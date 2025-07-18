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Секрет «бесшумной» охоты темнодонтозавра раскрыли по плавнику
Один из крупнейших морских хищников раннеюрской эпохи — темнодонтозавр (Temnodontosaurus), — как оказалось, мог почти бесшумно передвигаться в толще воды, преследуя добычу. К такому выводу палеонтологи пришли, изучив ископаемый передний плавник, в котором сохранились не только кости, но и мягкие ткани.
Будучи одним из ранних представителей ихтиозавров, темнодонтозавр занимал вершину морской пищевой цепи в начале юрского периода (примерно 183 миллиона лет назад). Длина тела древнего хищника превышала 10 метров, а огромные глаза — размером с футбольный мяч — позволяли видеть в условиях слабого освещения и охотиться на глубине или по ночам. Но вот что особенно интересно: плавники темнодонтозавра были устроены так, что подавляли звук, создаваемый при движении.
Об этом ученые узнали благодаря коллекционеру окаменелостей Георгу Гельцу, который случайно обнаружил ископаемый фрагмент на месте строительных работ возле муниципалитета Доттернхаузен (Германия). Он извлек окаменелость из слоя темного известняка, а научную ценность находки позднее определил палеонтолог Свен Закс (Sven Sachs) из Музея естественной истории в Билефельде (Германия).
Затем плавник передали международной исследовательской группе под руководством Йохана Линдгрена (Johan Lindgren) из Лундского университета (Швеция), которая применила целый арсенал современных методов для изучения окаменелости, включая рентгеновскую микротомографию, масс-спектрометрию и численное моделирование гидродинамики.
По итогу исследователи не только описали мельчайшие детали внутреннего устройства плавника, но и оценили его основные «функции»: результаты показали, что плавник был необычайно длинным для ихтиозавров и по форме напоминал крыло альбатроса. Более того, конец плавника не содержал костей — только хрящи и мягкие ткани, а его задняя кромка была покрыта зазубринами и для гибкости «усилена» особыми хрящевыми наростами, ранее неизвестными науке. Их ученые назвали «хондродермами» — от греческих слов chondros («хрящ») и derma («кожа»).
Численные симуляции также показали, что столь необычное строение плавника позволяло темнодонтозавру снижать уровень создаваемого при передвижении шума — особенно в низкочастотном диапазоне, чувствительном для потенциальной добычи ихтиозавров — головоногих моллюсков. Значит, охотился этот древний морской хищник практически бесшумно.
«Мы никогда прежде не наблюдали столь сложных и специализированных адаптаций к скрытой охоте у морских животных — ни среди вымерших, ни среди ныне живущих»,— отметил Линдгрен.
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