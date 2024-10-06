  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 минут назад
Михаил Орлов
30

Биологи создали мух, которые останавливаются на красный свет

4.8

Отдельными движениями животных управляют конкретные нейроны. То же можно сказать о прекращении действий, без которого невозможны перемещение в пространстве, питание и выживание. Авторы новой статьи в журнале Nature использовали оптогенетику (технологию управления клетками с помощью света), чтобы выявить «нейронные структуры замирания» у плодовой мушки дрозофилы. Оказалось, насекомое использует два непохожих механизма остановки. Один авторы сравнили с отпусканием педали газа, другой — с нажатием на тормоз.

Биология
# головной мозг
# дрозофила
# нейробиология
# нейроны
# Оптогенетика
Отслеживание движений у мухи
Отслеживание движений у мухи группы контроля (слева) и при активации трех групп нейронов торможения движений / © nature.com, Neha Sapkal et al., 2024

За сложные и многообразные движения отвечают особые нейронные структуры животных, которые расположены в мозге и за его пределами. Начало и продолжение действий обеспечивают особые группы связанных между собой нервных клеток. Однако не менее важна остановка движений, которая делает поведение управляемым и адекватным изменениям в окружающей среде. Тем не менее о нейрональных механизмах торможения ученым пока известно не так много.

Авторы статьи в ведущем научном журнале Nature выяснили, как устроено моторное торможение у плодовой мушки дрозофилы Drosophila melanogaster — одного из ключевых объектов исследований в биологии. Несмотря на очевидные различия в нервной системе мухи и человека (как и других позвоночных), насекомое имеет схожие механизмы регуляции моторики и нейронные связи.

Ранее те же ученые — коллектив из США и Великобритании — смогли узнать, какие нейроны дрозофилы отвечают за ползание вперед, ходьбу задом наперед и разворот тела. Теперь они обратились к механизмам прекращения движения, используя генетический скрининг для выявления связанных с ним нейронов.

Ученым также помогла оптогенетика — технология управления клетками с помощью светочувствительных молекул. С помощью красного света биологи избирательно выключали нужные нейроны, из-за чего мухи застывали на месте. Для этого пригодилась модель коннектома дрозофилы, то есть совокупности всех контактов между нервными клетками.

Обнаружены три отдельные группы нейронов, нужные для прекращения активности, их назвали Foxglove, Bluebell и Brake. Группы отличают механизмы действия и мишени, то есть прочие нервные клетки, которыми они управляют. Все три не связаны напрямую и могут работать альтернативно, в зависимости от ситуации. Так, нейроны групп Foxglove и Bluebell нужны насекомому, чтобы прекратить ходьбу и разворот тела (например при поиске пищи и ее поедании). Нейроны Brake останавливают любую двигательную активность, а также имеют особое значения для груминга, то есть «умывания» мух лапками.

Локализация нейронов, которые тормозят движение у дрозофилы / © Nature.com, Neha Sapkal et al., 2024

Принцип работы первых двух групп похож на отпускание педали газа: они специфически «выключают» участвующие в движении нейроны за счет тормозного нейромедиатора — гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Клетки Brake (на английском «тормоз») активно прерывают всякое движение мухи, активируясь медиатором-ацетилхолином и подавляя другие нейроны. Насекомое при этом замирает на месте, но сохраняет стабильное положение тела.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# головной мозг
# дрозофила
# нейробиология
# нейроны
# Оптогенетика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Загадки мозга. Откуда берется сознание
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Окт
1000
Застольная культура Древнего Рима
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Окт
1200
Альтернативные пути развития разума
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Катализаторы: их роль в управлении химическими реакциями
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Шахтеры в космосе: как добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Земля и Космос на ВДНХ и в системе координат советского мифа
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Кометы — самые загадочные объекты Солнечной системы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Окт
1500
НЛО — готовимся к встрече
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Окт
1500
Кооперация против конкуренции: как на самом деле выживали сообщества
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 октября
СПбГУ

Генетики СПбГУ выяснили, как арахис стал природным ГМО

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета в составе научной группы выявили ген, который позволил арахису стать природным ГМО и адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

СПбГУ
# Арахис
# ГМО
# ДНК
# Продукты
# табак
Вчера, 11:07
Любовь

У гекконов нашли «шестое чувство»

Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.

