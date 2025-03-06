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Австралийские лирохвосты «вырастили» свою добычу
Большая птица-лира, или обыкновенный лирохвост, известный своим красивым хвостом и способностью имитировать звуки, обладает уникальным талантом. Лирохвосты создают микросреды для выращивания и откорма добычи.
Изучение «экосистемных инженеров» привлекает внимание научного сообщества из-за их влияния на природные сообщества. Такие животные изменяют физическую среду и создают условия для жизни других видов, влияя на процессы, такие как разложение, круговорот питательных веществ и рост растений. Хотя известно, что они могут извлекать пользу из своей деятельности, доказательства такого «сельского хозяйства» встречаются редко.
Авторы научной работы, опубликованной в журнале Journal of Animal Ecology, показали, что большие птицы-лиры Menura novaehollandiae умеют выращивать добычу, создавая подходящие условия для червей, многоножек и пауков. Эти птицы обитают во влажных эвкалиптовых лесах на юго-востоке Австралии. Птицы-лиры в поисках пищи перемещают примерно 155 тонн подстилки и почвы на гектар в год, изменяя состав местных сообществ беспозвоночных.
Эксперименты проводили с тремя типами участков. Первые участки были огорожены и недоступны для птиц, чтобы контролировать естественные условия без их вмешательства. Второй набор имитировал действия лирохвостов с помощью ручного перемешивания почвы и подстилки, а третий оставался доступным для птиц, чтобы оценить все эффекты инженерной деятельности и хищничества.
Команда заметила, что участки, где имитировали действия птиц, значительно увеличивали биомассу и разнообразие беспозвоночных по сравнению с контрольными участками. В таких условиях различные виды червей, многоножек и пауков получали больше пищи и имели лучшие условия для жизни и размножения. На участках с доступом птиц биомассы было меньше из-за их хищничества, однако все еще больше, чем на контрольных участках: эффекты разрыхления компенсировали поедание.
В результате биомасса и таксономическое разнообразие беспозвоночных были выше в «прочесанных» участках по сравнению с «контрольными». Кроме того, разрыхление подстилки и почвы лирохвостами не только влияет на экологию лесов, но и способствует увеличению популяции птиц. Лирохвосты создают микросреды, в которых их добыча растет и развивается, а затем птицы на нее охотятся.
Другой интересное следствие их деятельности — снижение риска лесных пожаров. Лирохвосты, перемещая и закапывая подстилку, уменьшают количество сухих листьев и ветвей, что потенциально может снижать вероятность и интенсивность возгораний. Таким образом, деятельность птиц формирует целостные экологические системы, которые одновременно способствуют поддержанию биоразнообразия и защите лесов.
Этот процесс функционирует на территории более чем 17 миллионов гектаров австралийских лесов. Участки с имитацией инженерной деятельности лирохвостов приводят к значительному увеличению биомассы беспозвоночных. Это, в свою очередь, поддерживает экологическое разнообразие и укрепляет стабильность природных сообществ.
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