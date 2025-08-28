Уведомления
Генно-модифицированные жабы помогли по-новому объяснить редкость альбинизма
Животные-альбиносы с полным или почти полным отсутствием пигмента меланина редко встречаются в природе. Традиционно это связывают с повышенной уязвимостью таких особей перед хищниками — без маскировочной окраски вероятность стать чьим-то обедом возрастает. Однако новый эксперимент с жабами-альбиносами вида Rhinella marina помог выявить дополнительные факторы, объясняющие редкость альбинизма.
Применив метод генного редактирования CRISPR-Cas9, международная группа ученых из Австралии, Германии и Франции «выключила» определенный ген у тростниковых жаб (они также известны под названием ага) и создала особей альбиносов.
«Убрав всего один ген, мы смогли напрямую сравнить братьев и сестер из одной и той же кладки яиц, от одних и тех же родителей. Единственная разница — выключенный ген пигментации», — рассказали исследователи.
Эксперименты в контролируемых лабораторных условиях показали, что уязвимость перед хищниками далеко не единственная слабость альбиносов. Статья с результатами научной работы вышла в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Даже в отсутствие риска быть съеденными головастики и жабы-альбиносы уступали в плане конкурентоспособности пигментированным сородичам. Генетически отредактированные особи Rhinella marina росли медленнее и заметно хуже справлялись с ловлей добычи.
Зная из других исследований о сниженном зрении у альбиносов, биологи специально проверили, как зрительная неполноценность проявится у тростниковых жаб. Охотничьи способности земноводных протестировали, помещая живых термитов в контейнеры при разном освещении. Оказалось, из-за ослабленного зрения альбиносам требовался гораздо более яркий свет для успешных атак. Они чаще промахивались и упускали добычу, чем немодифицированные особи.
В естественных условиях аги обычно питаются ночью. Таким образом, эксперимент наглядно показал, что в природе альбиносы не смогли бы на равных конкурировать за пищевые ресурсы с сородичами, имеющими нормальную для этого вида бурую окраску.
Результаты нового исследования не только расширили знания об издержках, сопутствующих альбинизму, но и продемонстрировали, что технология CRISPR-Cas9 может помочь в поиске ответов на фундаментальные вопросы эволюционной биологии. С ее помощью исследователи в дальнейшем надеются разгадать и другие загадки эволюции.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...
Пиво — важный для человеческой цивилизации продукт. Помимо питательной и культурной ценности, оно позволяет исследовать многие химические, физические и биологические процессы. Европейские ученые провели семилетнее исследование пенных шапок напитка и нашли причину различий во времени жизни пузырькового покрытия.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
