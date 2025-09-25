Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Химик объяснил, почему нельзя бросать сырую листву в костер
Почему осенний костер пахнет иначе, чем летний? Дело не только в сырости и запахе прелых листьев, которые примешиваются к дыму. Главная причина — в изменении условий горения и химическом составе древесины. Как объясняет Андрей Дорохов, характерный запах дыма создают летучие органические соединения. Это настоящие «парфюмеры» костра: «гваякол придает пряные ноты, изоэвгенол — аромат гвоздики, а...
Почему осенний костер пахнет иначе, чем летний? Дело не только в сырости и запахе прелых листьев, которые примешиваются к дыму. Главная причина — в изменении условий горения и химическом составе древесины. Как объясняет Андрей Дорохов, характерный запах дыма создают летучие органические соединения. Это настоящие «парфюмеры» костра: «гваякол придает пряные ноты, изоэвгенол — аромат гвоздики, а сиренгаль — сладковатые оттенки». На букет аромата напрямую влияет порода дерева. Лиственные деревья (например, яблоня, дуб) при сгорании дарят мягкий дым с фруктовыми нотками. А вот хвойные породы, благодаря смолам, создают насыщенный, смолистый запах, который многим кажется более грубым и интенсивным.
Мифы и реальность: когда дым становится опасным?
Главный миф заключается в том, что любой дым от натурального дерева безвреден. К сожалению, это не так. Риск возникает, когда горение проходит неправильно.
«С точки зрения химии дым от костра или мангала может представлять определенные риски для здоровья», — предупреждает эксперт. Основная опасность таится в неполном сгорании, особенно если используются влажные дрова или в костер бросают сырую листву. При низкой температуре горения образуются токсичные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), среди которых есть признанный канцероген — бензпирен.
Осенняя влажность усугубляет ситуацию. «Сырая листва и хвоя горят при более низких температурах, что способствует усиленному образованию вредных веществ», — отмечает Андрей Дорохов. Кроме того, влажное топливо приводит к повышенному выделению угарного газа (СО). Отдельная угроза возникает при приготовлении шашлыка: когда жир капает на раскаленные угли, образуется акролеин — вещество, сильно раздражающее слизистые глаз и дыхательных путей. Также стоит помнить, что в городских условиях листва, как губка, впитывает тяжелые металлы и загрязнения из воздуха, которые при сжигании попадают прямо в легкие.
Практическое применение: правила безопасного костра
Знание химических процессов горения помогает сформулировать простые, но эффективные правила безопасности: для костра используйте только сухую древесину лиственных пород, отказавшись от сжигания мусора, влажной листвы и хвои; обеспечивайте хороший приток кислорода, чтобы пламя было ярким, а дым — легким и прозрачным, что гарантирует полное сгорание и минимизирует образование вредных веществ; при приготовлении шашлыка используйте специальные поддоны или следите за высотой шампуров, чтобы предотвратить попадание жира на угли и образование едкого дыма. Разводите костер в хорошо проветриваемых местах. Особую осторожность осенью следует проявлять людям с астмой или другими заболеваниями дыхательной системы, так как «осенний воздух часто способствует застою дыма у земли».
Осенний костер — это не просто приятный ритуал, а сложный химический реактор, который может дарить как наслаждение, так и представлять опасность. Как резюмирует Андрей Дорохов, суть в контроле над процессом: осознанный подход к выбору топлива и месту для костра позволяет насладиться всеми прелестями осеннего пикника без вреда для здоровья. Понимая, какие процессы стоят за ароматным дымком, мы можем сделать наш отдых по-настоящему безопасным и приятным.
Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».
Экологи «Газпром нефти» совместно с учеными провели экспедицию для сбора данных о биологическом разнообразии удаленных районов на границе Якутии и Иркутской области. Исследование стало частью многолетней программы по изучению растительного и животного мира около Чонской группы участков, результаты которой помогут в экологичной разработке месторождений Восточной Сибири.
По последним данным, околоземный астероид 2024 YR4, скорее всего, не упадет на нашу планету. Вместо этого есть риск его столкновения с Луной. Как выяснилось, это тоже для нас нежелательно и даже опасно: подброшенные ударом в космос обломки всего через несколько дней могут достичь околоземного пространства и в тысячу раз повысить риск уничтожения спутников и космических кораблей.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Эксперимент Розенхана: как попасть в сумасшедший дом
Сахарный пузырь: психология панических покупок
Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?
Киевский котел: почему Красная армия потерпела крупнейшее поражение в истории войн
Почему немцы никогда не уничтожали Сталинград с воздуха и что на самом деле случилось в конце августа 1942 года?
Правда ли, что до встречи с инопланетянами осталось 400 тысяч лет?
Будущее космических полетов: кто придет на смену «Спейс шаттлу» и «Союзу»
Наука сна: Пять открытий, сделанных спящими учеными
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии