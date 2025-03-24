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Городские пауки научились «звукоизолировать» свои сети
Жизнь в городах полна раздражающих звуков. Автомобили, самолеты, стройки — все это создает постоянный шум, который мешает не только людям, но и животным. Исследователи из США обнаружили, что один из самых распространенных видов североамериканских пауков смог адаптироваться к шуму в мегаполисах, изменив конструкцию своей паутины. Они буквально «глушат» звук, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и не реагировать на лишние раздражители.
Шумовое загрязнение давно стало проблемой крупных городов. Оно оказывает негативный эффект не только на людей, но и на животных, которые живут рядом с нами. Исследователи уже изучали, как шум мегаполиса влияет на птиц, млекопитающих и насекомых. Оказалось, он может мешать коммуникации, охоте и даже размножению животных. Однако то, какое воздействие шумовое загрязнение может оказывать на пауков, до недавнего времени оставалось загадкой.
Пауки вида Agelenopsis pennsylvanica семейства воронковых (Agelenidae) — небольшие хищники, распространенные в Северной Америке. Они плетут ловчие сети в форме воронок, в которых прячутся, поджидая добычу. Их паутина не липкая, поэтому они охотятся с помощью скорости и молниеносных атак. Ощущая малейшие вибрации, пауки выскакивают из укрытия и вонзают в жертву яд.
При этом Agelenopsis pennsylvanica не имеют ушей и не слышат так, как люди. Вместо этого они воспринимают звуки через вибрации, которые передаются по паутине. Чем точнее они распознают эти колебания, тем лучше охотятся и находят партнера.
Но что происходит с этими пауками, когда городской шум заглушает естественные звуки природы? Таким вопросом задались американские арахнологи Брэнди Пессман (Brandi Pessman) и Эйлин Хебец (Eileen Hebets) из Университета Небраски в Линкольне.
Ученые провели эксперимент, в котором участвовали пауки Agelenopsis pennsylvanica, обитающие в городах и сельской местности. Каждое насекомое поместили в контейнер с динамиком, который четыре дня воспроизводил либо громкий, либо тихий, белый шум. Затем исследователи проанализировали структуру паутин и их способность передавать вибрации.
Пессман и Хебец не обнаружили особой разницы в том, как паутина городских и сельских пауков передавала вибрации, когда членостоногим включали тихий шум.
Когда же ученые воспроизводили громкий шум, городские Agelenopsis pennsylvanica плели паутину, которая снижала передачу вибраций. Арахнологи не смогли точно определить, как именно пауки изменяли структуру паутины, но она явно становилась менее чувствительной, словно обросла звукопоглощающим слоем. Это означало, что членистоногие сознательно уменьшали уровень шума вокруг себя.
Сельские пауки повели себя иначе. Под воздействием громкого шума их сети, наоборот, становились более чувствительными, передавая больше вибраций, чтобы не пропустить добычу. Исследователи предположили, что такие пауки не привыкли к шуму и пытались компенсировать его, усиливая чувствительность своей паутины. Это напоминало ситуацию, когда человек прибавляет громкость телевизора, если рядом работает газонокосилка.
Но почему городские пауки «глушат» шум? Исследователи предположили, что эти членистоногие эволюционно адаптировались к постоянному фоновому гулу. Снижая чувствительность паутины, пауки экономят энергию: перестают реагировать на каждый шум, сосредотачиваясь на важных сигналах. Однако у такой стратегии есть минусы: слабые вибрации от мелкой добычи или потенциальных партнеров могут остаться незамеченными.
Эксперимент американских арахнологов показал, что даже такие крошечные существа, как пауки, способны мгновенно адаптироваться к условиям окружающей среды. В то время как эволюционные изменения требуют сотен и тысяч лет, поведенческие реакции, вероятно, могут меняться в течение жизни одного поколения.
Авторы научной работы отметили растущую угрозу шумового загрязнения. Если даже пауки, чья жизнь зависит от вибраций, вынуждены искать компромиссы, как справляются другие виды? Ответ на этот вопрос может стать ключом к сохранению биоразнообразия в городах.
Статья ученых опубликована в журнале Current Biology.
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