзопланета в представлении художника теряет атмосферу под мощным излучением родительской звезды TOI 1227. / © X-ray: NASA/CXC/RIT/A. Varga et al.; Illustration: NASA/CXC/SAO/M. Weiss; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk

Одна из самых молодых из известных сегодня экзопланет — TOI 1227 b — вращается вокруг красного карлика TOI 1227. Возраст этого мира составляет примерно восемь миллионов лет, что почти в полтысячи раз меньше, чем у Земли. Возраст самой звезды ранее оценивали в 11 миллионов лет, однако результаты нового исследования, представленного на сервере препринтов Корнеллского университета и принятого к публикации в журнале The Astrophysical Journal, показали, что это не так.

Чтобы оценить точный возраст системы и понять, как высокоэнергетическое излучение звезды влияет на юную планету, международная исследовательская группа под руководством Аттилы Варга (Attila Varga) из Рочестерского технологического института (США) наблюдала за объектами с помощью 2,3-метрового телескопа Австралийского национального университета (ANU), установленного в обсерватории Сайдинг-Спринг, и рентгеновского телескопа «Чандра».

Результаты показали, что TOI 1227 расположилась на границе двух молодых звездных популяций — Эпсилон Хамелеона (Epsilon Chamaeleontis) и части OB-ассоциации Скорпион-Центавр (Нижний Центавр — Южный Крест, Lower Centaurus Crux). При этом сама экзопланета буквально «прижата» к звезде, обращаясь вокруг нее на расстоянии около 13 миллионов километров — это приблизительно в 11 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Диаметр TOI 1227 b примерно в три раза больше диаметра Нептуна, хотя их масса, предположительно, схожа (масса экзопланеты составляет около 17 масс Земли).

Астрономы заключили, что крайне разреженная и «вспученная» атмосфера экзопланеты уязвима к мощному рентгеновскому излучению звезды: последнее сильно превосходит по яркости солнечное, буквально испаряя атмосферу экзопланеты. По расчетам, за миллиард лет TOI 1227 b может потерять более 10 процентов массы и сильно уменьшиться в размерах.

«Мы едва ли можем представить, что происходит с этой планетой. Ее атмосфера не способна выдержать мощный рентгеновский удар, нанесенный родительской звездой», —отметила Варга. 

Результаты моделирования также показали, что, если масса ядра TOI 1227 b составляет около пяти земных, планета полностью потеряет атмосферу в течение нескольких сотен миллионов лет. При более массивном ядре (10 масс Земли) процесс будет происходить медленнее, но не остановится. Открытие поможет понять, как мощное рентгеновское излучение формирует и деформирует молодые планеты.

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Людмила Соколова
220 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# компьютерное моделирование
# красный карлик
# молодые звезды
# рентгеновская астрономия
# Чандра
# экзопланета
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