Биология
# внутреннее ухо
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
Позавчера, 07:23
Полина Меньшова

Психологи назвали ключевой фактор счастья у молодых людей

Молодые люди чувствуют себя счастливыми, прежде всего если удовлетворены дружбой. Исследование, посвященное факторам счастья вне зависимости от наличия романтического партнера, провели ученые из США.

Психология
# дружба
# молодежь
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
30 сентября
Мария Азарова

Этолог проверил, считают ли кошки себя «жидкостью»

Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.

Биология
# гибкость тела
# домашние животные
# кошки
# питомцы
# эксперимент
# этология
1 октября
Василий Парфенов

Утечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковать

Международная космическая станция даже в полностью исправном состоянии постоянно теряет воздух. В норме величина утечки не должна превышать 270 граммов в день. Но в апреле 2024 года станция ежедневно лишалась 1,6 килограмма своей атмосферы — почти в шесть раз больше допустимого. Согласно внутренним оценкам NASA, ситуация достигла критического уровня. При этом в публичном пространстве агентство придерживается оптимистичной риторики и старается представить колоссальную утечку как нечто лишь в меру беспокоящее.

Космонавтика
# NASA
# МКС
# Роскосмос
# США
# утечка воздуха
1 октября
Мария Азарова

Одно изменение в речи помогло человеку лучше общаться с собакой

Авторы нового исследования провели сравнительный акустический анализ и выяснили, как именно люди подстраивают свою речь, чтобы собаки могли лучше понимать их.

Биология
# домашние животные
# питомцы
# речь
# собаки
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Павел Колосницын: «Крестики-нолики — это вероятный потомок игры в мельницу»

    Только что

  2. Биологи создали мух, которые останавливаются на красный свет

    14 минут назад

  3. Наземный образ жизни позволил птерозаврам достичь гигантизма

    Вчера, 19:17

  4. Новая молекула заменила 10 километров бега натощак

    Вчера, 11:48
Выбор редакции

Павел Колосницын: «Крестики-нолики — это вероятный потомок игры в мельницу»

Только что

Последние комментарии

Sam Dowson
5 минут назад
"Такого громадного зверя..." - птерозавры не звери, а пресмыкающиеся. Звери - это млекопитающие, кои были в то время ещё в зачаточном состоянии.

Наземный образ жизни позволил птерозаврам достичь гигантизмаНаземный образ жизни позволил птерозаврам достичь гигантизма

Владимир Гнедышев
20 минут назад
Айрат, а ты сам попробуй что-нибудь создать, напиши план (этапы), вот столько времени на это, вот столько времени на то и посмотри как у тебя начнутся

Для разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюроДля разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюро

VIKI LYAM
2 часа назад
Айрат, как и по косм.кораблю Орлу. и по косм.тягачу Зевс. и по станции РОС. и по Луне, обещаной нам Самим в 200х годах.одни только обещания в 30х годах. в

Для разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюроДля разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюро

Кирилл Позолотов
8 часов назад
Али, это противоположные значения, как плюс и минус, но и ноль и бесконечность не являются номерами.

Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»

Иван Колупаев
12 часов назад
Uber, что хотел я вам уже пояснил. В нерыбарную к Рыбарю зайдите он там всем поясняет когда в хорошем настроении. Ну а когда нет просто пошлет.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Александр Панов
12 часов назад
Скоро станет зеленой.

