Женщины оказались агрессивнее мужчин к своим братьям и сестрам

Мужчины традиционно считаются более агрессивными, чем женщины, что подтверждается множеством исследований в разных странах. Однако международная команда ученых выяснила: когда речь идет об отношениях между братьями и сестрами, ситуация может выглядеть иначе.

Группа психологов под руководством Дугласа Кенрика и Майкла Варнума из Университета штата Аризона (США) опросила 4136 человек (средний возраст — 26 лет, 71% из них — женщины) в 24 странах, включая Австралию, Австрию, Бразилию, Канаду, Францию, Германию, Пакистан, Сенегал, Южную Корею, Великобританию и США. У каждого участника было по два-три брата или сестры.

Ученые спросили участников, как часто те проявляли агрессию по отношению к сестрам, братьям, подругам, друзьям и знакомым — как в детстве, так и во взрослом возрасте. Под агрессией понимали прямые действия (удары, пощечины или хотя бы крики в адрес оппонента) и пассивную социальную агрессию: жалобы и доносы родителям в детстве или распространение сплетен и слухов позже. Для каждого временного отрезка (до 16 и после 18 лет) участники оценивали частоту проявлений агрессии по четырехбалльной шкале: от «никогда» до «много раз».

Женщины оказались как минимум столь же агрессивны по отношению к своим братьям и сестрам, как и мужчины, а порой даже сильнее. Исследователи оценили разницу как не слишком значительную, но статистически значимую. Мужчины, напротив, чаще проявляли агрессию по отношению к людям, которые не были членами их семей. Эта тенденция сохранилась как в богатых, так и бедных странах. Практически не повлияли на результаты и различия между культурами, отметили ученые в публикации для журнала PNAS Nexus.

Почему же такие различия между полами отмечались вне семьи и отсутствовали или менялись на противоположные при взаимодействии между братьями и сестрами? Вероятнее всего, полагают исследователи, агрессия вне семьи часто связана с борьбой за социальный статус, а также за социальные и материальные выгоды.

Однако в семье мужчины и женщины конкурируют за долю ресурсов, включая, например, любовь и заботу родителей. Тем не менее остается загадкой, почему женщины, особенно когда речь идет о прямой агрессии, зачастую ведут себя агрессивнее мужчин.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что мальчики уже в детстве физически сильнее. Поэтому акты прямой агрессии у них с точки зрения родителей и других взрослых недопустимы и наказуемы. Понимая возможность такого наказания, они склонны сдерживать себя в подобных случаях, что обусловлено воспитанием и в целом влиянием среды.

Исследователи обратили внимание на относительно небольшую выборку — в среднем в каждой стране участвовали 172 респондента. Поэтому к неожиданным результатам, которые ученые получили, они предложили отнестись осторожно. Различия между полами в проявлении агрессии внутри семьи раньше почти никогда не изучались, поэтому дальнейшие исследования смогут либо опровергнуть, либо подтвердить эти выводы.

Денис Яковлев 87 статей Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.