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Гусеницы устроили территориальные войны на кончиках листьев деревьев
Битву за территорию, где вместо когтей и зубов — вибрации, а размер «королевства» не превышает сантиметра, устроили существа, величиной с булавочную головку. Гусеницы, едва вылупившись из яиц, превращают кончики листьев в неприступные крепости. Как этим насекомым удается отогнать врагов, не вступая в прямой контакт, рассказали биологи из Канады.
В животном мире конкуренция за территорию — обычное дело. Хищники метят участки, птицы прогоняют соперников с деревьев, муравьи сражаются за гнезда. Все это выглядит привычно, когда речь идет о крупных или хотя бы хорошо различимых животных.
Но ученые обнаружили, что территориальные войны могут вестись и в гораздо меньшем мире — буквально на сантиметровом участке. Команда канадских биологов под руководством Джейн Як (Jayne Yack) из Карлтонского университета изучила поведение новорожденных гусениц мотыльков вида Falcaria bilineata и обнаружила нечто по-настоящему удивительное.
Как только эти гусеницы появляются на свет, они сразу же устремляются на край листа. Это их «за́мок». И пусть участок меньше ногтя на мизинце — борьба за него идет по всем правилам. Впервые ученые зафиксировали, как насекомое защищает кончик листа от других особей того же вида с помощью вибраций.
Гусеницы Falcaria bilineata появляются на свет совсем крошечными — их длина не превышает двух миллиметров. Обычно насекомые на такой стадии сбиваются в группы: вместе выжить проще, особенно в мире, где опасностей куда больше, чем безопасных укрытий. Но Falcaria bilineata идут другим путем. Они выбирают одиночество — и сразу занимают край листа березы бумажной (Betula papyrifera). Там они кормятся и ткут шелковые коврики прежде всего для того, чтобы обеспечить себе безопасную опору во время перехода в стадию куколки. Мотыльки, как и бабочки, проходят через четыре стадии развития: яйцо, личинка (гусеница), куколка, имаго (взрослая особь).
Як и ее коллеги отслеживали поведение гусениц, которые вылупились из яиц, собранных у мотыльков. Всех новорожденных помещали на отдельные листья. Почти каждая гусеница сразу устремлялась на кончик — будто знала, куда нужно.
Заняв позицию, гусеница начинала «заявлять права» на территорию — не запахами, не цветами, а вибрацией. Она била телом по листу и скребла по нему, издавая сигналы, которые расходились по стеблям и веткам. Это был четкий знак: место занято. Ученые назвали эти сигналы «барабанной дробью» и «скрежещущими звуками».
Во время эксперимента на один лист с уже заселенной гусеницей подсаживали другую: 18 раз ученые наблюдали подобные «стычки». И всякий раз, когда появлялся «нарушитель границы», обитатель листа активизировал свои сигналы — издавал их в четыре раза чаще, чем в спокойной обстановке. Если чужак преодолевал этот барьер и приближался совсем близко, гусеницы вибрировали в 14 раз активнее.
Однако до настоящей драки не доходило. Эти гусеницы слишком уязвимы. Поэтому, если угрозу становилось невозможно игнорировать, обитатель листа применял особую стратегию спасения. Он jопускался с листа на шелковой нити — и зависал в воздухе. Этот маневр биологи называют lifelining — «страховкой».
В восьми случаях из 18 гусеницы вступали в физический контакт. При легком прикосновении «защитник» применял «страховку». В остальных 10 эпизодах незваный гость, услышав вибрации, отступал сам.
Вибрации могут быть не просто знаком «это мое». Гусеницы способны распознавать, кто именно подает сигнал. Более того, есть предположение, что они могут подделывать вибрации, издаваемые пауками, чтобы запугивать соперников. Ученые предположили, что подобные территориальные вибрации используют и другие насекомые, например осы или тли.
По словам авторов нового исследования, их работа позволит по-новому взглянуть на коммуникацию между гусеницами. Раньше считалось, что территориальное поведение проявляется у насекомых только на поздних стадиях развития, когда они уже крепче, крупнее и выносливее. Но у гусениц Falcaria bilineata все иначе. Они — хозяева окружающего их мира с самого рождения.
Территориальные конфликты не всегда масштабны и зрелищны. Иногда они разворачиваются на клочке пространства, который не виден невооруженным глазом. И в этих миниатюрных битвах участвуют насекомые, которые с рождения ведут борьбу за лучшее место под солнцем.
Научная работа опубликована в Journal of Experimental Biology.
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