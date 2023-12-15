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Ученые синтезировали материал — почти такой же прочный, как алмаз
По словам разработчиков, новый материал практически невозможно разбить, а область его применения может быть самой разной: от фотодетекторов до защитных покрытий автомобилей и обшивки космических аппаратов.
Алмаз — самый твердый минерал в природе, а еще он обладает наиболее высокой теплопроводностью среди всех твердых тел. Этот материал используют в микроэлектронике, фотонике, лазерной технике, детекторах ионизирующего излучения. Правда, у алмаза есть один недостаток. Хотя его структура очень твердая, в то же время она достаточно хрупкая (в разных направлениях кристалла его твердость неодинакова). Поэтому области применения алмаза ограничены.
Ученые в лабораториях давно пытаются создать достаточно прочные материалы, которые можно было бы использовать при экстремальных температурах, давлениях, скоростях, напряжениях, сильной радиации.
В 1989 году американские физики Марвин Коэн (Marvin Cohen) и Эми Лю (Amy Liu) экспериментировали с нитридом углерода — бинарным соединением углерода и азота (C3N4), — чтобы синтезировать новый сверхпрочный материал. Ученые утверждали, что атомы углерода и азота в соотношении 3:4 могут образовывать особенно короткие и сильные связи в стабильной кристаллической решетке. По расчетам, проведенным американскими исследователями, новое вещество должно быть столь же прочным, как алмаз. Отметим, что нитриды — химические соединения азота с металлами и неметаллами.
Опыты Коэна и Лю и не оправдали ожиданий, зато привлекли внимание множества ученых. В дальнейшем было предсказано существование нескольких модификаций нитрида углерода. Одну из них — нитрид углерода с трехмерными каркасами тетраэдров (CN4) — специалисты назвали «величайшей надеждой материаловедения». Потому что этот материал будет иметь твердость, превышающую твердость алмаза или сравнимую с ней.
На протяжении трех десятилетий ученые предпринимали целый ряд попыток синтезировать новый материал. Правда, давалось это непросто. Сложность синтеза в основном обусловлена термической неустойчивостью нитрида углерода (происходит разложение при температуре 800 градусов Цельсия). Необходимо было найти способ, чтобы обойти это ограничение.
Спустя 30 лет прорыв в этой области, наконец, произошел. Международная команда исследователей под руководством Доминика Ланиеля (Dominique Laniel) из Эдинбургского университета (Шотландия) рассказала, что им удалось синтезировать три новых соединения нитрида углерода: tI14-C3N4, hP126-C3N4 и tI24-CN2.
На основе этих соединений ученые разработали материал, который по прочности может конкурировать с алмазом. Он прочнее нитрида бора с кубической микроструктурой — синтетического сверхтвердого материала, получаемого из гексагональной модификации нитрида бора (BN) в результате воздействия на него высоких давлений и температур. Это второй по твердости материал после алмаза.
Ланиель и его коллеги получили новые соединения, подвергая различные формы прекурсоров нитрида углерода давлению в 70-135 гигапаскалей (что в миллион раз превышает атмосферное давление) и одновременно нагревая их до температуры более 1500 градусов Цельсия.
Потом с помощью рентгеновских установок на трех ускорителях частиц — Европейского центра синхронного излучения во Франции, немецкого синхротрона DESY и американского центра синхротронного излучения APS — ученые исследовали расположение атомов в твердых кристаллических веществах и их атомную структуру.
Анализ показал, что три синтезированных соединения нитрида углерода (tI14-C3N4, hP126-C3N4 и tI24-CN2) имеют подходящую структуру для создания сверхтвердого материала. Дополнительные исследования выявили, что эти соединения могут обладать пьезоэлектрическими и фотолюминесцентными свойствами, а еще способны накапливать большое количество энергии при относительно малой массе.
«Кроме того, эти соединения сохраняют свои сверхтвердые свойства даже после охлаждения и в условиях нормального давления окружающей среды. Новые нитриды углерода получают в результате воздействия давления выше 100 гигапаскалей, их можно извлечь на открытый воздух при комнатной температуре [без разрушения]», — пояснил Ланиель.
По мнению авторов, их работа откроет новые возможности в самых разных областях, где не применяли алмазы или использовали их незначительно. В частности, Ланиель полагает, что с помощью нового сверхпрочного материала, созданного на основе трех соединений нитрида углерода, можно будет изготавливать защитные покрытия для автомобилей и новый вид обшивки для космических кораблей, а также фотодетекторы и мощные режущие инструменты.
Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials.
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