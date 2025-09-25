  • Добавить в закладки
25 сентября, 13:15
ПНИПУ
7

Пермяки создали первый в мире прототип портативного анализатора качества смазки на производстве

❋ 4.7

В ПНИПУ разработали первый в мире прототип портативного анализатора, который позволяет прямо в цехе оценить остаточный ресурс промышленной смазки всего по паре капель (0,15–0,2 миллилитра). Устройство имитирует трение деталей и фиксирует время до износа смазочной пленки, что на 98% снижает расход материала по сравнению с лабораторными методами и дает возможность оперативно контролировать качество смазки в работающем оборудовании, предотвращая поломки.

ПНИПУ
# анализатор
# производство
# промышленность
# смазка
Ученые придумали, как проверять смазку в оборудовании без остановки производства / © Fulvio Ciccolo, Unsplash

Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

В любом производственном оборудовании есть движущиеся компоненты (механические узлы), например, направляющие элементы токарных станков, шарниры и подвески роботов-манипуляторов, редукторы, подшипники валов или насосов и многие другие. Прямое взаимодействие металлических деталей может привести к поломке, образованию царапин и сколов. Чтобы этого не допустить, узлы трения смазывают специальным промышленным материалом – пластичной смазкой. Кроме того, что она предотвращает прямой контакт деталей, она также отводит лишнее тепло и создает барьер от влаги, тем самым защищая от перегрева и коррозии.

Этому материалу предъявляют серьезные требования. Его качество определяют по плотности, вязкости, прочности, стабильности, содержания механических примесей, воды и растворителей, в том числе и по износостойкости – чем она выше, тем ниже вероятность возникновения дефектов на деталях. Перед применением все смазки подвергают испытаниям в лабораторных условиях на специальном оборудовании, которые имитируют работу механизмов. Такой контроль помогает изучить свойства продукта и узнать, при какой нагрузке он остается стойким, а при какой теряет свою эффективность.

Однако существующие для этого решения обладают рядом недостатков: применяемые устройства дорогостоящие, сложные в эксплуатации и предназначены для проверки лишь «чистого» – свежего материала в лаборатории. Кроме того, только на один опыт затрачивается не менее 10 мл продукта, что при многочисленном анализе в промышленных масштабах приводит к сильным расходам. А главная проблема – это невозможность оценить с их помощью смазки, которые уже используются на производстве, хотя это также необходимо, так как их защитные свойства со временем ослабевают и требуют контроля.

Ученые Пермского Политеха разработали прототип инновационной портативной установки для проверки износостойкости материала прямо в условиях цеха. Ключевое преимущество метода – возможность протестировать смазку, взятую в очень малом количестве (до 0,2 миллилитра) непосредственно из узла трения работающей машины, и определить, исчерпала ли она свой ресурс или еще может использоваться. 

– Предлагаемая конструкция отличается простотой и компактностью. Она имитирует работу пары металлических деталей (узла): вращающийся цилиндрический образец прижимается к неподвижной пластине. Между ними помещается крошечная порция тестируемой смазки (0,15–0,2 миллилитра). Прикладываемая нагрузка регулируется с помощью винтового механизма и измеряется тензодатчиком, – рассказывает Макар Ромашкин, доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ, кандидат технических наук.

– Эксперимент продолжается до тех пор, пока на образце не появится характерное серое окисленное кольцо (признак начала деградации смазки), либо не произойдет «схватывание» – прямой контакт металлических образцов из-за полного разрушения смазочной пленки. При этом фиксируется время, которое материал выдерживает под конкретной нагрузкой до наступления критического момента, – поясняет Борис Стародубцев, доцент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ, кандидат технических наук.

Цилиндрический образец пары трения. 1 — нанесенная смазка, 2 — возникновение линии серого цвета, 3 — прямой контакт двух образцов без смазочного материала / © Макар Ромашкин, журнал «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология»

Уникальность конструкции – в минимальном расходе исследуемого продукта и особом типе пары трения (вращающемся цилиндрическом образце и неподвижной пластине). Такое решение позволяет легко и удобно проводить проверку прямо на производстве, тогда как аналогичные машины содержат больше составных частей и требуют значительных затрат сил и времени.

С помощью разработанной лабораторной установки ученые провели 150 экспериментов со смазкой «Литол-24», которая активно используется в промышленности для различных механизмов и узлов, работающих в условиях высоких нагрузок и температур (подшипников качения, шарниров и других). Ее проверяли в двух состояниях: свежей и уже отработавшей определенное время в реальных условиях.

После испытаний прототипа машины трения на установке строится график зависимостей в виде кривой, по которой можно отследить качество материала. Для свежего она имеет определенную форму, а по мере старения его характеристики ухудшаются: время до схватывания сокращается, а форма кривой меняется. Так, проверив продукт из работающего оборудования и сравнив полученный график с эталоном, работники цеха или предприятия на месте смогут сделать точный вывод о степени его износа и остаточных возможностях.

По сравнению с аналогами новая установка для контроля износостойкости ученых Пермского Политеха менее трудоемкая и дорогая, а также требует для тестирования на 98% меньше смазочного материала, сохраняя при этом точность анализа. Метод может стать незаменимым промышленным инструментом, позволяя предотвращать поломки и оптимизировать графики техобслуживания на основе объективных данных о состоянии смазки.

ПНИПУ
1278 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
ПНИПУ
# анализатор
# производство
# промышленность
# смазка
