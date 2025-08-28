В Африке впервые нашли динозавра с шипованными костями

Палеонтологи обнаружили окаменелые кости самого древнего известного анкилозавра. Он оказался единственным в своем роде животным в истории: из тела торчали многочисленные шипы, и это были не кожные образования, как у всех других подобных видов, — они входили в конструкцию костей скелета.

В 2011 году в Канаде нашли, можно сказать, целую окаменелую «мумию» анкилозавра Borealopelta markmitchelli — гигантского травоядного мелового периода. По оценкам, особь жила 110-112 миллионов лет назад. Это были времена наибольшего распространения таких динозавров.

Особенно сильное впечатление на палеонтологов произвела прекрасно сохранившаяся броня этого зверя: крупные костные пластины, которые покрывают спину и голову. Для динозавров это был типичный способ самозащиты, а конкретно анкилозавры — вероятно, самые «бронированные» животные в истории Земли. Они в этом превзошли даже своих «родственников» стегозавров: у тех пластины были только на спине, а у анкилозавров — со всех сторон, частично даже и на животе.

Примечательно, что в состав скелета эта броня не входит — располагается в толще кожи наподобие пластин на спине крокодила. Эти образования называются остеодермами. До сих пор исследователи динозавров видели у них только такое устройство «камуфляжа».

Именно поэтому недавняя новая находка крайне удивила ученых. Они рассказали, что в 2021 году к ним в руки попала найденная в Марокко совершенно необычная окаменевшая кость динозавра с торчащими из нее шипами. После этого палеонтологи организовали экспедицию к месту ее обнаружения и нашли еще несколько останков того же животного, которые оказались еще более эффектными: шипы распределены по всему корпусу, а особенно внушительные располагались вокруг бедер и окружали шею панцирным «воротником». Некоторые из них в длину достигают 87 сантиметров, и есть подозрения, что при жизни анкилозавра были еще длиннее. Сохранившиеся фрагменты костей хвоста позволяют предполагать, что он тоже служил своеобразным «оружием» вроде булавы.

Вид получил говорящее название Spicomellus afer: spica по-латыни значит «шип», mellus — «ошейник», afer — «африканский». Как подчеркнула в статье для журнала Nature международная команда специалистов, шипы этого динозавра — не кожные «наросты», а часть конструкции скелета, и такое строение отличает это животное от любого другого позвоночного, существующего или вымершего.

Обнаруженные останки Spicomellus afer / © Matthew Dempsey/ Maidment et al.

Исследователи обдумывают практический смысл этих «доспехов» и склоняются к тому, что шипы на шее вряд ли предназначались для обороны: костяной «воротник» довольно неудобен и мог быть полезен, скорее, для произведения нужного впечатления на врагов или партнершу. К примеру, можно вспомнить об известном «воротнике» трицератопса: у него он был частью черепа и позволял голове свободнее поворачиваться. Вообще, не совсем ясно, как при таких костях в теле этого анкилозавра должны были располагаться мышцы и как, собственно, животное передвигалось.

Возраст останков Spicomellus afer оценили в 165 миллионов лет. Значит, этот вид существовал еще в среднем юрском периоде. Это делает его древнейшим известным анкилозавром. Любопытно, что его тело в длину достигало лишь примерно трех метров, а по сравнению с более поздними «сородичами» это довольно скромные габариты: анкилозавры меловой эпохи дорастали как минимум до пяти метров, броню при этом «предпочитали» гораздо более простую и комфортную. Поскольку ни один другой вид с подобными костями неизвестен, палеонтологи подозревают, что эта эволюционная ветвь не получила продолжения: возможно, это был неудачный эксперимент природы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Адель Романова 203 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.