Слушатели выяснят, почему у диплодока такая большая шея, как тирекс стал суперхищником и зачем стегозавру пластины.

О мероприятии

Более 150 миллионов лет динозавры господствовали на Земле. Но почему так вышло и какие удивительные адаптации (кроме размеров) помогли им в этом?

Биолог-палеонтолог Валентина Пуляк расскажет о биологических инновациях динозавров — гребнях, броне, шипах, хвостах, перьях — и о том, как образ жизни и климат повлиял на их эволюцию.

Слушатели выяснят, почему у диплодока такая большая шея, как тирекс стал суперхищником и зачем стегозавру пластины.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация