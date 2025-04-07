  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 часов назад
Игорь Байдов
372

Гусеницы устроили территориальные войны на кончиках листьев деревьев

3.4

Битву за территорию, где вместо когтей и зубов — вибрации, а размер «‎королевства» не превышает сантиметра, устроили существа, величиной с булавочную головку. Гусеницы, едва вылупившись из яиц, превращают кончики листьев в неприступные крепости. Как этим насекомым удается отогнать врагов, не вступая в прямой контакт, рассказали биологи из Канады.

Биология
# гусеницы
# животные
# мотыльки
# насекомые
Гусеницы устроили территориальные войны на кончиках листьев деревьев – иллюстрация к материалу на Naked Science
Соперничающие гусеницы Falcaria bilineata посылают вибрационные сигналы, чтобы отпугнуть незваных гостей, конкурирующих за одно и то же место на листе / © Matheson et al., Journal of Experimental Biology 2025

В животном мире конкуренция за территорию — обычное дело. Хищники метят участки, птицы прогоняют соперников с деревьев, муравьи сражаются за гнезда. Все это выглядит привычно, когда речь идет о крупных или хотя бы хорошо различимых животных.

Но ученые обнаружили, что территориальные войны могут вестись и в гораздо меньшем мире — буквально на сантиметровом участке. Команда канадских биологов под руководством Джейн Як (Jayne Yack) из Карлтонского университета изучила поведение новорожденных гусениц мотыльков вида Falcaria bilineata и обнаружила нечто по-настоящему удивительное.

Как только эти гусеницы появляются на свет, они сразу же устремляются на край листа. Это их «за́мок». И пусть участок меньше ногтя на мизинце — борьба за него идет по всем правилам. Впервые ученые зафиксировали, как насекомое защищает кончик листа от других особей того же вида с помощью вибраций.

Гусеницы Falcaria bilineata появляются на свет совсем крошечными — их длина не превышает двух миллиметров. Обычно насекомые на такой стадии сбиваются в группы: вместе выжить проще, особенно в мире, где опасностей куда больше, чем безопасных укрытий. Но Falcaria bilineata идут другим путем. Они выбирают одиночество — и сразу занимают край листа березы бумажной (Betula papyrifera). Там они кормятся и ткут шелковые коврики прежде всего для того, чтобы обеспечить себе безопасную опору во время перехода в стадию куколки. Мотыльки, как и бабочки, проходят через четыре стадии развития: яйцо, личинка (гусеница), куколка, имаго (взрослая особь).

Як и ее коллеги отслеживали поведение гусениц, которые вылупились из яиц, собранных у мотыльков. Всех новорожденных помещали на отдельные листья. Почти каждая гусеница сразу устремлялась на кончик — будто знала, куда нужно.

Заняв позицию, гусеница начинала «заявлять права» на территорию — не запахами, не цветами, а вибрацией. Она била телом по листу и скребла по нему, издавая сигналы, которые расходились по стеблям и веткам. Это был четкий знак: место занято. Ученые назвали эти сигналы «барабанной дробью» и «скрежещущими звуками».

Гусеницы мотылька вида Falcaria bilineata ведут территориальные войны с помощью вибраций / © Matheson et al., Journal of Experimental Biology 2025

Во время эксперимента на один лист с уже заселенной гусеницей подсаживали другую: 18 раз ученые наблюдали подобные «стычки». И всякий раз, когда появлялся «нарушитель границы», обитатель листа активизировал свои сигналы — издавал их в четыре раза чаще, чем в спокойной обстановке. Если чужак преодолевал этот барьер и приближался совсем близко, гусеницы вибрировали в 14 раз активнее.

Однако до настоящей драки не доходило. Эти гусеницы слишком уязвимы. Поэтому, если угрозу становилось невозможно игнорировать, обитатель листа применял особую стратегию спасения. Он jопускался с листа на шелковой нити — и зависал в воздухе. Этот маневр биологи называют lifelining — «страховкой».

В восьми случаях из 18 гусеницы вступали в физический контакт. При легком прикосновении «защитник» применял «страховку». В остальных 10 эпизодах незваный гость, услышав вибрации, отступал сам.

