В Африке впервые нашли динозавра с шипованными костями
Палеонтологи обнаружили окаменелые кости самого древнего известного анкилозавра. Он оказался единственным в своем роде животным в истории: из тела торчали многочисленные шипы, и это были не кожные образования, как у всех других подобных видов, — они входили в конструкцию костей скелета.
В 2011 году в Канаде нашли, можно сказать, целую окаменелую «мумию» анкилозавра Borealopelta markmitchelli — гигантского травоядного мелового периода. По оценкам, особь жила 110-112 миллионов лет назад. Это были времена наибольшего распространения таких динозавров.
Особенно сильное впечатление на палеонтологов произвела прекрасно сохранившаяся броня этого зверя: крупные костные пластины, которые покрывают спину и голову. Для динозавров это был типичный способ самозащиты, а конкретно анкилозавры — вероятно, самые «бронированные» животные в истории Земли. Они в этом превзошли даже своих «родственников» стегозавров: у тех пластины были только на спине, а у анкилозавров — со всех сторон, частично даже и на животе.
Примечательно, что в состав скелета эта броня не входит — располагается в толще кожи наподобие пластин на спине крокодила. Эти образования называются остеодермами. До сих пор исследователи динозавров видели у них только такое устройство «камуфляжа».
Именно поэтому недавняя новая находка крайне удивила ученых. Они рассказали, что в 2021 году к ним в руки попала найденная в Марокко совершенно необычная окаменевшая кость динозавра с торчащими из нее шипами. После этого палеонтологи организовали экспедицию к месту ее обнаружения и нашли еще несколько останков того же животного, которые оказались еще более эффектными: шипы распределены по всему корпусу, а особенно внушительные располагались вокруг бедер и окружали шею панцирным «воротником». Некоторые из них в длину достигают 87 сантиметров, и есть подозрения, что при жизни анкилозавра были еще длиннее. Сохранившиеся фрагменты костей хвоста позволяют предполагать, что он тоже служил своеобразным «оружием» вроде булавы.
Вид получил говорящее название Spicomellus afer: spica по-латыни значит «шип», mellus — «ошейник», afer — «африканский». Как подчеркнула в статье для журнала Nature международная команда специалистов, шипы этого динозавра — не кожные «наросты», а часть конструкции скелета, и такое строение отличает это животное от любого другого позвоночного, существующего или вымершего.
Исследователи обдумывают практический смысл этих «доспехов» и склоняются к тому, что шипы на шее вряд ли предназначались для обороны: костяной «воротник» довольно неудобен и мог быть полезен, скорее, для произведения нужного впечатления на врагов или партнершу. К примеру, можно вспомнить об известном «воротнике» трицератопса: у него он был частью черепа и позволял голове свободнее поворачиваться. Вообще, не совсем ясно, как при таких костях в теле этого анкилозавра должны были располагаться мышцы и как, собственно, животное передвигалось.
Возраст останков Spicomellus afer оценили в 165 миллионов лет. Значит, этот вид существовал еще в среднем юрском периоде. Это делает его древнейшим известным анкилозавром. Любопытно, что его тело в длину достигало лишь примерно трех метров, а по сравнению с более поздними «сородичами» это довольно скромные габариты: анкилозавры меловой эпохи дорастали как минимум до пяти метров, броню при этом «предпочитали» гораздо более простую и комфортную. Поскольку ни один другой вид с подобными костями неизвестен, палеонтологи подозревают, что эта эволюционная ветвь не получила продолжения: возможно, это был неудачный эксперимент природы.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...
Пиво — важный для человеческой цивилизации продукт. Помимо питательной и культурной ценности, оно позволяет исследовать многие химические, физические и биологические процессы. Европейские ученые провели семилетнее исследование пенных шапок напитка и нашли причину различий во времени жизни пузырькового покрытия.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
