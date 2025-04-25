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Петербургские ученые выяснили, что 30% жителей Cеверо-Запада России не защищены от кори
Биологи и медики СПбГУ провели исследование 28,5 тысяч пациентов на уровень антител к кори, которое показало, что выявленный уровень коллективного иммунитета к кори в 70% в Северо-Западном федеральному округе России недостаточен для предотвращения эпидемии в случае ее возникновения.
Результаты исследования опубликованы в Global Biosecurity. Корь — высококонтагиозное острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное привести к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода. По данным ВОЗ, с 2000 по 2023 год вакцинация против этой инфекции позволила предотвратить более 60 миллионов смертей. Согласно Национальному календарю прививок России, первую дозу вакцины вводят в 12 месяцев, вторую — в шесть лет. Если ребенок не был привит в детстве, иммунизацию можно пройти в любом возрасте. Также прививку рекомендуется сделать взрослым, не болевшим и не вакцинированным ранее, особенно это относится к медработникам и тем, кто часто путешествует.
В СССР массовая вакцинация от кори началась в 1967 году с использованием живой ослабленной вакцины, разработанной на основе штамма Ленинград-16 (Л-16). После старта плановой иммунизации детей в 1973 году заболеваемость резко снизилась, и уже к 1980-м годам инфекция стала относительно редкой. Позже советская вакцина вошла в состав комбинированной прививки КПК (корь-паротит-краснуха), которая применяется в России и других странах до сих пор.
В отличие от некоторых других заболеваний, таких как COVID-19, прививка от кори не обеспечивает столь высокого уровня антител, как перенесённая инфекция. Поэтому по их концентрации можно оценить эффективность вакцинации. Учёные СПбГУ провели первое масштабное исследование уровня антител к кори у жителей Северо-Западного федерального округа России. В выборку вошли 28,5 тысяч человек из всех социально активных групп, сдававших анализы с2012 по 2023 год.
«У нас получилось чуть меньше 70% положительных результатов на наличие антител. Это позволяет сделать вывод: такого уровня недостаточно для формирования так называемого коллективного иммунитета. Вместе с тем, показатель сопоставим с данными из других развитых стран», — отметила старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии СПбГУ Анастасия Ваганова.
По её словам, такая ситуация делает население крупных городов уязвимым к возможным вспышкам инфекции. Риск возрастает при завозе вируса из государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, например, из Индии или стран Африки. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует вакцинацию от кори перед посещением таких стран.
«Нельзя не отметить, что корь — чрезвычайно заразное заболевание с самым высоким индексом репродукции: один больной может заразить до 18 человек. Для надёжной защиты популяции уровень иммунизации должен превышать 90%», – пояснил биолог отделения гематологии Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Андрей Иванов.
В 2023 году заболеваемость корью в России достигла максимума за последние 30 лет, что подчеркивает необходимость вакцинации. Для предотвращения распространения заболевания Роспотребнадзор выпустил дополнительные рекомендации по вакцинации взрослых.
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