Гусеницы устроили территориальные войны на кончиках листьев деревьев – иллюстрация к материалу на Naked Science
(A) Лист березы бумажной (Betula papyrifera). Квадрат — зона, где гусеницы устраивают свои «владения» — кончик листа; (B) Выбор территории. Верхняя часть листа: область, где появляется «‎враг». Нижняя: область, где гусеницы закрепились — в основном на кончике; (C) Новорожденная гусеницы (Falcaria bilineata) на своей территории. Виден след от погрызов (слева); (D) Границы «королевства» выделены желтым; E) Красным отмечен путь гусеницы между местом кормления и зоной отдыха за 30 минут / © Jayne Yack

Вибрации могут быть не просто знаком «это мое». Гусеницы способны распознавать, кто именно подает сигнал. Более того, есть предположение, что они могут подделывать вибрации, издаваемые пауками, чтобы запугивать соперников. Ученые предположили, что подобные территориальные вибрации используют и другие насекомые, например осы или тли.

По словам авторов нового исследования, их работа позволит по-новому взглянуть на коммуникацию между гусеницами. Раньше считалось, что территориальное поведение проявляется у насекомых только на поздних стадиях развития, когда они уже крепче, крупнее и выносливее. Но у гусениц Falcaria bilineata все иначе. Они — хозяева окружающего их мира с самого рождения.

Территориальные конфликты не всегда масштабны и зрелищны. Иногда они разворачиваются на клочке пространства, который не виден невооруженным глазом. И в этих миниатюрных битвах участвуют насекомые, которые с рождения ведут борьбу за лучшее место под солнцем.

Научная работа опубликована в Journal of Experimental Biology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# гусеницы
# животные
# мотыльки
# насекомые
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Астрономия: звезды
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Апр
800
Принципы функционирования мозга
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
08 Апр
Бесплатно
Книжная медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
09 Апр
500
Техногенное засорение космоса
Московский Планетарий
Москва
Лекция
09 Апр
800
Осевой скелет, позвоночник и грудная клетка
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Терменвокс: как звучит музыка космоса
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Солнечные бури и полярные сияния
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Бактериофаги и защитные системы прокариот
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Зимородок, неясыть, скопа и другие: названия птиц, связанные с легендами о них
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:07
Березин Александр

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?

С точки зрения науки
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
Вчера, 10:11
Evgenia

Физики нашли эмульсию, формирующую «амфору»

Исследователи из США обнаружили «жидкость, восстанавливающую форму», которая противоречит ряду классических представлений, основанных на законах термодинамики. Она состоит из воды, масло и намагниченных частиц никеля.

Физика
# вода
# масло
# математическое моделирование
# мягкое вещество
# никель
# эмульсии
4 апреля
Evgenia

Физики нашли в данных БАК указания на топоний

Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), обнаружили в результатах экспериментов неожиданные данные. Они могут свидетельствовать о существовании топония, связанного состояния топ-кварка и его антикварка.

Физика
# CMS
# анти-топ-кварк
# антикварки
# БАК
# квантовая хромодинамика
# кварки
# кварконии
# топ-кварк
# ЦЕРН
1 апреля
СПбГУ

Петербургские химики нашли способ делать ценные вещества без опасных реактивов

Ученые СПбГУ предложили инновационный подход к синтезу виниловых соединений, значительно снизив количество отходов и риски, связанные с использованием ацетилена. Новый метод позволяет эффективно получать ценные химические соединения с минимальным воздействием на окружающую среду.

СПбГУ
# ацетилен
# винилы
# карбид кальция
# реактивы
4 апреля
Evgenia

Физики нашли в данных БАК указания на топоний

Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), обнаружили в результатах экспериментов неожиданные данные. Они могут свидетельствовать о существовании топония, связанного состояния топ-кварка и его антикварка.

Физика
# CMS
# анти-топ-кварк
# антикварки
# БАК
# квантовая хромодинамика
# кварки
# кварконии
# топ-кварк
# ЦЕРН
Вчера, 17:07
Березин Александр

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?

