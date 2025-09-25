Химик объяснил, почему нельзя бросать сырую листву в костер

Почему осенний костер пахнет иначе, чем летний? Дело не только в сырости и запахе прелых листьев, которые примешиваются к дыму. Главная причина — в изменении условий горения и химическом составе древесины. Как объясняет Андрей Дорохов, характерный запах дыма создают летучие органические соединения. Это настоящие «парфюмеры» костра: «гваякол придает пряные ноты, изоэвгенол — аромат гвоздики, а...

Почему осенний костер пахнет иначе, чем летний? Дело не только в сырости и запахе прелых листьев, которые примешиваются к дыму. Главная причина — в изменении условий горения и химическом составе древесины. Как объясняет Андрей Дорохов, характерный запах дыма создают летучие органические соединения. Это настоящие «парфюмеры» костра: «гваякол придает пряные ноты, изоэвгенол — аромат гвоздики, а сиренгаль — сладковатые оттенки». На букет аромата напрямую влияет порода дерева. Лиственные деревья (например, яблоня, дуб) при сгорании дарят мягкий дым с фруктовыми нотками. А вот хвойные породы, благодаря смолам, создают насыщенный, смолистый запах, который многим кажется более грубым и интенсивным.

Мифы и реальность: когда дым становится опасным?

Главный миф заключается в том, что любой дым от натурального дерева безвреден. К сожалению, это не так. Риск возникает, когда горение проходит неправильно.

«С точки зрения химии дым от костра или мангала может представлять определенные риски для здоровья», — предупреждает эксперт. Основная опасность таится в неполном сгорании, особенно если используются влажные дрова или в костер бросают сырую листву. При низкой температуре горения образуются токсичные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), среди которых есть признанный канцероген — бензпирен.

Осенняя влажность усугубляет ситуацию. «Сырая листва и хвоя горят при более низких температурах, что способствует усиленному образованию вредных веществ», — отмечает Андрей Дорохов. Кроме того, влажное топливо приводит к повышенному выделению угарного газа (СО). Отдельная угроза возникает при приготовлении шашлыка: когда жир капает на раскаленные угли, образуется акролеин — вещество, сильно раздражающее слизистые глаз и дыхательных путей. Также стоит помнить, что в городских условиях листва, как губка, впитывает тяжелые металлы и загрязнения из воздуха, которые при сжигании попадают прямо в легкие.

Практическое применение: правила безопасного костра

Знание химических процессов горения помогает сформулировать простые, но эффективные правила безопасности: для костра используйте только сухую древесину лиственных пород, отказавшись от сжигания мусора, влажной листвы и хвои; обеспечивайте хороший приток кислорода, чтобы пламя было ярким, а дым — легким и прозрачным, что гарантирует полное сгорание и минимизирует образование вредных веществ; при приготовлении шашлыка используйте специальные поддоны или следите за высотой шампуров, чтобы предотвратить попадание жира на угли и образование едкого дыма. Разводите костер в хорошо проветриваемых местах. Особую осторожность осенью следует проявлять людям с астмой или другими заболеваниями дыхательной системы, так как «осенний воздух часто способствует застою дыма у земли».

Осенний костер — это не просто приятный ритуал, а сложный химический реактор, который может дарить как наслаждение, так и представлять опасность. Как резюмирует Андрей Дорохов, суть в контроле над процессом: осознанный подход к выбору топлива и месту для костра позволяет насладиться всеми прелестями осеннего пикника без вреда для здоровья. Понимая, какие процессы стоят за ароматным дымком, мы можем сделать наш отдых по-настоящему безопасным и приятным.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

РТУ МИРЭА 78 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».