Озеленение Антарктиды ускорилось за последние годы на 30 процентовОзеленение Антарктиды ускорилось за последние годы на 30 процентов

Иван Рудаков
13 часов назад
Я тоже думаю что если бы человечество обозлилась на правителей и поработителей то наши народности поднимут любой валун Колтун сдвинул бы с

Самые тяжелые объекты, которые когда-либо передвигало человечествоСамые тяжелые объекты, которые когда-либо передвигало человечество

Гарри Гарриев
14 часов назад
Мох и "озеленение" -- штуки весьма разные, честно говоря. Особенно с учётом того, что (цитата) "Почв в Антарктике нет или они очень бедные". Особенно

Озеленение Антарктиды ускорилось за последние годы на 30 процентовОзеленение Антарктиды ускорилось за последние годы на 30 процентов

Гарри Гарриев
14 часов назад
Тут бы вот интересно изучить, каким образом пресловутая "гиперсоциальность" у собак вообще появилась. И как научила (!) домашних собак активно

Биологи опровергли антропогенное происхождение «щенячьего взгляда» у собак, изучив мимические мышцы койотовБиологи опровергли антропогенное происхождение «щенячьего взгляда» у собак, изучив мимические мышцы койотов

Айрат Ахметов
14 часов назад
Спустя 3 года так и не видно никакой работы по ней🤔

Для разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюроДля разработки первой российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» создали отдельное проектное бюро

Раиса Сидорук
16 часов назад
Владимир, недоскрёб

Саудовская Аравия решилась на завершение строительства километрового небоскребаСаудовская Аравия решилась на завершение строительства километрового небоскреба

Андрей T
16 часов назад
Плохо.. для нас лучше если SLS будет и дальше выкачивать деньги из американской Спейс программы... Они идут в вакуум... А то что США не полетят на луну,

В США рассказали, как спасти лунную программу NASAВ США рассказали, как спасти лунную программу NASA

Uber Cynic
16 часов назад
Иван, 😂 Путин и мистер Фикс: - Есть в приключенческом романе Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней» такой персонаж — тайный агент мистер

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Иван Колупаев
17 часов назад
Sargon, ну не все власти. Космические бюрократы и госструктуры ответственные за космос. Среди которых наверняка полно агентов влияния того же Боинг.

В США рассказали, как спасти лунную программу NASAВ США рассказали, как спасти лунную программу NASA

Иван Колупаев
17 часов назад
Любопытно как вообще поняли что это женщина 😏 не иначе и здесь повестка ворвалась 😁

Археологи показали, как выглядел тронный зал царицы мочеАрхеологи показали, как выглядел тронный зал царицы моче

Павел Войтов
19 часов назад
Любопытно, что они тоже бокалы к небу поднимали и по направлению друг к другу. Хотя были отрезаны от остального мира.

Археологи показали, как выглядел тронный зал царицы мочеАрхеологи показали, как выглядел тронный зал царицы моче

Иван Колупаев
19 часов назад
Вячеслав, а кому нужен гелий-3 до запуска термояда, кроме научных лабораторий? И да тонна гелия-3 это сурово. Там вроде как в одной тонне грунта его

В США рассказали, как спасти лунную программу NASAВ США рассказали, как спасти лунную программу NASA

Михаил Невский
21 час назад
Нет если ты удивляешься чему-то или кому то то возможно. Но не к близким родственникам или тем более себе. Если будешь себе постоянно приятно

Психологи проверили анекдот «Пессимисты всегда либо правы, либо приятно удивлены»Психологи проверили анекдот «Пессимисты всегда либо правы, либо приятно удивлены»

Лариса М
21 час назад
Работаю с детьми 5-6 лет и они прекрасно понимают, что 0 это ничто. Сколько в классе бегемотов- 0, а сколько крокодилов- 0. На столе лежало одно яблоко,

Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»

Sargon Ra
23 часа назад
Задержки создания старшипа делают сами власти США.

В США рассказали, как спасти лунную программу NASAВ США рассказали, как спасти лунную программу NASA

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно