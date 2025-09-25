Уведомления
Желудки вымирающих индских дельфинов оказались забиты микропластиком
Международная группа специалистов в области экологии и биологии изучила содержимое желудочно-кишечных трактов редчайших пресноводных китообразных — индских дельфинов. Исследование показало, что глобальная проблема пластикового загрязнения коснулась и этого исчезающего вида.
Индские, или малые гангские, дельфины (Platanista minor) обитают в речной системе Инда на территории Пакистана, а также Индии. Поскольку эти млекопитающие питаются донными обитателями и живут в замутненной воде, они практически слепы — могут только различать свет и направление, откуда тот исходит. Индские дельфины занесены в Красную книгу МСО и считаются вымирающими.
Среди основных угроз для них называют плотины, запутывание в рыболовных снастях, судоходство и загрязнение Инда химическими веществами. Судя по результатам нового исследования, которое вышло в журнале PLOS One, теперь к списку следует добавить и микропластик.
Специалисты провели вскрытие пяти представителей вида Platanista minor, которые погибли, выбросившись на берег реки между 2019 и 2022 годами. Микропластик обнаружили во всех отделах желудочно-кишечного тракта у каждого из животных. Причем его содержание оказалось тревожно высоким: от 184 до 429 частиц на особь. Вероятно, они попали в организм с добычей или при случайном заглатывании во время кормежки.
В предыдущих исследованиях биологи находили микропластик у морских китообразных, к примеру у афалин. Но его количество у индских дельфинов превзошло все предыдущие показатели, подчеркнули авторы новой научной работы.
Более 90% обнаруженных частиц представляли собой волокна, а их средний размер колебался от 300 микрометров до пяти миллиметров. Анализ с помощью инфракрасной спектроскопии выявил, что чаще всего они состояли из полиэтилентерефталата (ПЭТ), который используют в производстве одежды и пластиковых бутылок. Также в образцах обнаружили полифениленсульфид (ППС), полиэстер, поливинилхлорид (ПВХ) и полиуретан.
Основные источники такого загрязнения — текстильная промышленность, городские и сельскохозяйственные стоки, пластиковая упаковка продуктов и рыболовные сети. Аналогичные частицы микропластика ранее находили в рыбе, которой питаются индские дельфины, что говорит о передаче загрязнителей по пищевой цепи.
Прямое влияние на здоровье пресноводных китообразных исследователи не рассматривали, но из научной литературы известно, что микропластик способен провоцировать проблемы с пищеварением, окислительный стресс и нарушать репродуктивную функцию у животных. Для вида, который и так принадлежит к исчезающим, это создает дополнительные риски.
Ученые призвали предпринять срочные меры для сокращения загрязнени пресноводных водоемов микропластиком. От этой проблемы страдают и морские обитатели. Крошечные пластиковые частицы выявляли в тканях крупнейших акул, у морских черепах и птиц.