С точки зрения науки
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Черви, сидераты и правильная кислотность: пермские ученые рассказали, как вернуть почве плодородие

    17 минут назад

  2. Психологи определили, как семейные конфликты влияют на подростков

    27 минут назад

  3. Нейросеть помогла пациентам с депрессией в клинических испытаниях

    1 час назад

  4. Солнце оказалось «белой вороной» среди себе подобных звезд

    1 час назад
Выбор редакции

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Вчера, 17:07

Последние комментарии

Александр Березин
4 минуты назад
Ромыч, выше нет предложений о снижении ставки. Для роста реальной денежной массы снижение ставки, напротив, вредно.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Александр Березин
8 минут назад
Иван, "Александр, то есть все-таки дороговато выходит, не смотря на рост всего и вся," Вы зря противопоставляете рост ВВП, который происходит у

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Ромыч Дремыч
15 минут назад
А , если ставку начать снижать, не получится ли стремительный рост инфляции, как говорит Набиулина?

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Игорь Филатов
19 минут назад
ИИ таки напугали, что у него воображение пропало. Кто не прочь включить голову. Человек не так беззащитен к микро и наноорганике. Пыль, копоть, сажа,

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Black Reader
32 минуты назад
Николай, западная пропаганда на сей раз не ошиблась, не наврала. Через 40 лет эта девушка так и будет выглядеть. Только пластик тут не при чем...

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Black Reader
34 минуты назад
Геббельсовской пропагандой попахивает. А, когда виду домен uk, то сомнения, что это так, исчезают.

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Иван Назаренко
48 минут назад
Да я уже так выгляжу, но отказался от пластика ещё в 45м.

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Myname Mysurname
49 минут назад
Всё это, конечно, просто замечательно, но почему-то при этом скромно умалчивают, что за автомобиль платится налог, который и идёт на дороги, а также

Пермские ученые создали алгоритм справедливого ценообразования для платных трасс

Valdimar
59 минут назад
Александр, он сначала написал за микропластик,а потом за пластик,значит ,в его понимании это не одно и то же))))

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Vladimir I
1 час назад
5мм... это МИКРО??? ВДОХНУТЬ? НЕДОПРОЖЕВАТЬ?)) ОЧЕРЕДНОЙ ГЛОБВЛЬНЫЙ БРЕД

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

saturnsys
1 час назад
Деньги кончились. Нужно создать новый проект для распила. А что нельзя разогнаться на это сделать кольцо для разгона а потом столкновение

В ЦЕРН не увидели технических препятствий для создания самого большого коллайдера в мире

Шерри Ли
2 часа назад
"Авторы фото отметили, что их цель — заставить людей задуматься и обратить внимание на эту масштабную проблему" Мне всегда интересно одни

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Михаил М
2 часа назад
Есть отчёт ВОЗ, там всё есть. На данный момент частицы есть везде, в воде, еде, в диких животных и рыбе. Они есть в крови и взрослых и детей. Никакое

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, то есть все-таки дороговато выходит, не смотря на рост всего и вся, а потери не такие уж и маленькие. Так с этим я и не спорю. Но фразу

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Александр Березин
2 часа назад
Kostik, и не у вас одного. Но такие люди гораздо реже пишут в комменты, конечно. Честно говоря. если б не моя работа век бы и сам их не видел, настолько

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Александр Березин
2 часа назад
Sam, " это цифры, которые я привёл, которые говорят, что строят больше? 1) В марте 2025 года застройщики вывели на рынок на 23% меньше МКД, чем годом ранее

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Александр Березин
2 часа назад
Ghost, если его не существует, то что же за пластинки с острыми краями засняты в образцах человеческого мозга в этой работе из Nature?

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Станислав Поплавский
2 часа назад
Сегодня эти кусочки использованного микропластика называются британскими учёными. Так будет выглядеть организм который воспринимает их всерьез,

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Ghost Raccoon
2 часа назад
Александр, мифического микропластика не существует, а пластик везде

Исследователи показали, как микропластик в будущем повлияет на людей

Sam Dowson
2 часа назад
Александр, это цифры, которые я привёл, которые говорят, что строят больше? 1) В марте 2025 года застройщики вывели на рынок на 23% меньше МКД, чем годом

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно