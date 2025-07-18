Красный карлик «испепелил» атмосферу новорожденной планеты

Красный карлик TOI 1227, расположенный на расстоянии примерно 330 световых лет от Земли, оказался космической «лабораторией» по изучению первых этапов жизни планет. Анализ данных наблюдений, полученных с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра», показал: интенсивное излучение светила «выжигает» атмосферу юной экзопланеты.

Одна из самых молодых из известных сегодня экзопланет — TOI 1227 b — вращается вокруг красного карлика TOI 1227. Возраст этого мира составляет примерно восемь миллионов лет, что почти в полтысячи раз меньше, чем у Земли. Возраст самой звезды ранее оценивали в 11 миллионов лет, однако результаты нового исследования, представленного на сервере препринтов Корнеллского университета и принятого к публикации в журнале The Astrophysical Journal, показали, что это не так.

Чтобы оценить точный возраст системы и понять, как высокоэнергетическое излучение звезды влияет на юную планету, международная исследовательская группа под руководством Аттилы Варга (Attila Varga) из Рочестерского технологического института (США) наблюдала за объектами с помощью 2,3-метрового телескопа Австралийского национального университета (ANU), установленного в обсерватории Сайдинг-Спринг, и рентгеновского телескопа «Чандра».

Результаты показали, что TOI 1227 расположилась на границе двух молодых звездных популяций — Эпсилон Хамелеона (Epsilon Chamaeleontis) и части OB-ассоциации Скорпион-Центавр (Нижний Центавр — Южный Крест, Lower Centaurus Crux). При этом сама экзопланета буквально «прижата» к звезде, обращаясь вокруг нее на расстоянии около 13 миллионов километров — это приблизительно в 11 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Диаметр TOI 1227 b примерно в три раза больше диаметра Нептуна, хотя их масса, предположительно, схожа (масса экзопланеты составляет около 17 масс Земли).

Астрономы заключили, что крайне разреженная и «вспученная» атмосфера экзопланеты уязвима к мощному рентгеновскому излучению звезды: последнее сильно превосходит по яркости солнечное, буквально испаряя атмосферу экзопланеты. По расчетам, за миллиард лет TOI 1227 b может потерять более 10 процентов массы и сильно уменьшиться в размерах.

«Мы едва ли можем представить, что происходит с этой планетой. Ее атмосфера не способна выдержать мощный рентгеновский удар, нанесенный родительской звездой», —отметила Варга.

Результаты моделирования также показали, что, если масса ядра TOI 1227 b составляет около пяти земных, планета полностью потеряет атмосферу в течение нескольких сотен миллионов лет. При более массивном ядре (10 масс Земли) процесс будет происходить медленнее, но не остановится. Открытие поможет понять, как мощное рентгеновское излучение формирует и деформирует молодые планеты.

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Людмила Соколова 220 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.